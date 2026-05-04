Renforcer la puissance des équipes produit avec les données des médias sociaux en temps réel
Débloquez une innovation de nouvelle génération avec Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, la seule plateforme qui intègre de manière transparente le social listening, l'analyse et les données démographiques des consommateurs pour alimenter le développement de produits axé sur les données.
Transformer l'innovation produit avec
des informations en temps réel, basées sur les données
Identifiez les tendances, validez les idées et favorisez l'innovation centrée sur le client grâce au social listening alimenté par l'IA et à des analyses conçues pour les équipes produit.
Repérez instantanément les tendances émergentes et les besoins non satisfaits des clients grâce au social listening en temps réel et à l'analyse des tendances basée sur l'IA, afin que votre équipe puisse passer de la recherche au lancement plus rapidement que jamais.
Validez les idées et les fonctionnalités des produits en utilisant une analyse des sentiments complète et un benchmarking de la concurrence, en vous assurant que chaque décision est soutenue par des données réelles et exploitables.
Tirez parti de la voix du client en regroupant les commentaires sur les réseaux sociaux, les avis et l'engagement direct, afin de transformer les conversations brutes en améliorations de produit claires et concrètes.
Surveillez les lancements de vos concurrents, les évolutions du marché et les signaux d'innovation grâce à des alertes automatisées et des tableaux de bord personnalisables, afin que votre équipe conserve une longueur d'avance dans un paysage en constante évolution.
Notre équipe a utilisé Talkwalker pour effectuer de superbes analyses de catégories, en examinant l'avis autour des eye-liners, les tendances entre les produits liquides et les crayons, et les conversations qui influencent ces préférences. Comprendre ce qui se passe sur le marketplace nous aide à fournir à nos marques les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées en matière d'innovation de produits et de stratégies de mise sur le marché.
La plateforme de recherche de produits la mieux notée pour les équipes d'innovation
Tout ce dont votre équipe a besoin pour transformer les conversations du monde réel en idées de produits révolutionnaires.
Savoir ce que veulent vos clients grâce au social listening en temps réel
Accédez à des millions de conversations sur les réseaux sociaux, les actualités, les blogs et les forums pour identifier les tendances émergentes, les besoins non satisfaits et le produit avis au fur et à mesure afin que votre équipe puisse saisir toutes les opportunités d'innovation et tirer parti de la santé de votre marque.
Prendre des décisions plus intelligentes concernant les produits grâce à l'analyse des sentiments et des tendances pilotée par l'IA
Tirez parti de l'IA avancée pour décoder les ressentis et identifier les tendances émergentes autour de vos produits, de vos concurrents et de votre secteur d'activité. Visualisez l'évolution des préférences des consommateurs et utilisez ces informations pour élaborer en toute confiance la feuille de route de vos produits.
Garder une longueur d'avance sur la concurrence grâce à des informations en temps réel sur le marché
Comparez vos produits et suivez les mouvements des concurrents en utilisant des métriques de part de voix et de sentiment en temps réel. Découvrez de nouveaux lancements, les réactions des clients et des opportunités inexploitées pour garder votre équipe à la pointe de l'innovation.
Détecter les possibilités d'innovation avant tout le monde
Recevez des alertes alimentées par l'IA pour les pics soudains de conversation ou les changements de sentiment liés à votre catégorie de produits. Obtenez des alertes précoces sur les problèmes de produits ou les sujets novateurs, et suivez les indicateurs clés de performance liés à l'innovation avec des tableaux de bord personnalisables.
Accélérez le travail d'équipe et la prise de décisions grâce à une collaboration fluide
Attribuez des analyses et des tâches aux équipes produit, R&D et marketing en quelques clics. Automatisez les rapports et partagez les résultats sans effort, en vous intégrant à vos outils existants pour accélérer chaque étape du développement du produit.
Talkwalker nous a permis d’identifier un risque potentiel pour la réputation lors des tests de produits. Nous savions que les consommateurs étaient préoccupés par les huiles de graines, mais nous avions besoin de la data pour étayer nos hypothèses avant d’ajuster nos tests. En analysant les opinions, nous avons confirmé que l’huile de palme suscitait la réaction négative la plus forte, économisant ainsi les coûts de R&D et protégeant la marque d’un énorme contrecoup pour sa réputation.
Stories clients
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Une présence active sur les médias sociaux et une forte attention portée à l'expérience client ont accéléré la croissance de la super application Careem.
Questions fréquentes (FAQ)
L'utilisation du social listening pour le développement de produits implique l'analyse des conversations sur les médias sociaux, les forums, les blogs, les avis et les actualités pour comprendre ce que les clients veulent, ont besoin et ce qui les préoccupe. Les plateformes comme Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, aident les équipes produit à identifier les tendances émergentes, les avis sur les produits et les besoins non satisfaits en temps réel, afin qu'elles puissent concevoir de meilleurs produits plus rapidement.
Le social listening améliore l'innovation en matière de produits en révélant les avis authentiques des clients et les tendances du marché directement à partir des conversations en ligne. En analysant le ressenti, les sujets tendance et l'activité des concurrents, les équipes produit peuvent valider des idées, affiner les fonctionnalités du produit et prioriser les innovations que les clients souhaitent réellement.
Les équipes produit utilisent les données de social listening pour surveiller les avis sur les produits, détecter les tendances émergentes des consommateurs, valider les concepts de produits et comparer avec les concurrents. Ces informations aident les équipes à prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données probantes concernant les caractéristiques des produits, leur positionnement et les stratégies de mise sur le marché.
Les meilleures plateformes de recherche de produits combinent le social listening, l'analyse des tendances, l'analyse des sentiments et la veille concurrentielle dans un seul tableau de bord. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker AI, permet aux équipes produit d'analyser des millions de conversations sur le web pour identifier les opportunités, valider les idées et garder une longueur d'avance sur les concurrents.
L'analyse des tendances basée sur l'IA scanne des milliards de conversations en ligne pour détecter des pics soudains de mots-clés, de sujets et de changements de sentiment. Cela permet aux équipes produit d'identifier les tendances émergentes, l'évolution des préférences des consommateurs et les nouvelles opportunités de produits bien avant qu'elles ne deviennent populaires.
La voix du client (VoC) fait référence aux commentaires et aux opinions partagés par les clients sur les médias sociaux, les avis, les forums et d'autres canaux. En regroupant et en analysant les données VoC, les équipes produit peuvent identifier les points de friction, prioriser les fonctionnalités et concevoir des produits qui correspondent mieux aux besoins réels des clients.
Les outils d’intelligence concurrentielle suivent les mentions, le sentiment et l’engagement autour des produits concurrents et des annonces. Avec Hootsuite, qui repose sur Talkwalker AI, les équipes produit peuvent surveiller les lancements des concurrents, comparer les performances du marché et découvrir des opportunités inexploitées en temps réel.
La connaissance du marché en temps réel permet aux équipes chargées des produits de détecter rapidement les tendances de consommation, les mouvements des concurrents et les avis sur les produits au fur et à mesure qu'ils se produisent. Cela permet une prise de décision plus rapide, réduit le risque de lancement de produit et aide les équipes à mettre des innovations sur le marché avant les concurrents.
Transformer les conversations client en votre prochain produit révolutionnaire
Pourriez-vous demander une démo pour voir comment Hootsuite peut aider votre équipe produit à découvrir les tendances émergentes, à valider des idées avec des données clients réelles, et à mettre de meilleurs produits sur le marché plus rapidement.