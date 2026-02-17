Gestion de la réputation qui vous permet de garder le contrôle du récit
Protégez la réputation de votre marque sans effort grâce à des alertes de mentions en temps réel, à la gestion des avis et au suivi proactif des opinions. Tout est dans Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker.
Track brand health, sentiment, and emerging risks
across millions of sources
Gérer la réputation de votre marque ne devrait pas être une démarche réactive. Créez un champ de force de prévention des crises grâce aux données de pointe, une surveillance en temps réel et une IA avancée.
Gardez le contrôle de la messagerie de votre marque grâce à des alertes en temps réel. Recevez des notifications lorsque les mentions augmentent, les sentiments changent, ou des modèles de conversation inhabituels commencent à émerger.
Hootsuite analyse des millions de centres de conversation, médias sociaux, actualités, blogs, forums, vidéos et même sites d'avis, pour fournir une vue holistique du sentiment à tout moment.
La réputation est relative, il est donc essentiel de savoir où vous vous situez. Comparez directement la part de voix, le sentiment, la visibilité et la résonance médiatique de votre marque à ceux de vos principaux concurrents pour voir comment vous vous situez par rapport à eux.
La gestion de la réputation de la marque ne doit pas nécessairement nécessiter des heures d'analyse. Avec l'IA Blue Silk™ et le copilote Yeti, vous pouvez transformer instantanément des millions de points de données en résumés concis, en prévision de tendances et en plans d'action.
Vous devez entendre ce que les gens disent pour comprendre ce qui peut sembler maladroit… Il s'agit d'informer les principaux décideurs afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Suivre la santé de la marque, le sentiment et les risques émergents à partir de millions de sources
Gérer la réputation de votre marque ne devrait pas être une démarche réactive. Créez un champ de force de prévention des crises grâce aux données de pointe, une surveillance en temps réel et une IA avancée.
Surveillance des médias : obtenez une vue complète de la réputation de votre marque sur tous les médias
Tirez parti des analyses de sentiment en temps réel, de l'évaluation de l'impact des médias et du benchmarking concurrentiel pour voir exactement comment votre marque est perçue. Grâce à une vue unifiée de toutes les chaînes, vous saurez toujours où les conversations se développent et où votre réputation est menacée.
Gestion de crise : réagissez avant que les problèmes ne se transforment en crises
Restez attentif aux pics inhabituels de mentions, aux changements de sentiment négatif, et aux récits qui évoluent rapidement. Grâce à la détection d'anomalies alimentée par l'IA, aux alertes en temps réel, au suivi des impacts, et à l'analyse des chronologies, vous saurez toujours si une crise est en cours.
Gestion des avis : atténuez la négativité et amplifiez la positivité
Suivez les avis des principales plateformes en un seul endroit pour comprendre ce que les clients pensent réellement de vos produits, de vos services et de l'expérience de votre marque. Hootsuite regroupe les évaluations, les sentiments et les thèmes afin que vous puissiez rapidement repérer les tendances, résoudre les problèmes et favoriser les avis positifs.
Service client : améliorer la satisfaction client et réduire les délais de réponse
Accélérez les temps de réponse et personnalisez chaque interaction client avec une boîte de réception unifiée sur les médias sociaux, améliorée par l'IA. Les automatisations, les réponses intelligentes et le routage basé sur les compétences aident votre équipe à travailler plus rapidement, tandis que le score CSAT et les informations en temps réel permettent de maintenir un niveau de satisfaction élevé.
Conformité et sécurité : réduisez les risques et protégez les informations
La sécurité est essentielle à une stratégie solide de gestion de la réputation des entreprises. Gardez votre dossier propre grâce à des intégrations de conformité et de sécurité comme Proofpoint, des outils intégrés d'automatisation des flux de travail et des fonctions qui protègent les informations personnelles identifiables (PII) de vos clients.
Suivre, prévoir et réagir aux récits émergents grâce à un outil unique
Les meilleurs outils de gestion de la réputation en ligne ne doivent pas seulement vous alerter des risques, ils doivent également vous aider à transformer les avis positifs en opportunités.
Alertes en temps réel
Découvrez quand la négativité se manifeste, quand le sentiment change et quand mettre en œuvre votre plan de réputation de marque.
Analyse du sentiment de marque
Comprenez réellement ce que les audiences pensent de votre marque grâce à l’analyse de sentiment alimentée par l’IA. Surveillez l’évolution de la perception et suivez la santé de votre marque au fil du temps.
Mesure des médias gagnés
Mesurez la portée, l’engagement et l’impact de la couverture médiatique et des campagnes de relations publiques. Quantifiez la valeur des médias gagnés et démontrez l’impact de vos initiatives de communication.
Social listening visuel
Détectez les mentions de marque dans les images, les vidéos et l'audio, car les menaces pour votre réputation ne se limitent pas uniquement au texte.
