Helping organizations unlock the value of their social media relationships since 2008
Hootsuite est née en 2008 lorsque l'agence de marketing digital de notre fondateur a ressenti le besoin d'un outil pour gérer les médias sociaux. Nous ne l'avons pas trouvé, et nous l'avons donc développé nous-mêmes. Après avoir trouvé notre nom grâce au crowdsourcing (Hootsuite !), nous avons lancé notre plateforme et atteint 100 000 utilisateurs cet été-là. La suite, nous la connaissons.
Toutes les meilleures marques sur les médias sociaux utilisent Hootsuite
Inaugurer une nouvelle ère de performance sur les médias sociaux
Hootsuite pioneered the social media management category in 2008, and has been leading the global social space ever since.
Today, Hootsuite is the social media performance engine that helps organizations unlock the value of their social media relationships, by turning social insights into clear action and measurable business impact.
With unparalleled expertise in social marketing, social listening, employee advocacy, and social customer service, Hootsuite is the trusted choice for hundreds of thousands of customers, from small businesses to the largest in the world.
Hootsuite est le meilleur logiciel sur G2 pour 2026
Cette année, nos clients nous ont classés au premier rang dans plusieurs catégories sur G2, y compris les Meilleurs Produits Logiciels et les Meilleurs Produits Marketing. G2 est l'une des plus grandes plateformes indépendantes d'évaluation de logiciels, basée sur des avis de clients vérifiés.
Prenez l'avis d'utilisateurs réels : Hootsuite est un incontournable
L'inclusion est au cœur de notre action
La culture que nous construisons est variée, ouverte et tournée vers les résultats. Elle encourage tout un chacun à rester authentique et développe un environnement dans lequel tous les employés ont l'opportunité d'exceller.
Nos six principes directeurs guident toutes nos actions.
Relever le défi
Dare to go beyond the expected to achieve greatness.
Une équipe unie
Make Hootsuite a place we soar together by respecting each other's individuality, building trust, and showing up for the team.
Le client avant tout
Veiller sans faille à la réussite de nos clients.
Vitesse et agilité
Creuser notre avantage concurrentiel en préférant la vitesse et la simplicité à la perfection et la complexité.
Jouer pour gagner
S'engager à bâtir une entreprise incroyable et rentable pour nos clients, nos employés et nos actionnaires.
Voisins et alliés
Nous montrer reconnaissants envers nos communautés et être un allié.
En 2008, les médias sociaux commençaient tout juste à révolutionner le monde et les entreprises cherchaient à en comprendre l'impact. Nous avons développé le prototype d'un outil destiné à gérer plusieurs réseaux à partir d'un même tableau de bord. Si l'idée était simple, elle s'est rapidement imposée. Quinze ans plus tard, Hootsuite dessert des clients dans plus de 200 pays depuis ses bureaux répartis dans le monde entier.
Real actions lead to real results
Notre direction
Une exécution efficace passe d'abord par une vision audacieuse. Découvrez l'équipe de direction et le conseil d'administration intrépides qui pilotent Hootsuite.
Notre engagement en matière de DEI
Nous voulons que chaque personne se sente la bienvenue, appréciée et encouragée à donner le meilleur d'elle-même sans renoncer à sa propre identité.
Notre impact social
We strive to positively impact our employees, customers, neighborhoods, communities, and our environment.