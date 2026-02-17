La conformité de la réputation de la marque consiste à s'assurer que les communications, les actions et la perception publique de votre marque respectent les réglementations sectorielles, les normes internes et les attentes des décisionnaires. Hootsuite soutient la conformité à la réputation en surveillant les conversations réglementées, en identifiant les signaux de risque potentiels et en fournissant des analyses vérifiables sur l'impact des sentiments et des médias. Cela permet aux équipes de maintenir la confiance, de respecter les obligations de conformité et de répondre rapidement aux menaces pesant sur la réputation.