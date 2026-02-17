Toute industrie qui repose sur la réputation, la confiance des clients ou la perception du public devrait pratiquer la surveillance des médias, y compris les biens de consommation, la technologie, la santé, la finance, le divertissement et le gouvernement. Des logiciels de surveillance des relations publiques aux logiciels de surveillance de la presse, chaque secteur bénéficie de savoir comment il apparaît à travers les chaînes d'information et les réseaux sociaux.

La surveillance des médias est généralement gérée par les équipes de relations publiques, de communication, des médias sociaux, de marketing et de marque, bien que les équipes de service client et de gestion des risques s'appuient également sur la surveillance en temps réel des médias pour détecter les problèmes. Les responsables des relations publiques, les stratèges en médias sociaux, les analystes et les responsables de la communication d'entreprise utilisent quotidiennement des logiciels de surveillance et des services de surveillance médiatique.