Obtenez plus d'engagement, de prospects et de ventes avec Hootsuite Enterprise
Faites gagner 3 000 heures à votre équipe cette année grâce à Hootsuite Enterprise, l'outil de gestion des médias sociaux leader sur le marché.
Plus de 600 marques du Fortune 1000 utilisent Hootsuite
Pourquoi choisir Hootsuite Enterprise ?
Flexibilité pour la croissance
Équipes
Gérez un nombre illimité de comptes de réseaux sociaux et d'utilisateurs avec Hootsuite Enterprise. De plus, vous bénéficiez d'une tarification personnalisée en fonction des besoins de votre organisation.
Formation et éducation avancées
assistance
Accédez à des formations en direct, aux meilleures ressources et à un support client exceptionnel pour aider votre équipe à prospérer. Gratuit avec votre compte Entreprise.
Nos outils les plus puissants et
extensions
Les utilisateurs Enterprise bénéficient de la suite complète des fonctionnalités de Hootsuite ainsi que d'un accès exclusif à des outils, y compris l'écoute avancée, l'analyse et la boîte de réception.
Rationaliser votre planification, votre collaboration et le suivi de vos performances sur les médias sociaux.
Passez de l'idée à l'approbation puis aux résultats plus rapidement.
Analytics: Understand what’s working and what’s not
See exactly how much value you’re driving from social media and compare your performance to your biggest competitors.
Hootsuite analytics features:
Rapports sur les performances des publications, benchmarking du secteur et des concurrents (jusqu'à 20 concurrents), programmation et exportation de rapports, rapports personnalisés, analyses publicitaires sur les réseaux sociaux, etc.
Publication : créez du contenu plus efficace en moins de temps
Hootsuite ne se contente pas de programmer vos publications au moment idéal, il vous aide à trouver des idées, puis à les rédiger et à les concevoir.
Fonctions de publication de Hootsuite :
Planificateur de médias sociaux, IA d'OwlyWriter (générateur de légendes, idées de contenu, générateur de hashtags, etc.), meilleurs moments pour publier, modèles Canva, programmation de publications groupées, raccourcissement et suivi des liens, etc.
Engagement : transformez vos abonnés en clients satisfaits
La boîte de réception sur les médias sociaux de Hootsuite utilise l'automatisation pour alléger la charge de travail liée à l'engagement et au service client sur les réseaux sociaux. (Un client estime que cela a réduit la charge de travail de son équipe de 80 %.)
Fonctionnalités de Hootsuite Inbox :
Une boîte de réception universelle pour les commentaires et les DM, des réponses enregistrées, un routage automatisé, des répondeurs automatiques, une API de chatbot, la détection de la langue, des pistes d'audit, des politiques de SLA, des analyses de la boîte de réception, et bien plus encore
Social listening: Track what people are saying and how they feel about your brand
Suivez les tendances et surveillez les sujets, les mentions et les hashtags pour connaître votre image de marque et avoir des idées sur les publications à publier. Suivez les tendances et surveillez les sujets, les mentions et les hashtags pour connaître votre image de marque et avoir des idées sur les publications à publier. De plus, apprenez à connaître qui sont vos clients, ce qui les intéresse et ce qu'ils pensent de votre marque, tout en surveillant de près vos concurrents pour maintenir votre avantage.
Fonctionnalités de social listening de Hootsuite :
Recherchez et comparez les tendances, les hashtags, les sujets et les événements sur les médias sociaux et des millions de sites web. Surveillez les avis pour voir ce que les gens pensent de votre marque, de vos concurrents ou des tendances, etc.
Collaboration: Work together better with approval workflows
Help your team work better together, across the room and across the org chart. Approve, edit, and empower with approval workflows and productivity reporting. Ensure that every post is compliant, on-brand, and approved.
Fonctionnalités de collaboration et de sécurité Hootsuite :
Authentification unique (SSO), flux d'approbation, rapports sur la productivité des équipes, intégrations de conformité, commentaires internes, partage de rapports, autorisations d'accès utilisateur personnalisées, etc.
Programme d'employés ambassadeurs : multipliez votre portée par 10 en transformant vos employés en défenseurs de la marque
Renforcez la notoriété de votre marque et boostez votre présence sur les médias sociaux grâce à la plateforme de programme d'employés ambassadeurs d'origine. Hootsuite Amplify permet à vos employés de partager du contenu approuvé et fidèle à votre marque, ce qui augmente considérablement votre portée organique sur les médias sociaux.
