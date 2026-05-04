L'utilisation du social listening pour le développement de produits implique l'analyse des conversations sur les médias sociaux, les forums, les blogs, les avis et les actualités pour comprendre ce que les clients veulent, ont besoin et ce qui les préoccupe. Les plateformes comme Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, aident les équipes produit à identifier les tendances émergentes, les avis sur les produits et les besoins non satisfaits en temps réel, afin qu'elles puissent concevoir de meilleurs produits plus rapidement.