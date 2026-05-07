Le meilleur outil de gestion des médias sociaux pour l'immobilier
Générez des prospects et développez votre marque sur les médias sociaux grâce à un outil qui facilite la création de contenus attrayants. Hootsuite automatise les tâches fastidieuses et indique votre impact et votre RSI en un coup d'œil.
Rejoignez les plus grandes entreprises de votre secteur
Drive revenue and attract more clients
Hootsuite for real estate agents and builders helps you acquire and retain clients, build brand awareness, and recruit top agents. Reach more people, attract high-value leads, and protect your brand from negative reviews — all in one place.
Réduisez le temps de réponse et fidélisez vos clients et prospects grâce à une boîte de réception universelle sur les médias sociaux qui vous permet de gérer les messages et les commentaires sur toutes vos plateformes.
Des flux de travail d'approbation personnalisables garantissent la conformité de vos messages dans toutes vos agences et et tous vos bureaux. Avec des intégrations telles que Proofpoint, vous pouvez vous assurer que toutes les publications respectent les normes de conformité et de marque de votre entreprise avant de les publier.
Diffusez vos opportunités d'embauche et faites connaître votre organisation grâce aux outils du programme d'employés ambassadeurs.
Obtenez des informations exploitables sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas grâce aux rapports avancés. Comparez vos performances à celles de vos concurrents et de votre secteur.
100 %
Une société immobilière a constaté une augmentation de 100 % du nombre de visiteurs mensuels sur son site Web grâce à Hootsuite Enterprise.
3 fois le RSI
Des entreprises de services professionnels ont utilisé nos outils pour augmenter de plus de 250 % le chiffre d'affaires généré par les médias sociaux.
« Hootsuite nous a aidés à renforcer notre réputation en tant qu'agents immobiliers de propriétés de luxe, tout en veillant à ce que notre contenu sur les médias sociaux réponde aux souhaits et aux besoins de notre clientèle.
Faites évaluer vos médias sociaux
Découvrez si votre présence sur les médias sociaux est un vrai fiasco ou un rêve éveillé. Découvrez où vous vous situez actuellement sur l'échelle de maturité des médias sociaux (et profitez de conseils pour vous perfectionner).
Les outils dont vous avez besoin pour générer des prospects et prouver le RSI, sur une seule plateforme sécurisée
Les agents immobiliers utilisent Hootsuite pour développer efficacement leur clientèle. Nos outils de création de contenu basés sur l'IA vous aident à créer et à mesurer le contenu en deux fois moins de temps.
Gagner de nouveaux clients et satisfaire ceux que vous avez déjà
Développez la notoriété de votre marque et obtenez plus de prospects de qualité grâce à la publicité sur les médias sociaux, aux analyses avancées et aux outils de social selling. Utilisez la boîte de réception universelle de Hootsuite pour les médias sociaux afin d'interagir avec vos clients actuels et potentiels.
Garder une longueur d'avance sur la concurrence
Démarquez-vous de vos concurrents grâce à des outils de planification et de publication efficaces qui vous permettent de créer du contenu attrayant en quelques secondes. Utilisez les analyses de Hootsuite pour mesurer vos performances par rapport à vos principaux concurrents et obtenir des conseils personnalisés pour vous améliorer.
Créer du contenu captivant (qui est également conforme)
Obtenez davantage de prospects de qualité grâce à des suggestions de contenu personnalisées et à des modèles approuvés par la marque. Établissez des relations avec les clients et les prospects grâce à un contenu généré par l'IA et basé sur ce qui fonctionne pour d'autres agents.
Ne manquez jamais une mention (ou une nouvelle tendance)
Suivez ce que les gens disent et ce qu'ils pensent de votre marque Hootsuite Listening (alimenté par Talkwalker) facilite le suivi des mentions et de l'image de marque. Et grâce à de puissants outils de recherche de tendances, vous pouvez stimuler l'engagement en publiant des contenus qui trouvent un écho auprès de vos collègues et de vos clients potentiels.
Vendre plus avec les médias sociaux
Le tableau de bord de social selling Hootsuite Amplify vous aide à trouver et à interagir avec des prospects. Positionnez votre équipe en tant que leader d'opinion et préparez-la à partager un contenu percutant et fidèle à la marque. Utilisez également Hootsuite Streams pour trouver et interagir avec des personnes qui recherchent des services comme le vôtre.
