Développez-vous rapidement avec le meilleur programmateur de publications YouTube
Incitez les gens à aimer votre contenu et à s'abonner comme jamais auparavant grâce à Hootsuite, votre plateforme d'analyse, de programmation et de brainstorming sur YouTube.
Programmez des vidéos YouTube avec TOUS vos autres réseaux sociaux au même endroit.
Analyse et programmation des chaînes YouTube dans un seul onglet
Gagnez du temps en programmant la publication de vos vidéos YouTube
Programmez des vidéos en parallèle de vos contenus sur les autres réseaux sociaux directement depuis le tableau de bord Hootsuite. Découvrez quel est le meilleur moment pour programmer des vidéos YouTube afin d'obtenir plus de vues et d'engagement, même en dehors des heures de travail.
Obtenez de meilleurs résultats plus rapidement grâce à l’analyse approfondie
Surveillez la croissance du nombre d'abonnés, l'engagement, le nombre de vues, la durée moyenne de visionnage et bien plus encore grâce à des analyses détaillées de vidéos YouTube. Découvrez également à quel moment précis publier sur YouTube en fonction des habitudes de votre public et de vos objectifs uniques.
Ne perdez pas de vue les conversations
Modérez les commentaires YouTube avec les flux Hootsuite. Approuvez, supprimez ou répondez aux commentaires et identifiez les spams en quelques secondes. Les flux vous permettent également de choisir des mots clés à suivre sur YouTube afin de toujours être au courant des nouvelles tendances.
Trouvez des idées et automatisez la rédaction de descriptions
Générez rapidement des descriptions et des titres YouTube avec OwlyWriter AI, notre rédacteur de contenu pour les médias sociaux. Il peut également vous aider à trouver des idées de publication pour chaque plateforme sur n'importe quel sujet.
Hootsuite est la réponse à tous vos besoins. De la programmation de contenus au respect de la marque sur toutes les plateformes, Hootsuite démontre qu’il est possible de travailler moins en travaillant plus intelligemment.
Hootsuite est le meilleur logiciel sur G2 pour 2026
Cette année, nos clients nous ont classés au premier rang dans plusieurs catégories sur G2, y compris les Meilleurs Produits Logiciels et les Meilleurs Produits Marketing. G2 est l'une des plus grandes plateformes indépendantes d'évaluation de logiciels, basée sur des avis de clients vérifiés.