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Helping organizations unlock the value of their social media relationships since 2008

Hootsuite est née en 2008 lorsque l'agence de marketing digital de notre fondateur a ressenti le besoin d'un outil pour gérer les médias sociaux. Nous ne l'avons pas trouvé, et nous l'avons donc développé nous-mêmes. Après avoir trouvé notre nom grâce au crowdsourcing (Hootsuite !), nous avons lancé notre plateforme et atteint 100 000 utilisateurs cet été-là. La suite, nous la connaissons.

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Toutes les meilleures marques sur les médias sociaux utilisent Hootsuite

  • Logo de l'Université de Chicago
  • Adobe
  • JetBlue
  • Logo U-haul
Logo de l'Université de Chicago
Adobe
JetBlue
+ de 200 000
utilisateurs
6K+
entreprises clientes
+ de 15
années d'excellence

Inaugurer une nouvelle ère de performance sur les médias sociaux 

Hootsuite pioneered the social media management category in 2008, and has been leading the global social space ever since.

Today, Hootsuite is the social media performance engine that helps organizations unlock the value of their social media relationships, by turning social insights into clear action and measurable business impact. 

With unparalleled expertise in social marketing, social listening, employee advocacy, and social customer service, Hootsuite is the trusted choice for hundreds of thousands of customers, from small businesses to the largest in the world. 

Nasdaq billboard in Times Square displays Hootsuite's G2 Best Software award, with soccer imagery on adjacent screen and award badges below

Hootsuite est le meilleur logiciel sur G2 pour 2026

Cette année, nos clients nous ont classés au premier rang dans plusieurs catégories sur G2, y compris les Meilleurs Produits Logiciels et les Meilleurs Produits Marketing. G2 est l'une des plus grandes plateformes indépendantes d'évaluation de logiciels, basée sur des avis de clients vérifiés.

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Prenez l'avis d'utilisateurs réels : Hootsuite est un incontournable

Logo G2
Nos clients nous adorent
Découvrez les témoignages de véritables utilisateurs Hootsuite.
reviewStar
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Apr 24, 2025
“Hootsuite vous rend la vie 10 fois plus facile !”
“Je travaille pour des salles de sport et franchises et Hootsuite me permet de publier sur toutes mes plateformes et de faire de la promotion croisée quand nécessaire ! Il est très utile de pouvoir personnaliser mes légen...”
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Courtney W.
Courtney W.
Responsable des médias sociaux
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L'inclusion est au cœur de notre action

La culture que nous construisons est variée, ouverte et tournée vers les résultats. Elle encourage tout un chacun à rester authentique et développe un environnement dans lequel tous les employés ont l'opportunité d'exceller.

Nos six principes directeurs guident toutes nos actions.

Relever le défi

Dare to go beyond the expected to achieve greatness.

Une équipe unie

Make Hootsuite a place we soar together by respecting each other's individuality, building trust, and showing up for the team.

Le client avant tout

Veiller sans faille à la réussite de nos clients.

Vitesse et agilité

Creuser notre avantage concurrentiel en préférant la vitesse et la simplicité à la perfection et la complexité.

Jouer pour gagner

S'engager à bâtir une entreprise incroyable et rentable pour nos clients, nos employés et nos actionnaires.

Voisins et alliés

Nous montrer reconnaissants envers nos communautés et être un allié.

En 2008, les médias sociaux commençaient tout juste à révolutionner le monde et les entreprises cherchaient à en comprendre l'impact. Nous avons développé le prototype d'un outil destiné à gérer plusieurs réseaux à partir d'un même tableau de bord. Si l'idée était simple, elle s'est rapidement imposée. Quinze ans plus tard, Hootsuite dessert des clients dans plus de 200 pays depuis ses bureaux répartis dans le monde entier.
Ryan Holmes
Ryan Holmes
Fondatrice
Hootsuite

Real actions lead to real results

Notre direction

Une exécution efficace passe d'abord par une vision audacieuse. Découvrez l'équipe de direction et le conseil d'administration intrépides qui pilotent Hootsuite.

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Notre engagement en matière de DEI

Nous voulons que chaque personne se sente la bienvenue, appréciée et encouragée à donner le meilleur d'elle-même sans renoncer à sa propre identité.

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Notre impact social

We strive to positively impact our employees, customers, neighborhoods, communities, and our environment.

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Mettez les médias sociaux au service de votre entreprise

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