Nous croyons au pouvoir des médias sociaux pour aider les gens
Notre objectif ? Des retombées positives à long terme pour nos employés, nos clients, nos communautés et notre environnement.
Notre impact en 2023
Qu'il s'agisse de promouvoir la diversité ou de rendre service à nos communautés, nous sommes fiers d'avoir continué à progresser dans toute une série d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) chez Hootsuite.
Lire notre rapport 2023 sur l'impact social
Comment Hootsuite aide les organisations à but non lucratif
Le programme HootGiving
Nous proposons des formations et des réductions allant jusqu'à 60% sur nos outils afin d'aider les organisations à but non lucratif et les soutenir dans leur quête de changement social positif.
Hootsuite aide les organisations à but non lucratif éligibles à économiser en moyenne 3 heures par semaine en mettant en œuvre une stratégie sociale visant à se faire connaître, à entrer en contact avec la communauté et à collecter des fonds, le tout à une fraction du prix.
Mettre l'accent sur le bien commun
En 2023, nous avons lancé Uplift — A Week for Social Good, un événement virtuel gratuit visant à aider à former, à habiliter et à donner aux organisations à but non lucratif les compétences et les technologies dont elles ont besoin pour avoir un impact.
Avec TechSoup
Nous nous sommes associés à TechSoup pour tirer parti de ses services de validation pour les organisations à but non lucratif en tant que solution fiable pour soutenir notre programme HootGiving destiné aux organisations à but non lucratif.
Comment Hootsuite aide les employés
Nous rendons service aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons grâce à notre programme primé Hootsuite for Good, qui se concentre sur le bénévolat, les dons et les initiatives de jumelage des employés.
Beyond the Nest
Au cours de cet événement annuel de bénévolat à l'échelle de l'entreprise, les employés de Hootsuite passent du temps au sein de la communauté à apporter leur contribution aux causes qui les passionnent.
Votre association à but non lucratif est-elle intéressée par un partenariat avec notre équipe pour une opportunité de bénévolat ? Faites-le nous savoir ici.
Présentation de Benevity
Nous utilisons Benevity, le principal fournisseur de logiciels d'entreprise pour alimenter nos programmes d'impact social.
Comment Hootsuite aide les communautés
Nous soutenons une série de causes qui tiennent à cœur à Hootsuite, à nos employés et à nos communautés, comme l'égalité, la lutte contre le racisme, le bien-être de la communauté, la préservation de l'environnement et la réponse aux catastrophes. Nous sommes fiers de collaborer avec les plus grandes organisations à but non lucratif du monde entier.
Razom for Ukraine
Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, nous avons permis à Razom for Ukraine d'accéder gratuitement à nos outils afin de soutenir ses efforts axés sur la fourniture de services essentiels et le partage d'informations critiques avec les personnes touchées par la guerre en Ukraine.
Jack.org
We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.
Organisation mondiale de la Santé
Nous sommes fiers d'annoncer une collaboration stratégique avec l'équipe des canaux numériques, une extension de la santé numérique et les innovations, dans le but de lutter contre la désinformation sur les crises sanitaires mondiales.
NPower Canada
Hootsuite collabore avec NPower Canada depuis 2022 pour fournir aux chercheurs d'emploi sous-représentés du Canada des carrières technologiques recherchées, notamment en proposant une formation numérique et un programme d'études à 1 100 participants au programme NPower Canada.
Comment Hootsuite aide notre planète
Nous collaborons avec des entreprises leaders qui nous soutiennent pour atteindre nos objectifs de création d'une entreprise durable.
Green Standards
Avec l'aide de Green Standards, nous avons trouvé une solution durable pour réduire les déchets de l'entreprise à la suite de l'abandon de nos bureaux en raison de la pandémie de COVID-19.
One Tree Planted
Depuis 2020, nous avons planté plus de 16 300 arbres dans des régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Australie et au Mexique, afin de contribuer à la reconstruction après un incendie de forêt grâce à One Tree Planted.
Reconnaissance
GAGNANT
Tech Cares Award 2024
Ce prix décerné par TrustRadius reconnaît notre fort engagement envers la responsabilité sociale des entreprises qui permet à leurs employés et à leurs communautés locales de prospérer dans un monde plus durable et équitable. En savoir plus
WINNER
Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy
This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.
FINALISTE
Le prix Goodies Moonshot Award 2023
Le Moonshot Award récompense les entreprises qui ont développé un programme d'objectifs d'entreprise créatif, audacieux et percutant et qui l'optimisent continuellement pour accroître la participation et l'impact.
FINALIST
The Goodies Moonshot Award 2023
The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.
GAGNANT
Prix Outstanding Workplace Award 2022
Les YWCA Women of Distinction Awards récompensent des femmes occupant des postes de direction et des entreprises extraordinaires. La catégorie Prix Outstanding Workplace récompense une entreprise ou une organisation qui a mis en œuvre une culture de travail unique.
GAGNANT
Catégorie « GameChanger - Diversité et inclusion » 2022
Cette catégorie du BC Tech Impact Awards récompense les entreprises qui se sont surpassées pour faire une différence positive sur les DE&I dans le secteur technologique.
Découvrez ce qui motive le succès des médias sociaux en 2025
Obtenez les informations dont vous avez besoin pour aider votre organisation à but non lucratif à agir et à avoir un impact sur les médias sociaux et au-delà.
Nos efforts DEI au sein de Hootsuite
Découvrez-en plus sur les initiatives de Hootsuite visant à offrir aux employés la meilleure expérience possible en matière de SaaS en créant une culture fondée sur l'inclusion et la priorisation de l'équité salariale.