Simplifier la gestion des médias sociaux pour les petites et moyennes entreprises
Confiez le travail fastidieux à Hootsuite, l'outil de gestion des médias sociaux n° 1 pour les petites et moyennes entreprises. Gagnez du temps grâce à un rédacteur de médias sociaux doté d'une intelligence artificielle, à des modèles de conception attrayants et à la programmation automatique des publications, le tout depuis un seul et même onglet.
750 %
augmentation des ventes en ligne en deux ans grâce à Hootsuite Analytics dans le cadre du forfait Hootsuite Professional.
108 %
d'augmentation du nombre de followers sur les médias sociaux d'une année sur l'autre en utilisant Hootsuite pour gérer vos médias sociaux.
+ de 3
d'heures économisées par semaine (soit plus d'un mois par an) en utilisant Hootsuite Business pour gérer les médias sociaux.
Mon plus gros problème en tant qu'entreprise individuelle est le fait que je suis une entreprise individuelle. Hootsuite a résolu ce problème en optimisant ma productivité.
Sollicitez une aide supplémentaire pour vos activités sur les médias sociaux
Hootsuite réduit votre workload de moitié grâce à des outils qui rédigent vos sous-titres, répondent à vos messages et conçoivent vos publications pour vous. Vous pouvez désormais mettre les médias sociaux en pilote automatique (et réserver vos vacances).
Hootsuite facilite la création de contenus attrayants et la programmation de publications aux heures où votre public est en ligne et le plus susceptible d'interagir. Générez automatiquement des hashtags et des sous-titres pour attirer davantage l'attention.
Découvrez ce que les gens disent de votre entreprise, surveillez les conversations pertinentes, devancez vos concurrents sur les dernières tendances et découvrez les meilleurs influenceurs pour les partenariats. Avec Hootsuite, vous ne manquerez pas d'occasions de gagner et de fidéliser des clients.
Gérez tous vos messages publics et privés depuis une seule boîte de réception. Allégez la charge de travail de vos équipes et réduisez les temps de réponse grâce à des autorépondeurs, des réponses enregistrées et à l'acheminement automatique des messages.
Le programme d'employés ambassadeurs de Hootsuite permet à vos employés de diffuser facilement le message de votre entreprise. Des études montrent que les gens sont beaucoup plus susceptibles de cliquer sur la publication d'une marque lorsqu'elle est partagée par un employé, plutôt que par la marque elle-même.
Tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre petite ou moyenne entreprise la star des médias sociaux
Les petites marques peuvent elles aussi devenir des superstars des médias sociaux. Hootsuite rend la gestion des médias sociaux simple et sans stress pour les petites et moyennes équipes. Voici quelques-unes des façons dont Hootsuite peut vous faire gagner du temps, vous aider à promouvoir votre entreprise et vous faire gagner plus d'argent.
Gagner du temps grâce à l'automatisation et à l'IA
Avec Hootsuite, vous pouvez automatiser votre boîte de réception de médias sociaux et le processus de création de contenu. Obtenez des idées de publications et générez des sous-titres et des hashtags gagnants avec l'IA d'OwlyWriter. Et faites de la place dans votre boîte de réception grâce aux réponses sauvegardées, aux répondeurs automatiques et à un chatbot FAQ qui peut vous aider à traiter 80 % de vos messages entrants.
Faites connaître votre entreprise
Utilisez les médias sociaux pour renforcer la notoriété de votre marque. Boostez votre portée grâce à des analyses approfondies qui vous indiquent exactement ce qui fonctionne et pourquoi. Les outils d'engagement, tels que les cartes de tendance qui vous indiquent le meilleur moment pour publier et un générateur de hashtags AI, vous permettent de susciter davantage de likes, de clics et d'abonnés.
Attirez plus de leads, plus fiables (et boostez votre chiffre d'affaires)
Des suggestions de contenu adaptées, des modèles fidèles à la marque et une boîte de réception plus intelligente vous permettent d'identifier et d'engager vos meilleurs prospects. Faites plaisir à vos clients et réalisez des ventes même si vous n'êtes pas assis à votre bureau. Hootsuite s'intègre à votre CRM pour que vous puissiez savoir ce que font vos clients.
Mesurez les performances et suivez le RSI
Toutes vos analyses sont regroupées dans un seul tableau de bord, ce qui vous permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment vous pouvez vous améliorer. Des rapports faciles à partager et des critères de performance permettent de mesurer facilement l'impact de vos efforts.
Une suite complète d'outils qui vous offre une longueur d'avance
Avec Hootsuite, vous bénéficiez d'un lien personnalisé dans la biographie, de carte de tendance qui vous indiquent le meilleur moment pour publier sur chaque réseau, de benchmarking qui vous permet de voir comment vous vous situez par rapport à vos concurrents, d'une intégration Canva et de flux de contenu qui vous permettent de surveiller les mentions et de découvrir des contenus partageables.
Surveillez les discussions concernant votre marque et votre secteur d'activité
Le meilleur outil de social listening de Hootsuite vous permet de rester au courant de ce que disent vos clients, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils veulent. Notre technologie exclusive Blue Silk AI™ est l'IA la plus complète conçue pour les médias sociaux. Non seulement elle vous aidera à prévoir les tendances et les changements dans le sentiment à l'égard de votre marque, mais elle résumera même des informations complexes, ce qui vous fera gagner du temps.
Ressources sur les médias sociaux pour les petites entreprises
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Questions fréquentes
Hootsuite est l'un des meilleurs outils de gestion des médias sociaux pour les petites et moyennes entreprises, et voici pourquoi : Hootsuite peut vous aider à économiser plus de 3 000 heures de travail par an. Cela signifie qu'avec Hootsuite, vous aurez l'impression d'avoir embauché un nouveau membre pour votre équipe, même si cela ne vous coûte qu'une fraction du prix.
Réduisez votre workload de moitié grâce à des outils tels que l'automatisation de la boîte de réception, un rédacteur de sous-titres et de hashtags pour les médias sociaux basé sur l'IA, et une boîte de réception pour les médias sociaux tout-en-un. De plus, vous pouvez facilement réutiliser vos publications les plus performantes et obtenir des idées de contenu originales pour remplir rapidement votre calendrier de contenu.
Hootsuite regroupe tous les outils de gestion des médias sociaux dans un seul onglet. Publiez sur tous vos médias sociaux à la fois depuis une seule et même interface. Grâce à notre boîte de réception tout-en-un pour les médias sociaux, vous pouvez même répondre aux commentaires publics et aux messages privés sur l'ensemble des réseaux depuis un seul tableau de bord. Plus besoin de passer d'une douzaine d'onglets et d'outils à l'autre.
Le forfait Hootsuite qui vous convient dépend entièrement des besoins de votre marque.
Hootsuite Standard est idéal pour les entreprises et les petites équipes qui gèrent quelques profils sur les réseaux sociaux. Hootsuite Advanced est idéal pour les marques qui ont besoin de gérer davantage de comptes de médias sociaux et pour celles qui souhaitent optimiser les performances.
Vous ne savez toujours pas quel forfait est le plus adapté à votre entreprise ? Commencez ici.
Si vous recherchez une solution de gestion des médias sociaux pour les entreprises de taille moyenne, nous vous recommandons de souscrire à notre forfait le plus populaire : Hootsuite Advanced. Avec Advanced, vous pouvez gérer un nombre illimité de comptes de médias sociaux et ajouter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez.
Vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités de Hootsuite Standard, ainsi que d'une solution de lien dans la biographie, d'outils de social listening avancés, d'une programmation groupée et de bien d'autres fonctionnalités encore.
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