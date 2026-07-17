Vos réseaux sociaux et outils marketing les plus essentiels. Tout dans un seul onglet.
Liez vos réseaux sociaux, suivez les avis Google et intégrez la data de votre CRM directement dans votre tableau de bord. Avec Hootsuite, accédez facilement à tous vos contenus et data marketing sur les médias sociaux au même endroit.
Intégrations de réseaux de médias sociaux
Publiez, programmez, analysez et engagez vos réseaux sociaux les plus utilisés depuis la plateforme Hootsuite.
Modifiez et programmez des publications photo, des reels, des carrousels et des stories en toute simplicité.
TikTok
Développez votre activité sur TikTok en programmant des vidéos et en suivant les performances.
YouTube
Augmentez le nombre de vues et gagnez du temps dans la gestion de votre contenu vidéo.
X (Twitter)
Suivez les dernières conversations, tendances et mentions de votre marque sur les médias sociaux.
Adoptez une approche plus stratégique pour atteindre et développer votre public professionnel.
Fils de discussion
Publiez, programmez et faites des brouillons de publications Threads depuis le tableau de bord Hootsuite.
Bluesky
Programmez les publications de Bluesky et suivez les mentions, découvrez les tendances et trouvez des influenceurs.
Suivre les mentions, les tendances et les conversations sur plus de 30 réseaux sociaux
Avec Hootsuite Listening, vous pouvez rechercher et surveiller les conversations et les tendances sur plus de 30 réseaux sociaux et 150 millions de sites web, ainsi que des images, des vidéos et des podcasts.
Applications tierces et intégrations
Personnalisez votre tableau de bord grâce à plus de 100 applications et intégrations. Gérez en toute transparence les médias sociaux à partir d'un hub central grâce aux applications Hootsuite faciles à installer.
Google My
Business
Surveillez les avis sur Google My Business, envoyez des messages de messagerie aux clients et publiez des mises à jour dans Hootsuite.
salesforce
Connectez Salesforce et Hootsuite pour afficher vos messages de réseaux sociaux dans Salesforce et offrir un meilleur service client.
Monday.com
Planifiez votre contenu sans effort avec Monday.com et lorsque le moment est venu de publier, accédez directement à vos tâches dans Hootsuite.
Wrike
Optimisez votre flux de travail en accédant à vos tâches Wrike directement dans le calendrier Hootsuite. Pas besoin de copier et coller.
Slack
Récupérez des publications sur les médias sociaux, ajoutez des commentaires et partagez-les avec votre équipe dans Slack.
Proofpoint
Assurez-vous que chaque publication est conforme et respecte les politiques de médias sociaux de votre équipe avec Proofpoint.
Adobe Express
Create images and videos in Adobe Express and add them to your posts without leaving the Hootsuite composer.
Learn more
Canva
Built into Hootsuite Composer: tap the Canva logo for customizable templates or pull in designs you've already made.
Learn more
Upfluence
Discover and manage influencer partnerships, then bring creator content straight into your Hootsuite publishing workflow.
TrueLoyal
Turn loyal customers into advocates with UGC and rewards programs synced to your social engagement data.
Bynder
Access your approved brand assets from Bynder's DAM directly in Hootsuite Composer, so every post stays on-brand.
Acquia
Extend your Drupal-powered digital experience content into Hootsuite for coordinated social publishing.
Learn more
Panoramiq Insights
Consultez l'activité du compte, le profil des abonnés et l'efficacité des publications et des stories sur Instagram.
Fedica
Obtenez des informations sur votre public cible, y compris sa localisation et ses intérêts, avec Fedica (anciennement tweepsmap).
Hootsuite Syndicator
Consultez les flux RSS sur votre tableau de bord Hootsuite et partagez-les sur les canaux de vos médias sociaux.
Vidyard
Partagez facilement les vidéos Vidyard sur les médias sociaux et créez de nouveaux enregistrements d'écran depuis le tableau de bord Hootsuite.
oneclick.bio
Créez des liens dans les pages bio avec des images cliquables pour Instagram et TikTok. De plus, suivez les performances dans Google Analytics.
ReviewTrackers
Surveillez les avis sur les marques sur 85 sites, y compris Google+, Yelp, Facebook Reviews, BBB, TripAdvisor et OpenTable.
Augmenter la portée sociale, l'engagement et le taux de clics avec Parliament
Transformez vos employés en ambassadeurs de marque et multipliez par 8 votre engagement sur les médias sociaux avec Parliament, l'outil de programme d'employés ambassadeurs le mieux noté.
Publiez depuis n'importe où grâce à l'application mobile de Hootsuite
Téléchargez l'application Hootsuite sur iPhone ou Android pour gérer les médias sociaux où que vous soyez. Rédigez, programmez ou partagez des publications immédiatement et répondez aux messages ou attribuez-les aux membres de l'équipe en déplacement. Le mode sombre vous permet par ailleurs de soulager un peu vos yeux lors de vos longues journées de travail.
