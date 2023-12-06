Booster votre portée grâce à la meilleure plateforme de programme d'employés ambassadeurs
Renforcez la notoriété de votre marque et boostez votre présence sociale grâce aux outils du programme d'employés ambassadeurs de Hootsuite. Avec Hootsuite Amplify, vos employés peuvent partager votre contenu pour booster considérablement votre portée sur les médias sociaux.
Découvrez jusqu'où Amplify peut porter votre message
Vous envisagez de mettre en place un programme d'employés ambassadeurs ? Utilisez cet outil gratuit pour calculer votre portée potentielle avec Amplify.
Transformer les voix de vos employés en porte-voix pour votre marque
Hootsuite Amplify propose des contenus pré-approuvés et fidèles à la marque que vos employés peuvent partager sur leurs réseaux sociaux en quelques secondes.
Augmentez votre portée sociale à moindre effort
Attirez de nouveaux clients sans effort supplémentaire. Une étude montre que 92 % des abonnés d'un employé découvrent la marque pour la première fois, ce qui se traduit par une portée exponentielle lorsque les employés défenseurs de la marque partagent le contenu de l'entreprise sur leurs réseaux.
Réduire de moitié les coûts publicitaires
Atteignez le même nombre de personnes qu'avec des publicités payantes, sans frais supplémentaires, grâce aux outils d'amplification des employés. Exploitez la puissance des réseaux des employés et générez un réel RSI.
Gagnez du temps et démarquez-vous grâce à l'IA
Le rédacteur de contenu intégré IA de Hootsuite créera instantanément des légendes et du contenu que vous pourrez utiliser pour créer des publications dans Amplify, que votre équipe pourra ensuite partager en un seul clic.
Attirez les meilleurs talents et mettez en valeur la culture d'entreprise
Les équipes humaines utilisent les outils du programme d'employés ambassadeurs de Hootsuite pour le recrutement, la création d'une marque d'employeur, la mise en valeur de la culture d'entreprise et bien plus encore. Découvrez comment les entreprises tirent parti de la défense du programme d'employés ambassadeurs pour attirer les meilleurs talents.
Atteignez vos objectifs commerciaux plus rapidement
Encouragez les employés à partager du contenu qui contribue à soutenir vos objectifs commerciaux spécifiques. Faites la promotion de produits ou de services, fournissez des conseils stratégiques aux clients, partagez les annonces de l’entreprise, etc.
Multiplier par huit votre engagement en quelques clics
1
Créer
Les administrateurs créent du contenu préapprouvé et fidèle à la marque que les employés peuvent partager directement à partir du tableau de bord Hootsuite.
2
Partager
Les utilisateurs partagent du contenu approuvé par la marque sur leurs propres canaux de médias sociaux en quelques clics.
3
Suivez
Les administrateurs suivent l'engagement et la performance de chaque publication, y compris l'impact de la publication et les taux d'adoption par les utilisateurs.
Communiquez avec les outils préférés de votre équipe
La plateforme du programme d’employés ambassadeurs de Hootsuite est conçue pour aider votre équipe à partager du contenu pertinent pendant ses déplacements avec les outils qu’elle utilise déjà.
Microsoft Teams
Ajoutez Amplify à Microsoft Teams et partagez facilement du contenu sur les médias sociaux directement depuis votre tableau de bord Teams.
Slack
Affichez un fil d'actualité Slack présentant le contenu créé et approuvé par votre organisation et partagez ce que vous voulez en quelques clics.
UpContent
Diffusez du contenu original et captivant et faites de vos employés des leaders d'opinion du secteur grâce aux outils de curation de contenu UpContent.
Tint
Atteignez le bon public grâce à un contenu fiable généré par les utilisateurs, à la gestion des droits légaux, à la création de campagnes et de contenu, et à une plateforme UGC d'entreprise.
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Questions fréquentes (FAQ)
Le programme d'employés ambassadeurs consiste pour les employés à promouvoir et à partager le contenu de leur entreprise sur les canaux de médias sociaux personnels. Cette pratique permet d'étendre la portée de votre marque, d'instaurer la confiance et de positionner les employés comme des voix authentiques de l'entreprise.
Un programme d'employés ambassadeurs implique la création de contenu organisé et partageable (généralement via une application ou une plateforme de programme d'employés ambassadeurs) pour aider à propager les messages de la marque sur les médias sociaux.
Des programmes tels que Hootsuite Amplify simplifient la participation des équipes en leur permettant de partager des publications pré-approuvées d'un simple clic. Il transforme les messages des employés en un jeu avec un tableau de classement intégré et inclut des analyses essentielles pour vous aider à suivre vos progrès.
Le programme d'employés ambassadeurs est un moyen puissant d'étendre la visibilité de la marque, d'augmenter la portée organique et de renforcer la crédibilité. Lorsque les employés agissent en tant que défenseurs des médias sociaux, leurs réseaux leur font davantage confiance qu'aux publicités de marque, ce qui fait du plaidoyer l'une des stratégies les plus efficaces pour la notoriété de la marque et l'engagement.
Les logiciels du programme d'employés ambassadeurs (parfois appelés application d'employés ambassadeurs ou programme d'employés ambassadeurs sur les médias sociaux) sont conçus pour simplifier la distribution de contenu pour les employés. Des outils comme Hootsuite Amplify permettent aux employés de partager des publications approuvées sur plusieurs plateformes, garantissant ainsi une messagerie cohérente et conforme.
Les meilleures plateformes de programme d'employés ambassadeurs vont au-delà du partage de contenu, elles rendent la défense simple, engageante et mesurable.
Les grandes marques mondiales font confiance à Hootsuite Amplify, car il s'intègre parfaitement avec des outils tels que Slack et Microsoft Teams, propose des recommandations optimisées par l'IA pour accroître l'engagement, et inclut des fonctionnalités qui rendent le partage en équipe vraiment amusant. (Bonjour, tableau de classement).
Vous ne savez pas lequel choisir ? Consultez notre guide sur les meilleurs programmes d'employés ambassadeurs pour un aperçu des options les mieux notées.
Eh bien, pour commencer : Hootsuite Amplify a été l'une des toutes premières entreprises spécialisées dans le programme d'employés ambassadeurs ! Cela signifie que nous avons eu amplement le temps de perfectionner la plateforme et d'en faire la meilleure du marché.
Par rapport à d'autres solutions, Amplify est réputé pour sa facilité d'utilisation, ses intégrations transparentes avec des outils tels que Microsoft Teams et Slack, et son contact centralisé à la plateforme Hootsuite. Ces atouts permettent aux employés de l'adopter facilement et aux organisations de le gérer en parallèle de leurs flux de travail existants sur les médias sociaux.
En transformant les employés en défendeur des médias sociaux, les entreprises diffusent leurs messages à grande échelle. En moyenne, le programme d'employés ambassadeurs peut entraîner 200 % d'engagement supplémentaire et générer une plus grande confiance par rapport aux canaux de marque, comme le montrent les résultats des clients de Hootsuite Amplify.
Augmenter votre portée de manière exponentielle dès maintenant
Découvrez par vous-même comment Hootsuite peut vous aider à augmenter votre portée et à booster la notoriété de votre marque avec un minimum d'efforts et à moindre coût.