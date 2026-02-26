Repérer les tendances avant vos concurrents
Découvrez ce qui est tendance et ce qui est sur le point de l'être, sur les médias sociaux et sur le Web grâce à l'outil d'analyse des tendances de consommation le plus performant du secteur.
Découvrir les tendances dans votre secteur et pourquoi
Hootsuite n'est pas seulement un suivi des tendances des médias sociaux. C'est un outil complet d'analyse des tendances qui décode le pourquoi de chaque sujet tendance.
La détection des tendances basée sur l'IA repère automatiquement les pics de mentions, de hashtags et de mots-clés, vous permettant ainsi de repérer les sujets émergents avant qu'ils ne deviennent populaires.
Le regroupement des conversations et l'analyse des sujets révèlent les thèmes, les récits et les sous-tendances derrière l'engouement. Vous ne voyez pas seulement ce qui est tendance, mais vous comprenez pourquoi cela compte.
Surveillez les tendances sur les réseaux sociaux, les actualités, les blogs, les forums et les langues pour obtenir une image complète de ce qui gagne du terrain au niveau local et mondial.
Automatisez la surveillance des tendances pour ne jamais rien rater. Des alertes personnalisées et des tableaux de bord en temps réel informent votre équipe dès qu'un changement survient, ce qui vous permet d'agir rapidement et en toute confiance.
Publication récente : rapport sur les tendances des médias sociaux pour 2026
Téléchargez le rapport gratuit sur les tendances de cette année et obtenez des données approfondies, des informations des initiés de la plateforme, des pistes pour votre équipe de direction et des conseils tactiques pour l'analyse et le suivi des tendances.
J'adore la plateforme Talkwalker, elle m'a vraiment aidé à comprendre les analyses des consommateurs, ce dont les gens parlent, ce qui est tendance dans l'univers du golf, etc.
Passer de la détection de tendances à un impact réel sans le moindre effort
Passez de l'analyse à l'exécution grâce au logiciel de suivi des tendances qui vous permet de valider, de créer et de vous aligner sur les tendances en temps réel.
Transformer instantanément les tendances en contenu captivant
Créez du contenu pertinent et opportun dès qu'une tendance commence à prendre de l'ampleur. L'IA intégrée génère des publications sociales, des légendes et des images fidèles à la marque inspirées par ce qui est tendance actuellement dans votre secteur.
Découvrez les tendances spécifiques à votre secteur
Concentrez-vous uniquement sur les conversations importantes pour votre entreprise. Utilisez des requêtes spécifiques à un secteur, des filtres par catégorie et le suivi des concurrents pour découvrir des tendances directement liées à votre secteur, que ce soit la finance, la technologie, la santé, l'éducation ou au-delà.
Adapter votre message aux réactions réelles de votre public
Observez en temps réel comment le public réagit à une tendance afin d'adapter le ton, les visuels et le positionnement. Comprenez si les conversations sont positives, sceptiques ou polarisées et ajustez votre message pour qu'il corresponde au moment.
Comparer votre marque à la dynamique du secteur
Observez comment votre marque se positionne face aux tendances émergentes dans votre secteur. Suivez la part de voix, le sentiment et les associations avec les concurrents pour comprendre qui mène la conversation et où se forment les opportunités ou les risques.
Découvrir les types de tendances qui sont pertinents pour votre marque
Suivez les tendances au-delà des simples sujets et mots-clés. Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, vous aide à découvrir les pics liés aux événements, les personnes tendance, les hashtags viraux, les sons populaires et les moments visuels sur les plateformes sociales.
Prédire ce qui vient ensuite avec la détection de tendances alimentée par l'IA
Passez de la réaction aux tendances à la planification de l'avenir en toute confiance. Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, analyse les données historiques et en temps réel pour identifier les premiers signaux indiquant quels sujets, hashtags et thèmes sont susceptibles de gagner en popularité.
Surveiller, analyser et visualiser le paysage des tendances
Hootsuite vous offre une vue claire et en temps réel de ce qui mérite votre attention aujourd'hui.
AI-powered trend analysis
Automatically identify emerging trends and get alerts when conversation volume, sentiment, or relevance spikes.
Regroupement des conversations et cartographie des sujets
Reveal sub-trends, narratives, and connections using AI-driven clustering, topic clouds, and visual maps.
Hashtag and keyword tracking
Track, compare, and benchmark trending hashtags and keywords across platforms and industries.
Global and multilingual trend monitoring
Detect trends across regions and languages for a complete global and local view of what’s gaining traction.
Reconnaissance des tendances visuelles
Capture image and video-based trends using AI-powered logo, object, and scene recognition.
Tableaux de bord personnalisés et rapports
Centralize all trend monitoring metrics into dashboards designed for fast decision-making and easy sharing.
11 mars 2026 : webinaire sur les tendances des médias sociaux
Rejoignez Billy Jones, directeur marketing de Hootsuite, et ses meilleurs stratèges pour discuter des tendances actuelles et de la manière dont ils les détectent rapidement.
Questions fréquentes
Depuis les événements culturels et les lancements de produits, jusqu'aux influenceurs tendance, aux mèmes audio et aux thèmes émergents, Hootsuite vous montre tout ce qui gagne en popularité. Cela en fait un outil puissant pour la recherche de tendances, permettant de comprendre ce qui est en vogue sur les différentes chaînes.