Questions fréquentes (FAQ)
Oui. Canva est intégré à Hootsuite Composer, il est donc toujours à portée de main. Appuyez sur le logo Canva dans Composer pour découvrir des centaines de modèles personnalisables. Ajoutez des images ou du texte personnalisé à des modèles optimisés pour les publications et les stories Instagram, les publicités et publications sur Facebook, les publications sur Twitter, etc. De plus, grâce à l'intégration de Canva, vous pourrez ajouter des fichiers que vous avez déjà créés et enregistrés en mode natif dans Canva.
Oui ! Créez facilement des images et des vidéos dans Adobe Express, puis ajoutez-les sans effort à vos publications lorsque vous rédigez du contenu dans Hootsuite. Vous pouvez ajouter des designs existants depuis votre compte Adobe Express ou en créer de nouveaux dans l'éditeur Adobe Express intégré au compositeur Hootsuite.
Hootsuite peut vous aider à automatiser le contenu, la messagerie et bien plus encore sur tous les réseaux sociaux. Nous prenons en charge Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, TikTok, YouTube, Threads, WhatsApp et Pinterest.
Oui, Hootsuite est un partenaire officiel d'Instagram.
Oui. Tous les abonnements Hootsuite incluent la publication, la programmation et la rédaction de contenu pour Threads.
Oui. Vous pouvez utiliser Hootsuite pour publier et programmer des tweets. Hootsuite propose également des analyses X qui vous aident à suivre vos performances sur l'application et à déterminer les meilleurs moments pour tweeter en fonction des heures où votre public est le plus actif.
Oui, les clients Hootsuite Enterprise peuvent ajouter l'intégration Hootsuite Salesforce pour intégrer les interactions sur les médias sociaux dans Salesforce.
Oui. L'application Hootsuite Wrike est indispensable pour les équipes et les individus qui utilisent Wrike pour planifier du contenu sur les médias sociaux et élaborer des stratégies.
Oui. Vous pouvez rapidement associer la gestion de vos médias sociaux et votre CRM à l'application Hootsuite pour HubSpot. Créez des campagnes marketing plus efficaces en ajoutant des données d'interactions sociales à HubSpot et en affinant les segments pour cibler le bon public.
Oui. Hootsuite vous permet de publier et de programmer des publications sur LinkedIn en même temps que du contenu sur vos autres médias sociaux. Découvrez le meilleur moment pour publier sur LinkedIn, promouvoir votre contenu le plus performant et utiliser Hootsuite Analytics pour mesurer vos performances.
Oui. Fini le temps où vous deviez enregistrer tous vos fichiers sur votre téléphone ou votre ordinateur ! Cloudview, l'application Google Drive pour Hootsuite, vous permet d'ajouter des images, des fichiers et des vidéos à vos publications sur les médias sociaux sans jamais quitter le tableau de bord Hootsuite.
Oui. Vous pouvez utiliser Hootsuite pour créer, programmer et mettre en ligne des publications, des carrousels et des Reels sur Instagram. De plus, grâce à Hootsuite Analytics, vous pouvez suivre vos performances sur l'application et connaître le moment exact où vous devez publier pour obtenir le meilleur engagement.
Remarque : un compte Instagram Business est nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités de Hootsuite. Ne vous inquiétez pas, transformer votre compte Instagram personnel en compte professionnel est simple et gratuit. Découvrez la marche à suivre.
Oui. Installez l'application Slack pour Hootsuite afin de mieux collaborer avec les membres de votre équipe sur vos campagnes et stratégies sur les médias sociaux. L'application Slack vous permet d'accéder à des publications, commentaires, etc. pour les partager rapidement avec votre équipe sur Slack.
Oui. Vous pouvez utiliser Hootsuite pour créer, programmer et publier du contenu sur Facebook. Hootsuite propose également des outils d'analyse approfondie de Facebook, qui vous permettent de connaître la performance de votre contenu et vous indiquent quand publier sur Facebook pour obtenir le plus de vues possible. Avec Hootsuite, vous pouvez programmer et publier sur des profils, des Pages et des groupes Facebook.
Remarque : pour programmer des publications sur des Pages Facebook, vous devez avoir le rôle d'administrateur ou d’éditeur de Page. Pour programmer des publications sur des groupes Facebook, vous devez avoir le rôle d'administrateur de groupe.
Pour le moment, Hootsuite ne propose pas d'intégration Facebook Shops. Vous avez une suggestion à propos d'une fonctionnalité que vous aimeriez voir dans Hootsuite ? Contactez-nous !
Oui. Hootsuite possède une application Google My Business qui vous permet de gérer votre page Google My Business directement depuis votre tableau de bord Hootsuite. Avec Hootsuite, vous pouvez créer des publications et réagir aux avis depuis un seul onglet.
