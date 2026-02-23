Hootsuite Enterprise a fait ses preuves pour aider à réduire la charge de travail de votre équipe et à renforcer ses performances en matière de médias sociaux, tout cela en même temps.

Tous les forfaits Hootsuite peuvent vous aider à gagner du temps, à publier du contenu de meilleure qualité, à identifier ce qui fonctionne et à accroître le nombre de vos abonnés sur les médias sociaux. Chaque forfait comprend tous les outils dont vous avez besoin pour simplifier la planification des médias sociaux, la création de contenu, l'analyse et la messagerie.

Mais avec votre forfait Enterprise, vous pouvez passer à la vitesse supérieure avec certains des outils de gestion des médias sociaux les plus puissants au monde, et des outils auxquels vous n'avez pas accès avec d'autres forfaits Hootsuite.

Équipez votre compte d'une boîte de réception avancée pour faire passer le service client sur les médias sociaux au niveau supérieur ou ajoutez une fonction d'analyse avancée pour visualiser et effectuer le suivi de votre retour sur investissement sur les médias sociaux.

De plus, augmentez votre portée de manière exponentielle (sans les dépenses publicitaires) grâce au programme d’employés ambassadeurs (Hootsuite Amplify), approfondissez vos connaissances du public avec Listening optimisé par Talkwalker, ou rationalisez le travail entre les équipes des réseaux sociaux et du service client grâce à notre intégration Salesforce.