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, détecte un large éventail de types de tendances, y compris les sujets de médias sociaux, les événements, les personnes, les hashtags viraux, les changements de sentiment, les conversations menées par des influenceurs et les tendances visuelles telles que les logos ou les objets apparaissant dans les images et les vidéos.
La plateforme peut même surveiller les sons et les mèmes audio tendance, notamment sur des plateformes comme TikTok et Instagram Reels, en suivant les hashtags associés, les mentions et les performances du contenu. Cela vous permet de rester au fait des tendances audio qui influencent de plus en plus les conversations sur les médias sociaux.
La plateforme utilise les analyses alimentées par l'IA de Talkwalker pour surveiller les tendances des médias sociaux, suivre les pics de mentions, de mots-clés, de hashtags et de sentiment en temps réel.
Il analyse les conversations sur plus de 30 médias sociaux et 150 millions de sites web, puis utilise la cartographie des influenceurs et le regroupement des conversations pour révéler qui et ce qui est à l'origine de chaque tendance.
Grâce à des informations prédictives, des visualisations de prévisions et des alertes proactives, vous pouvez planifier le contenu, les campagnes et les modifications de produits avant que les tendances n'atteignent leur apogée et positionner votre marque en tête de la tendance.
Oui. Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, prend en charge la surveillance des tendances des médias sociaux multilingues et mondiales, vous permettant de découvrir et d'analyser les tendances dans différentes langues, régions et marchés.
Les tendances sont détectées en temps réel, les tableaux de bord et les alertes étant mis à jour dès que de nouvelles données sont collectées. Cela permet une prise de conscience et une réponse rapides, faisant de la plateforme un outil efficace de recherche de tendances pour les équipes qui doivent agir rapidement.
Oui, Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, propose une suite complète d'outils de visualisation conçus pour rendre l'analyse des tendances intuitive et exploitable.
La plateforme propose des graphiques de tendances interactifs qui montrent l'évolution et la chute des sujets au fil du temps, vous permettant de repérer rapidement les tendances émergentes ou les anomalies. Les cartes thermiques vous permettent de voir quand et où les conversations s'intensifient, tandis que les nuages de sujets mettent visuellement en avant les mots-clés et les thèmes les plus discutés.
En outre, les tableaux de bord personnalisables vous permettent de regrouper toutes les données, mesures et visualisations pertinentes en un seul endroit, en fonction des besoins spécifiques de votre équipe.
Ces outils visuels non seulement simplifient les données complexes, mais soutiennent également une prise de décision plus rapide et plus éclairée dans le cadre de votre flux de travail de suivi des tendances des médias sociaux.
Tout à fait. Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, vous permet de configurer des alertes hautement personnalisables pour les tendances et les sujets qui sont les plus importants pour votre marque. Vous pouvez programmer des notifications en cas de hausse soudaine du volume des conversations, de changements significatifs dans les sentiments ou d'apparition de nouveaux mots-clés et hashtags.
Ces alertes sont émises en temps réel, ce qui vous permet d'être immédiatement informé des changements critiques dans le paysage des médias sociaux. Cette approche proactive permet à votre équipe de réagir rapidement aux opportunités ou aux risques, de suivre le sentiment du public et de garder une longueur d'avance sur les concurrents grâce à une surveillance continue des tendances sur les médias sociaux.
Oui, le benchmarking est une fonctionnalité essentielle de Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, qui vous permet de comparer directement les performances de votre marque sur les sujets tendance, les hashtags et la part de voix par rapport aux principaux concurrents. Il offre des visualisations et des indicateurs côte à côte, ce qui facilite l'identification des points où votre marque est en tête ou à la traîne dans la conversation.
Cette veille concurrentielle vous aide à identifier les opportunités de marché, à anticiper les menaces et à affiner votre stratégie grâce à des informations en temps réel. En utilisant un outil unique et intégré de recherche de tendances, vous pouvez garantir que votre marque reste agile et réactive dans un environnement de médias sociaux en constante évolution.
Oui. La reconnaissance d'images et de vidéos alimentée par l'IA détecte les logos, les objets et les scènes tendance, étendant ainsi vos recherches sur les tendances au-delà des conversations basées sur du texte. Au-delà des logos et des objets, la reconnaissance d'images et de vidéos de la plateforme peut révéler des tendances dans les scènes, les couleurs et les styles visuels, offrant une compréhension plus approfondie de ce qui trouve un écho visuel auprès du public.
En utilisant le suivi des tendances des médias sociaux pour comprendre ce qui gagne en popularité auprès de votre public, vous pouvez créer un contenu pertinent et opportun, affiner la messagerie et vous engager dans les conversations émergentes afin d'augmenter la pertinence et l'engagement.
Les informations sur les tendances peuvent être utilisées pour orienter la planification de contenu, le développement de campagnes, les partenariats avec des influenceurs et même l'innovation produit. En agissant sur les analyses prédictives et les signaux précoces de tendance, vous pouvez façonner de manière proactive la stratégie de votre marque et rester à l'avant-garde des évolutions du marché.
Faites des tendances votre avantage concurrentiel
Repérez les tendances émergentes, anticipez ce qui va suivre et activez des perspectives dans votre stratégie avec Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker.