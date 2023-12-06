Comment se situe Hootsuite Amplify par rapport aux autres outils de défense des intérêts sur les médias sociaux ?

Eh bien, pour commencer : Hootsuite Amplify a été l'une des toutes premières entreprises spécialisées dans le programme d'employés ambassadeurs ! Cela signifie que nous avons eu amplement le temps de perfectionner la plateforme et d'en faire la meilleure du marché.

Par rapport à d'autres solutions, Amplify est réputé pour sa facilité d'utilisation, ses intégrations transparentes avec des outils tels que Microsoft Teams et Slack, et son contact centralisé à la plateforme Hootsuite. Ces atouts permettent aux employés de l'adopter facilement et aux organisations de le gérer en parallèle de leurs flux de travail existants sur les médias sociaux.