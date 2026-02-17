Découvrez ce qui façonne l'histoire de votre marque grâce à une surveillance des médias en temps réel
Obtenez une surveillance des médias en temps réel sur les réseaux sociaux, les organes de presse, les médias de diffusion, la radio, la presse écrite, les forums, les blogs, les podcasts et plus encore, le tout avec un seul outil de surveillance des médias.
Ne manquez aucune mention de votre marque grâce à la couverture de données la plus complète du secteur
Des chaînes de télévision aux heures de grande écoute aux communautés en ligne de niche, Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, détecte chaque mention de votre marque, où qu'elle apparaisse.
Plus de 30 médias sociaux
Suivez les mots-clés et les mentions sur 30 médias sociaux.
Plus de 150 millions de sites web
Surveillez les mentions sur plus de 150 millions de sites web dans 239 pays et régions.
Télévision et streaming
Détectez les mentions de la marque sur 172 chaînes TV et services de streaming.
Vidéos, images et podcasts
Découvrez des références à votre marque dans des vidéos, des images, des podcasts, etc.
Votre centre de contrôle complet pour la veille médiatique
Bénéficiez d'une visibilité sur les actualités, les discussions sur les médias sociaux et la couverture médiatique avec Hootsuite. Transformez des montagnes de données en idées claires pour garder une longueur d'avance sur vos concurrents et les crises.
Surveillez les réseaux sociaux, les actualités, les diffusions, les blogs, les forums, les vidéos, les podcasts, et plus encore sur une plateforme puissante de surveillance des médias. Grâce à l'écoute visuelle qui détecte les logos et l'apparence des marques, vous ne manquerez plus jamais une mention.
Surveillez les dernières actualités, les mentions sur les réseaux sociaux et les risques émergents dès qu'ils se produisent. Les alertes en temps réel signalent des pics de couverture ou de sentiment afin que vous puissiez réagir rapidement et garder une longueur d'avance sur les stories.
Découvrez le « pourquoi » de chaque conversation grâce à l'IA de surveillance média qui analyse le sentiment, propose des thèmes et suit les récits émergents. Découvrez instantanément ce qui compte le plus afin d'affiner votre stratégie en temps réel.
Découvrez comment votre marque se positionne sur les réseaux sociaux et dans les médias grâce à des comparaisons claires en termes de sentiment, de visibilité et d'impact médiatique. Identifiez rapidement les opportunités et les menaces afin que les équipes de relations publiques et de communication puissent s'approprier le sujet.
J'adore la plateforme Talkwalker, elle m'a vraiment aidé à comprendre les analyses des consommateurs, ce dont les gens parlent, ce qui est tendance dans l'univers du golf, etc.
Transformer le bruit des médias sociaux en informations claires et exploitables
Gagnez des heures de recherche et trouvez instantanément les influenceurs, les médias et les conversations les plus importants. Le logiciel de surveillance des médias sociaux Hootsuite vous offre une visibilité cross-canal, des alertes en temps réel et une écoute visuelle qui vous permettent d'agir plus rapidement et plus intelligemment à chaque instant médiatique.
Trouvez des journalistes, des influenceurs et des voix à fort impact en quelques secondes
Oubliez les recherches manuelles et laissez le logiciel de veille médiatique de Hootsuite vous indiquer les influenceurs, les journalistes, les médias et les communautés qui comptent le plus. Que vous dirigiez des campagnes de relations publiques, des communications de crise ou des actions de sensibilisation auprès des influenceurs, vous pouvez localiser rapidement les centres d'influence des médias traditionnels et sociaux, offrant ainsi aux agences et aux équipes de relations publiques un avantage puissant.
Envoyer le bon message au bon moment
Grâce aux alertes personnalisées, aux informations spécifiques aux régions et au suivi des tendances sur l'ensemble des marchés, vous pouvez réagir aux cycles d'information ou intervenir dans les conversations au moment précis où elles prennent leur essor. De plus, en complément d'une surveillance complète des médias en ligne, Hootsuite automatise la planification de vos médias sociaux et la gestion de votre boîte de réception.
Surveiller ce qui compte : texte, images, vidéo, audio, et au-delà
La couverture ne se limite pas au texte. Grâce à la veille média de Talkwalker, vous pouvez suivre les apparitions de logos, les apparitions de produits, les mentions dans les podcasts, les références vidéo, etc. Cela vous permet de saisir toutes les formes d'exposition, même lorsque votre marque n'est pas directement mentionnée.
Apprendre à mieux connaître votre public et créer des campagnes hyper-ciblées
Créez des campagnes qui intéressent réellement les gens grâce à des informations du public basées sur l'IA qui révèlent comment vos clients pensent, ressentent et se comportent en temps réel. Comprenez les sentiments, les intérêts, les préférences et les moteurs de conversion sur tous les segments, afin de pouvoir personnaliser les messages qui trouvent un écho et qui soient performants.
Mesurez l'impact des émissions, des événements spéciaux et de la programmation sportive
Avec Talkwalker Social Content Ratings®, vous pouvez suivre les engagements sur les médias sociaux et les performances de n'importe quelle série, émission spéciale ou diffusion sportive. Mesurez et comparez le contenu, l'engagement, les interactions et le nombre de vues vidéo sur 172 chaînes de télévision et services de streaming.
Tous vos signaux de réputation dans un tableau de bord unique
Suivez les changements de sentiment, les apparitions de logos, les points d'accès régionaux, les tendances narratives et les pics soudains, le tout depuis une plateforme puissante conçue pour révéler les risques tôt et guider votre prochain mouvement avec confiance.
Alertes en temps réel
Découvrez quand la négativité se manifeste, quand le sentiment change et quand mettre en œuvre votre plan de réputation de marque.
Reconnaissance d'image et de logo
Détectez les mentions visuelles de votre marque, même lorsque vous n'êtes pas tagué, pour obtenir une image complète de la façon dont votre marque apparaît dans les images et les vidéos.
Évaluation de l'impact média
Évaluez la portée, l'influence et la résonance de chaque mention pour comprendre quelles histoires sont les plus importantes, et lesquelles nécessitent une réponse.
Cartes de conversation mondiales
Voyez où se déroulent les conversations sur votre marque dans le monde entier afin d'identifier les risques régionaux, les points d'accès émergents et les nouvelles opportunités de marché.
Groupement de thèmes
Regroupez les sujets et les mots-clés connexes pour montrer les récits qui façonnent la réputation de votre marque, vous aidant ainsi à traiter les causes profondes des changements de sentiment.
Détection des pics
Identifiez automatiquement les pics inhabituels de volume, de portée ou d'engagement afin de pouvoir enquêter immédiatement sur les stories qui évoluent rapidement.
Insights et ressources
15 outils de surveillance des médias sociaux + conseils pour obtenir de meilleures analyses
Surveillez et gérez les conversations en ligne concernant votre marque avec les meilleurs outils de surveillance des médias sociaux.
Surveillance de la marque : notre dernier guide pour un impact commercial réel
La surveillance de la marque va bien au-delà du social listening. Ce guide gratuit vous aidera à développer votre stratégie pour suivre toutes les sources.
7 des meilleurs outils de suivi de réputation en ligne
Découvrez les meilleures options de suivi de la réputation en ligne pour évaluer ce que les gens pensent réellement de votre marque.
Questions fréquentes (FAQ)
La surveillance des médias consiste à suivre les mentions de marques, les conversations et les tendances sur les réseaux sociaux, les médias, les chaînes de diffusion, les services de streaming, les blogs, les forums, etc. La surveillance des médias en temps réel aide les organisations à rester informées, à gérer leur réputation et à réagir rapidement aux récits émergents.
La surveillance des médias sociaux vous permet de suivre les conversations au fur et à mesure qu'elles se déroulent, de comprendre le sentiment et d'identifier les risques ou les opportunités rapidement. Il vous aide à protéger la réputation de votre marque, à améliorer l'engagement des clients et à réagir rapidement aux tendances.
Oui. Avec Hootsuite qui repose sur Talkwalker, vous pouvez surveiller les médias sociaux, les actualités en ligne, la presse écrite, la radio, la télévision et même les podcasts ou le contenu vidéo. La surveillance des médias d'information vous aide à rester informé de la couverture de la presse traditionnelle ainsi que des conversations sociales. Remarque : la couverture de la presse écrite, de la radio et de la télévision n'est incluse que dans certains forfaits.
La surveillance des médias suit les mentions de marques dans les actualités, la télévision, la presse écrite, les blogs et les plateformes sociales, tandis que le social listening approfondit le sentiment, les thèmes et le comportement du public, en particulier sur les canaux sociaux. Ensemble, ces outils de surveillance des médias sociaux vous offrent à la fois une large visibilité et un contexte plus approfondi partout où les conversations se déroulent.
Le logiciel de veille média le plus simple est celui qui centralise les médias sociaux, les médias d'information et de diffusion, ainsi que les insights sociaux en temps réel, dans un tableau de bord unique et intuitif. Hootsuite repose sur Talkwalker et simplifie tout grâce à des résumés pilotés par l'IA, des alertes automatisées et des rapports conviviaux.
Le meilleur outil de veille médiatique est celui qui offre une couverture étendue, des alertes en temps réel, analyse des sentiments, une écoute visuelle et des informations basées sur l'IA. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, offre tout cela sur une seule plateforme, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les équipes de relations publiques, de communication et de marketing.
Toute industrie qui repose sur la réputation, la confiance des clients ou la perception du public devrait pratiquer la surveillance des médias, y compris les biens de consommation, la technologie, la santé, la finance, le divertissement et le gouvernement. Des logiciels de surveillance des relations publiques aux logiciels de surveillance de la presse, chaque secteur bénéficie de savoir comment il apparaît à travers les chaînes d'information et les réseaux sociaux.
La surveillance des médias est généralement gérée par les équipes de relations publiques, de communication, des médias sociaux, de marketing et de marque, bien que les équipes de service client et de gestion des risques s'appuient également sur la surveillance en temps réel des médias pour détecter les problèmes. Les responsables des relations publiques, les stratèges en médias sociaux, les analystes et les responsables de la communication d'entreprise utilisent quotidiennement des logiciels de surveillance et des services de surveillance médiatique.
Prendre le contrôle de l'histoire de votre marque avant que quelqu'un d'autre ne le fasse
Profitez d'une démo personnalisée pour découvrir exactement comment Hootsuite, Repose sur l'IA de Talkwalker, peut vous aider à capturer toutes les mentions, où que vous soyez.