Fonctionnalités de Hootsuite Amplify :
Centre de contenu proposant une bibliothèque de publications approuvées par la marque, des intégrations pour partager facilement le contenu (Slack, Microsoft Teams, et plus), et un tableau de classement
Maximiser votre investissement avec une suite puissante de solutions de gestion des médias sociaux
Hootsuite Enterprise est entièrement personnalisable selon les besoins de votre marque. Optimisez votre forfait avec les outils de performance sur les réseaux sociaux les plus avancés du secteur, disponibles uniquement pour les utilisateurs Enterprise.
Programme d’employés ambassadeurs
Donnez à vos employés les moyens de publier du contenu sur leurs réseaux sociaux avec Hootsuite Amplify.
Social listening Premium
Obtenez une vue d'ensemble avec des sources de données avancées et 13 mois de données historiques. Gardez une longueur d'avance sur la conversation, atténuez les sentiments négatifs et prévenez les crises grâce à des alertes en temps réel.
Premium Analytics
Voyez combien chaque publication ou réseau génère avec les rapports sur le RSI pour les contenus payants et organiques. De plus, reliez vos résultats sociaux au trafic web avec GA4 et Adobe Analytics.
Chatbot d'IA générative
Économisez encore plus de temps et faites le bonheur de vos clients grâce à un chatbot entièrement automatisé qui génère des réponses précises et conformes à votre marque aux demandes de renseignements sur vos réseaux sociaux.
Intégration Salesforce
Améliorez la satisfaction client et optimisez les processus de votre équipe en intégrant Hootsuite et Salesforce.
Boîte de réception Advanced pour les médias sociaux
Profitez de fonctionnalités supplémentaires de la boîte de réception, telles que la détection automatique de la langue et les notifications SLA, avec la boîte de réception Advanced.
Intégrations de conformité réglementaire
Assurez-vous que tout ce que vous publiez est conforme et atténuez facilement les risques grâce aux outils de sécurité et aux intégrations que vous utilisez déjà, comme Proofpoint.
Gestion des avis
Suivez les avis sur votre marque et les mentions sur les médias sociaux dans Hootsuite. Suivez les avis sur le Web et partagez-les sur vos réseaux sociaux en quelques clics.
CGU et gestion des influenceurs
Gérez le contenu généré par les utilisateurs et les relations avec les influenceurs directement depuis le tableau de bord Hootsuite grâce à TINT et Upfluence.
Découvrez comment les entreprises utilisent Hootsuite pour obtenir de vrais résultats sur les médias sociaux
Un leader mondial de l'hôtellerie déploie une stratégie sociale unifiée sur plus de 250 comptes
The Gym Group permet à des centaines de salles de sport locales de gérer leurs activités grâce à Hootsuite
Un fournisseur mondial d'assurances génère des millions d'impact commercial grâce aux médias sociaux
Questions fréquentes
Hootsuite Enterprise a fait ses preuves pour aider à réduire la charge de travail de votre équipe et à renforcer ses performances en matière de médias sociaux, tout cela en même temps.
Tous les forfaits Hootsuite peuvent vous aider à gagner du temps, à publier du contenu de meilleure qualité, à identifier ce qui fonctionne et à accroître le nombre de vos abonnés sur les médias sociaux. Chaque forfait comprend tous les outils dont vous avez besoin pour simplifier la planification des médias sociaux, la création de contenu, l'analyse et la messagerie.
Mais avec votre forfait Enterprise, vous pouvez passer à la vitesse supérieure avec certains des outils de gestion des médias sociaux les plus puissants au monde, et des outils auxquels vous n'avez pas accès avec d'autres forfaits Hootsuite.
Équipez votre compte d'une boîte de réception avancée pour faire passer le service client sur les médias sociaux au niveau supérieur ou ajoutez une fonction d'analyse avancée pour visualiser et effectuer le suivi de votre retour sur investissement sur les médias sociaux.
De plus, augmentez votre portée de manière exponentielle (sans les dépenses publicitaires) grâce au programme d’employés ambassadeurs (Hootsuite Amplify), approfondissez vos connaissances du public avec Listening optimisé par Talkwalker, ou rationalisez le travail entre les équipes des réseaux sociaux et du service client grâce à notre intégration Salesforce.