Analyse de part de voix
Comparez votre marque à celles de vos concurrents et suivez votre présence dans les conversations clés en ligne, sur les réseaux sociaux et même sur les LLM comme ChatGPT et Claude.
Benchmarking concurrentiel
Comparez le sentiment, la visibilité, la part de voix, les thèmes et la résonance médiatique de votre marque avec vos principaux concurrents.
Informations sur les risques alimentées par l'IA
Tirez parti de l'analyse prédictive pour identifier les menaces émergentes, les tendances actuelles et les risques potentiels avant qu'ils ne se développent.
Données démographiques
Connaissez les caractéristiques démographiques des personnes qui animent la conversation (âge, centres d'intérêt, fonction, etc.) afin d'adapter efficacement vos réponses.
Détection des pics
Identifiez automatiquement les pics inhabituels de volume, de portée ou d'engagement afin de pouvoir enquêter immédiatement sur les stories qui évoluent rapidement.
« Talkwalker fournit des données en temps réel et une capacité de réaction extrêmement rapide, offrant une rapidité essentielle pour une gestion efficace de la réputation et des crises. »
Insights et ressources
Gestion de la réputation de la marque : 10 stratégies pour éviter les dommages
Découvrez des conseils pour protéger la réputation de votre marque, et ce qu'il faut éviter, sur le blog Hootsuite.
Les 8 éléments essentiels d'un plan de gouvernance intelligent sur les médias sociaux
Apprenez à élaborer une stratégie de gouvernance des médias sociaux pour protéger votre marque, quelles que soient les attaques des médias sociaux.
La conformité des médias sociaux dans les secteurs réglementés : notre dernier guide
Gardez votre organisation à l'abri des risques grâce à ce guide complet de conformité aux médias sociaux.
Questions fréquentes (FAQ)
La gestion de la réputation d'entreprise consiste à surveiller et à influencer la manière dont le public, les clients, les investisseurs et les employés perçoivent votre marque. L'IA de Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, vous aide en fournissant une veille médiatique en temps réel, une analyse des sentiments, et en détectant les problèmes sur tous les canaux, afin que vous puissiez protéger l'image de votre entreprise et réagir rapidement aux risques émergents.
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, surveille la réputation de la marque en suivant des millions de conversations sur les médias sociaux, les actualités, les blogs, les forums et les sites d'avis en temps réel. L'IA BlueSilk™ analyse le sentiment, détecte les pics d'activité inhabituels et met en évidence les risques émergents avant qu'ils ne s'aggravent. Grâce à des tableaux de bord unifiés, à du benchmarking concurrentiel et à des alertes automatisées, vous disposez d'une vue complète et permanente de la manière dont votre marque est perçue sur tous les canaux.
La conformité de la réputation de la marque consiste à s'assurer que les communications, les actions et la perception publique de votre marque respectent les réglementations sectorielles, les normes internes et les attentes des décisionnaires. Hootsuite soutient la conformité à la réputation en surveillant les conversations réglementées, en identifiant les signaux de risque potentiels et en fournissant des analyses vérifiables sur l'impact des sentiments et des médias. Cela permet aux équipes de maintenir la confiance, de respecter les obligations de conformité et de répondre rapidement aux menaces pesant sur la réputation.
Les meilleurs logiciels de gestion de la réputation offrent une surveillance en temps réel, une analyse des sentiments précise, la détection des problèmes et des informations approfondies cross-canaux. Hootsuite repose sur l'IA Talkwalker et est considérée comme un leader, car elle associe une couverture de données d'entreprise à une IA puissante, permettant aux marques de détecter les risques rapidement, d'évaluer leurs performances et de prendre des décisions éclairées. Avec une veille médiatique complète, une analyse concurrentielle et des rapports flexibles, Talkwalker offre aux équipes tout ce dont elles ont besoin pour protéger et renforcer leur réputation.
Oui. Hootsuite est un logiciel de gestion de réputation de premier plan pour les agences et les prestataires de services qui repose sur l'IA Talkwalker. Personnalisez les tableaux de bord et les exportations avec votre propre image de marque pour fournir des informations professionnelles prêtes à l'emploi pour les clients. Présentez la veille médiatique, l'analyse des sentiments, les benchmarks concurrentiels et les analyses de crise sous votre propre marque.
La surveillance des menaces sur les médias sociaux permet d'identifier les signes avant-coureurs des crises, notamment les pics de sentiments négatifs, le contenu préjudiciable, la désinformation ou les récits qui évoluent rapidement. Grâce aux alertes en temps réel, les marques peuvent réagir avant que les problèmes ne s'aggravent.
Prendre le contrôle de l'histoire de votre marque avant que quelqu'un d'autre ne le fasse
Profitez d'une démo personnalisée pour découvrir exactement comment Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, peut vous aider à protéger la réputation de votre marque.