Depuis les événements culturels et les lancements de produits, jusqu'aux influenceurs tendance, aux mèmes audio et aux thèmes émergents, Hootsuite vous montre tout ce qui gagne en popularité. Cela en fait un outil puissant pour la recherche de tendances, permettant de comprendre ce qui est en vogue sur les différentes chaînes.

Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, détecte un large éventail de types de tendances, y compris les sujets de médias sociaux, les événements, les personnes, les hashtags viraux, les changements de sentiment, les conversations menées par des influenceurs et les tendances visuelles telles que les logos ou les objets apparaissant dans les images et les vidéos.

La plateforme peut même surveiller les sons et les mèmes audio tendance, notamment sur des plateformes comme TikTok et Instagram Reels, en suivant les hashtags associés, les mentions et les performances du contenu. Cela vous permet de rester au fait des tendances audio qui influencent de plus en plus les conversations sur les médias sociaux.