Oui. Si vous possédez déjà un raccourcisseur de liens URL bit.ly personnalisé, un super admin pourra l'ajouter à Hootsuite pour que vous et votre équipe puissiez l'utiliser dans Composer. Pour activer un raccourcisseur externe, contactez votre manager de la réussite client.
Psst... Saviez-vous que Hootsuite possède son propre raccourcisseur de liens URL ? Appelé Ow.ly, il vous fournit des informations détaillées sur le trafic provenant de vos liens. Essayer
Pour le moment, Hootsuite ne propose pas d'intégration Outlook. Vous avez une suggestion à propos d'une fonctionnalité que vous aimeriez voir dans Hootsuite ? Contactez-nous !
Oui. Vous pouvez connecter votre compte Dropbox à Hootsuite pour accéder facilement à vos fichiers, images et vidéos basés sur le cloud. Avec l'application Dropbox pour Hootsuite, vous pourrez créer des publications de haute qualité sur les médias sociaux, où que vous soyez.
Oui. L'application Shopview pour Shopify permet de partager facilement des produits de vos boutiques Shopify sur les médias sociaux. Shopview vous permet d'afficher les produits de vos boutiques directement sur Hootsuite Streams, de partager des publications produit attrayantes avec des images sur tous vos médias sociaux, et bien plus encore.
Oui. Les utilisateurs de Hootsuite Advanced Analytics peuvent connecter un compte Google Analytics pour mieux assurer le suivi de l'ensemble du parcours client. Vous serez en mesure de savoir quel contenu organique et payant génère les meilleures conversions en termes de prospects ou de chiffre d'affaires.
Oui. Si vous souhaitez rester au fait des mentions de votre marque ou de sujets spécifiques sur Reddit, installez l'application Reddit pour Hootsuite. Cette application permet de configurer un flux afin de suivre les mentions de votre marque sur des milliers de sous-reddits et ne jamais manquer une conversation importante.
Pour le moment, Hootsuite ne propose pas d'intégration Glassdoor. Vous avez une suggestion à propos d'une fonctionnalité que vous aimeriez voir dans Hootsuite ? Contactez-nous !
Bien qu'il n'existe pas d'application Tripadvisor pour Hootsuite, il est toutefois possible de suivre et de gérer vos avis Tripadvisor depuis votre tableau de bord si vous avez un compte ReviewTrackers. Installez l'application ReviewTrackers pour suivre des dizaines de sites web d'avis, y compris TripAdvisor, depuis une seule et même interface.
Oui. L'application monday.com pour Hootsuite vous permet de rationaliser votre flux de travail sur les médias sociaux sur deux de vos outils les plus utilisés. Elle propose une synchronisation bidirectionnelle des données vous permettant de consulter vos publications programmées sur Hootsuite et de modifier le moment où les publications sont partagées, directement depuis votre onglet monday.com.
Oui. Hootsuite fournit des outils pour gérer Pinterest ainsi que tous vos autres médias sociaux. Utilisez la plateforme pour créer et programmer des épingles sur tous vos tableaux publics, privés et partagés.
Oui. Hootsuite propose un moyen simple de gérer le contenu YouTube en même temps que vos autres canaux de médias sociaux. Utilisez-la pour programmer la diffusion de vidéos YouTube au moment idéal, suivre vos résultats sur la plateforme ou rationaliser votre workflow de validation des vidéos.
Oui. Vous pouvez utiliser Hootsuite pour publier et programmer des vidéos TikTok. Hootsuite vous permet aussi de connaître le meilleur moment pour publier des vidéos TikTok et augmenter vos chances de voir votre contenu devenir viral. Avec Hootsuite Analytics, vous pourrez programmer la publication de vos vidéos sur TikTok et tous vos autres médias sociaux.
Remarque : pour programmer des vidéos TikTok avec Hootsuite, un compte TikTok Business est nécessaire. La conversion de votre compte TikTok personnel en compte professionnel est rapide et gratuite. Découvrez la marche à suivre.
Oui ! Transformez les demandes d'aide sur les médias sociaux en tickets d'assistance en associant Hootsuite et Zendesk. Installez l'application Zendesk pour Hootsuite pour consulter un flux de tickets Zendesk directement dans votre tableau de bord Hootsuite et les gérer depuis un seul et même endroit !
Pour le moment, Hootsuite ne propose pas d'intégration Feedly. Pour consulter les flux RSS dans votre tableau de bord, installez Hootsuite Syndicator. Vous avez une suggestion à propos d'une fonctionnalité que vous aimeriez voir dans Hootsuite ? Contactez-nous !
Rassembler toute votre gestion des médias sociaux dans un seul onglet
Découvrez par vous-même comment vous pouvez gagner du temps, collaborer plus intelligemment et simplifier le marketing sur les réseaux sociaux grâce à un essai ou à une démo gratuits et sans risque.