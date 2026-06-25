Jusqu'à 60 % d'économies sur Hootsuite pour les organisations à but non lucratif
Bénéficiez de votre remise exclusive pour les organisations à but non lucratif sur les abonnements Standard, Professional ou Advanced de Hootsuite, et économisez en moyenne 3 heures par semaine en déployant une stratégie sur les réseaux sociaux pour accroître votre visibilité, tisser des liens avec votre communauté et lever des fonds, le tout à une fraction du coût habituel.
Les plus grandes organisations à but non lucratif du monde nous font confiance
Habituellement, 99 $ par personne/mo*
Standard
Gérez jusqu'à 10 comptes de médias sociaux depuis un seul calendrier.$39par moispar personne/mo*
Éléments inclus :
Programmer un nombre illimité de publications sur les médias sociaux*
Générez des publications et des images avec l’IA
Répondre aux messages depuis une seule boîte de réception
Surveillez votre marque et vos concurrents
Habituellement, 199 $ par personne/mo*
Professional
Gérez un nombre illimité de comptes de réseaux sociaux et automatisez les tâches répétitives.$79par moispar personne/mo*
Toutes les fonctionnalités incluses dans le forfait Standard, plus :
Gérer un nombre illimité de profils de réseaux sociaux
Automatiser les réponses de la boîte de réception et les flux de travail
Prévoir les tendances sur les médias sociaux jusqu'à 90 jours à l'avance
Créer des rapports de performance personnalisés
Habituellement, 399 $ par personne/mo*
Advanced
Rationalisez les processus de validation et facilitez la collaboration entre les équipes.$159par moispar personne/mo*
Toutes les fonctionnalités incluses dans le forfait Professional, plus :
Examiner et approuver le contenu avec votre équipe
Attribuer et acheminer automatiquement les messages aux bons membres de l’équipe
Coordonner le contenu et le service client
Mesurer les performances et l'efficacité de l'équipe
Chaque plan repose sur Wisdom, votre coéquipier IA
Un cerveau IA dans chaque forfait/abonnement qui rédige, recommande et analyse, vous aidant à garder une longueur d'avance.
*Tarifs affichés en USD sur la base d'une facturation annuelle. Taxes applicables non comprises. Les comptes d’essai ont des limites de publication quotidiennes (10 à 20 publications par organisation, selon le forfait). La programmation groupée n'est pas disponible pendant la période d'essai.
Sensibilisez l'opinion publique, nouez des liens avec les clients et levez davantage de fonds
Les médias sociaux jouent un rôle essentiel en aidant les organisations à but non lucratif à sensibiliser les sympathisants à leur cause, à fournir des informations, à apporter de l'aide en cas de besoin et à inciter les gens à agir. Notre programme HootGiving offre une réduction sur Hootsuite, le meilleur outil de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif, pour vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement.
Sensibilisez le public et récoltez davantage de dons
Renforcez la prise de conscience et l'action autour d'un programme ou d'une campagne. Attirez l'attention de plus de personnes et créez une communauté de donateurs grâce à des outils qui les incitent à agir.
Gagnez du temps en créant du contenu de qualité
Les organisations à but non lucratif qui utilisent Hootsuite déclarent avoir économisé en moyenne 3 heures par semaine grâce à des outils tels que l'IA OwlyWriter de Hootsuite, Adobe Express, les modèles Canva et une boîte de réception unifiée.
Ayez confiance en ce qui donne de bons résultats
Hootsuite Analytics vous permet de voir ce qui est efficace sur les médias sociaux afin que vous puissiez dépenser votre budget le plus efficacement possible. De plus, prouvez la valeur de chaque publication afin de démontrer votre impact aux donateurs et aux décisionnaires.
Échangez avec votre communauté
Créez une communauté de sympathisants et établissez un lien plus étroit avec les clients de vos programmes. Restez attentifs aux messages, surveillez les commentaires du public et répondez-y.
Faites davantage de bonnes actions pour un moindre coût avec le meilleur outil de gestion des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif.
Gestion de la boîte de réception
Communiquez avec votre public et bénéficiez rapidement d'un soutien accru grâce à une boîte de réception universelle. Attribuez des messages à travers les flux à différents membres de l’équipe ou bénévoles.
Rapports et analyses
Créez des rapports personnalisés en quelques secondes prouvant la valeur de vos efforts sur les médias sociaux. Exportez des rapports et soyez sûr que votre budget soit dépensé efficacement.
Publication multiplateforme
Publiez et programmez sur vos canaux en un seul clic. Créez du contenu plus rapidement avec un outil d'écriture basé sur l'IA et des modèles attrayants. Programmez des centaines de publications à la fois.
Avant d'utiliser Hootsuite, nous passions notre temps à devoir publier manuellement sur chacun des réseaux sociaux à travers le monde. Aujourd'hui, tout notre contenu est géré depuis une seule et même plateforme, ce qui nous donne le temps de nous concentrer sur l'amélioration de nos stratégies de campagne. »
Ressources pour les organisations à but non lucratif
Blog : 11 conseils pour aider les organismes à but non lucratif à réussir sur les médias sociaux
Lisez notre guide sur la gestion des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif et découvrez comment gagner du temps, augmenter votre portée et en faire plus tout en respectant votre budget.
Rapport : 2025 Social Media Trends portant sur les organisations à but non lucratif
Obtenez les informations dont vous avez besoin pour aider votre organisation à but non lucratif à agir et à avoir un impact sur les médias sociaux et au-delà.
Blog : Comment collecter des fonds sur les réseaux sociaux : 12 conseils pour encourager les dons
Découvrez comment collecter des fonds sur les médias sociaux, inspirez-vous d'exemples de campagnes fructueuses et découvrez les outils qui boosteront vos efforts.