Ressources pour les agents immobiliers
Tendances, conseils et tactiques pour tirer le meilleur parti des médias sociaux
Étude de cas : Michael Graham
Découvrez comment Michael Graham, agent immobilier de ville et de campagne, a utilisé Hootsuite pour augmenter le nombre de visiteurs mensuels de 100 % sur son site Web.
Blog : création de publications sur les médias sociaux pour le secteur de l'immobilier
Attirez de nouveaux acheteurs et vendeurs avec cette liste de 26 exemples de publications sur les médias sociaux sur le secteur de l'immobilier.
Étude de cas : programme d'employés ambassadeurs
Découvrez comment le programme d'employés ambassadeurs de Hootsuite a aidé les marques à augmenter leur chiffre d'affaires de 250 % d'une année sur l'autre.
Questions fréquentes
Oui. Hootsuite propose des outils qui aident les professionnels de l'immobilier à décrocher leur prochaine grande annonce. Hootsuite Inbox vous aide à interagir avec vos prospects et à les fidéliser de la première interaction jusqu'à la célébration de leur nouvelle maison. Utilisez Hootsuite pour répondre instantanément aux messages et aux commentaires, rester à la pointe des conversations du secteur et alimenter les relations.
Hootsuite Amplify est un autre outil de pointe de génération de prospects destiné aux professionnels de l'immobilier. Il permet à votre société de courtage de mettre en place des contenus approuvés et sécurisés que les agents peuvent partager sur leurs propres canaux de médias sociaux. Amplify a aidé nos clients à augmenter leur chiffre d'affaires provenant des médias sociaux de 250 %, année après année.
Vous trouverez d'autres ressources sur la façon de générer des prospects immobiliers sur le blog Hootsuite.
Oui. Nous savons qu'il n'est pas facile d'actualiser vos publications sur les médias sociaux sur le secteur de l'immobilier et de les rendre attrayantes. C'est pourquoi nous avons mis à votre disposition des tonnes d'outils pour vous aider à remplir rapidement votre calendrier de contenu.
L'IA d'OwlyWriter, notre rédacteur de sous-titres et générateur d'idées alimenté par l'IA, vous aide à créer du contenu immobilier pour les médias sociaux. Donnez-lui quelques mots et il rédigera les légendes de vos médias sociaux à partir de zéro, ajoutera les meilleurs hashtags des agents immobiliers et proposera même des idées de sujets pour vos publications.
Vous trouverez également une variété de jolis modèles de publications sur les médias sociaux intégrés à Hootsuite. Il suffit de les personnaliser avec votre contenu et de cliquer sur Publier.
Oui. Hootsuite est conçu pour aider les entreprises de toutes sortes à gérer leurs annonces payantes et leurs publications organiques sur les médias sociaux. Qu'il s'agisse de concevoir des annonces sur Facebook pour les agents immobiliers ou de vous aider à gérer et à suivre les annonces sur les médias sociaux sur LinkedIn et Instagram, Hootsuite regroupe tout cela dans un tableau de bord pratique.
En outre, si vous vous inscrivez maintenant, vous recevrez automatiquement 500 dollars américains de crédits publicitaires pour faire de la publicité sur LinkedIn.
En effet ! Hootsuite dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour exécuter rapidement votre stratégie de médias sociaux dans le secteur de l'immobilier. Des outils de création de contenu aux flux qui vous permettent d'écouter ce que les gens disent de votre marque ou de votre secteur d'activité, Hootsuite simplifie l'élaboration de stratégies.
Remplissez rapidement votre calendrier de médias sociaux pour le secteur de l'immobilier grâce aux outils d'automatisation de Hootsuite, notamment un générateur de hashtags, un rédacteur de légendes et un moteur d'idées alimentés par l'IA. Préparez du contenu pour chaque média en quelques secondes grâce à des modèles de médias sociaux attrayants à portée de main.
Grâce à la programmation groupée et à la publication multiplateforme, vous pouvez également automatiser le processus de publication. Programmez la publication de publications sur vos médias sociaux dès que votre annonce est en ligne. Ensuite, avec Hootsuite Analytics, suivez sans effort vos performances et obtenez des conseils personnalisés sur la façon de vous améliorer.