Hootsuite Enterprise est conçu pour les entreprises qui ont besoin d'une solution de gestion des médias sociaux d'entreprise entièrement personnalisable, conçue pour répondre à leurs besoins.
C'est idéal pour les entreprises qui cherchent à tirer le meilleur parti des réseaux sociaux afin d'améliorer leurs résultats commerciaux et pour les équipes qui adaptent leur stratégie sociale au sein de leur équipe de médias sociaux et à l'ensemble de leur organisation.
De plus, c'est notre seul forfait qui offre aux clients un accès exclusif à la formation, aux services et à nos solutions les plus puissantes.
C'est pourquoi elle convient parfaitement aux grandes entreprises telles que les sociétés, les franchises et les agences. Mais chaque entreprise est unique, et Enterprise peut être le meilleur choix pour la vôtre, même si vous avez une équipe petite, mais puissante.
Des entreprises de tous les secteurs utilisent Hootsuite Enterprise pour renforcer leur présence sur les médias sociaux. Enterprise est doté de fonctionnalités et d'intégrations qui en font un choix populaire pour les industries hautement réglementées, y compris les services financiers, le secteur public et les soins de santé.
Votre contrat annuel vous permet de faire des économies et vous offre des services à valeur ajoutée, mais il est soumis à certaines conditions générales.
Vous trouverez les conditions générales habituelles destinées aux entreprises ici.
L'une des principales conditions à retenir porte sur le renouvellement annuel automatique de votre contrat.
Vous envisagez de modifier votre contrat ? Ou d'y mettre fin l’année prochaine ? Veuillez envoyer une demande écrite de non-renouvellement de contrat à votre responsable Réussite client (vous pouvez le faire par e-mail !) au moins 60 jours avant l'échéance de votre abonnement. Sans l'envoi d'une demande d’annulation écrite, votre contrat sera automatiquement renouvelé pour un an (et les frais correspondants vous seront facturés).
Lors du renouvellement, nous nous réservons le droit d’augmenter les tarifs de nos services. En ce cas, nous vous en informerons par écrit au moins 90 jours avant l'échéance de votre abonnement en cours.
Votre contrat annuel sera renouvelé automatiquement chaque année.
Vous recevrez un e-mail de la part de notre service Finances comprenant votre facture. Vous n’avez pas encore reçu de facture ? Contactez votre responsable Réussite client afin de résoudre le problème.
Comment puis-je ajouter des licences à mon compte Hootsuite ?
Vous pouvez facilement ajouter des licences à mesure que votre équipe se développe. Pour cela, il vous suffit de contacter votre responsable Réussite client. Ce dernier vous aidera à apporter les modifications nécessaires à votre compte.
Vous avez d'autres questions au sujet de la facturation ?
Qu'il s'agisse de la création de rapports d'analyse ou des FAQ sur la facturation, vous trouverez rapidement des réponses à vos questions techniques sur notre forum d’aide.
Voici quelques sujets populaires pour vous aider à démarrer :
Guide de démarrage rapide Hootsuite
Comment ajouter un membre à une équipe
Comment ajouter un groupe ou une Page Facebook
Résolution des problèmes de connexion courants
Optimiser votre tableau de bord à l'aide de notre écosystème d'applications
Vidéos à la demande : nous vous souhaitons la réussite la plus rapide possible sur les médias sociaux. Découvrez nos vidéos à la demande pour apprendre à naviguer facilement au sein de la plateforme
Formation d'équipe. Dotez toute votre équipe, service ou entreprise de nouvelles compétences dans le domaine des médias sociaux. Nous pouvons créer et organiser une session de formation sur mesure pour votre entreprise.
Maîtrise de la plateforme Hootsuite : Validez vos connaissances avec notre certification. Vous rejoindrez + de 30 000 professionnels qui ont choisi de donner un nouvel élan à leur carrière en affichant leur expertise Hootsuite auprès de leurs clients et employeurs.
Acquisition de solides compétences en marketing digital. Avec la certification en marketing digital, vous allez acquérir de nouvelles compétences, notamment dans les domaines de la stratégie digitale, de la création de contenu, de la gestion des annonces rémunérées et du benchmarking concurrentiel.