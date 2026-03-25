Boostez la portée avec un outil de planification Pinterest facile à utiliser
Créez, programmez et publiez des épingles Pinterest sur plusieurs comptes ou tableaux à la fois. Publiez au bon moment à chaque fois (même en dehors des heures de bureau ou pendant la nuit).
Programmez des épingles Pinterest avec TOUS vos autres réseaux sociaux au même endroit.
Programmez et analysez vos publications Pinterest dans un seul onglet
Gagnez du temps en programmant des épingles sur Pinterest
Gagnez du temps en programmant et en publiant des épingles directement depuis le tableau de bord Hootsuite grâce au meilleur outil de planification Pinterest.Voyez exactement comment vos épingles apparaîtront dans le flux et gagnez en tranquillité d’esprit en sachant que vous publiez au meilleur moment pour votre public.
Créez et personnalisez tous vos tableaux Pinterest
Chargez du contenu à partir de vos propres fichiers multimédias préapprouvés et configurez des flux d’approbation pour que vos épingles respectent votre image de marque. De plus, vous pouvez créer des tableaux secrets pour protéger votre esthétique Pinterest élégante.
Créez rapidement votre calendrier de contenu Pinterest
Affichez vos épingles sous forme de calendrier à côté de toutes vos autres publications sur les réseaux sociaux. Glissez-déposez pour combler les plages horaires vides de votre agenda.
Ne manquez jamais d’idées grâce au brainstorming optimisé par l’IA
Utilisez l’IA OwlyWriter pour obtenir de nouvelles idées pour les publications Pinterest en quelques secondes. Vous pouvez même l’utiliser pour rédiger des textes convaincants pour vos épingles.
En ajoutant Pinterest à la liste de vos médias sociaux gérés par Hootsuite, vous changez complètement la donne. Avec l’ajout de cette intégration, Hootsuite devient l’outil de gestion complet idéal pour les professionnels des médias sociaux de chaque entreprise. »
Hootsuite est le meilleur logiciel sur G2 pour 2026
Cette année, nos clients nous ont classés au premier rang dans plusieurs catégories sur G2, y compris les Meilleurs Produits Logiciels et les Meilleurs Produits Marketing. G2 est l'une des plus grandes plateformes indépendantes d'évaluation de logiciels, basée sur des avis de clients vérifiés.