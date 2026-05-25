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Hootsuite aide les organisations à but non lucratif éligibles à économiser en moyenne 3 heures par semaine en mettant en œuvre une stratégie sociale visant à se faire connaître, à entrer en contact avec la communauté et à collecter des fonds, le tout à une fraction du prix.