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Interface de segmentação de público do Hootsuite mostrando opções de público personalizado e categorias predefinidas para millennials, fitness e gastronomia

Conquiste mais clientes com insights do consumidor baseados em IA

Libere a inteligência do consumidor em tempo real para prever tendências, conhecer o comportamento do comprador e orientar decisões com confiança. A Hootsuite com tecnologia da Talkwalker AI é uma plataforma completa de insights do consumidor criada para equipes que precisam de precisão, velocidade e clareza.

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Tome decisões mais inteligentes em toda a organização

Capacite todas as equipes para que atuem com mais rapidez, pensem de forma mais inteligente e alcancem resultados maiores com percepções e análises reais do consumidor.

Insights do consumidor em tempo real, análises, dados demográficos e sinais competitivos ajudam sua equipe a dimensionar oportunidades, refinar o posicionamento e lançar produtos no mercado com base em dados, não em suposições.

Crie e otimize campanhas que realmente ressoem. Com um profundo conhecimento das motivações do público e das tendências culturais, sua equipe pode criar conteúdo que se destaque em meio ao ruído, fortaleça a marca e gere um retorno de Investimento mensurável.

Antecipe-se a todas as conversas. Análises de sentimento em tempo real, monitoramento de mídia e detecção precoce de crises conferem à sua equipe o poder de proteger a reputação, moldar narrativas e responder com confiança em todos os mercados.

A inteligência unificada sobre consumidores, mercado e marcas auxilia as equipes de insights a apresentarem análises mais rápidas, recomendações mais precisas e a visão estratégica na qual a liderança confia para tomar decisões mais inteligentes.

Painel de controle de analytics exibindo métricas de desempenho de mídia, conexões com redes sociais e distribuição global de público com taxa de engajamento
Painel de controle de Analytics comparando clubes esportivos americanos e europeus com gráficos de rosca mostrando métricas de 14,6% e 17,4% e dados demográficos
Painel de controle Hootsuite mostrando um gráfico de análise preditiva de crise com uma linha de tendência rosa e uma seção de novos alertas para o período de 10 a 27 de março
Painel de controle de análise de mídias sociais mostrando o anúncio do Nike Air Jordan 11 Retro com pontos de dados das jornadas com clientes e imagem do produto

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Logotipo da Callaway Golf Company
Eu adoro a plataforma Talkwalker. Ela realmente me ajudou a compreender as percepções dos consumidores, o que as pessoas estão falando, o que é tendência no campo de golfe etc.
Kim Eason
Gerente Sênior de Insights do Consumidor
Callaway Golf Company

Transforme conversas não estruturadas em insights estratégicos sobre o consumidor

Obtenha uma visão completa do que as pessoas pensam, sentem e esperam com a melhor plataforma de inteligência do consumidor do setor.

Audience demographics dashboard showing age groups 18-40, brand preferences for Netflix and Hulu, language usage, and interest categories by percentage

Conheça seu público como nunca antes

Tenha uma visão completa de quem está conduzindo as conversas com informações demográficas detalhadas: idade, gênero, profissão, interesses e outros. Detecte sentimentos, temas principais, Influenciadores e dados geográficos para entender não somente quem é seu público, como também o que o interessa e por que.

Five emoji faces showing sentiment scale from detractors (negative) to passives (neutral) to promoters (positive)

Decodifique sentimentos e emoções com IA

Vá além dos sentimentos positivos ou negativos para conhecer as emoções por trás da conversa, como alegria, frustração, entusiasmo, confusão e outras. A análise de sentimentos e emoções com inteligência artificial ajuda a identificar as necessidades dos clientes e a responder com precisão.

Line graph showing engagement trends for 4 competitors from April to August, with bar chart inset displaying total engagement metrics

Mantenha-se à frente das tendências e dos concorrentes

Identifique tendências emergentes antecipadamente e compare sua marca com a concorrência por meio de buscas em tempo real, monitoramento de tópicos a longo prazo e previsão de tendências. Veja como as conversas mudam, onde os concorrentes estão ganhando terreno e onde novas oportunidades estão surgindo antes que qualquer outra pessoa perceba.

Hootsuite dashboard showing sentiment analysis with three donut charts comparing social media, survey and support metrics, plus trend graph

Transforme insights em impacto com painéis de controle e automação

Crie painéis de controle personalizados, configure alertas automáticos e gere relatórios que mantenham suas equipes alinhadas e informadas. Com métricas em tempo real, comparações com períodos anteriores e painéis de controle pré-configurados é possível traduzir dados complexos em histórias claras e práticas que impulsionam decisões mais inteligentes.

A plataforma de pesquisa do consumidor que revela o que realmente impulsiona seus clientes

Reúna sua pesquisa com clientes em um único dashboard criado para oferecer clareza, agilidade e insights mais profundos.

Monitoramento visual

Utilize reconhecimento de imagem e logotipo para monitorar como a sua marca, os seus produtos ou os seus concorrentes aparecem em fotos e vídeos gerados por usuários.

Ícone de segmentação

Mapeamento de interesses e sentimentos

Utilize a análise do sentimento com tecnologia de IA e o agrupamento de tópicos para conhecer interesses, valores e motivações emocionais do público.

Acompanhamento de avaliações

Consolide as avaliações do Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon e outras em um único painel de controle para análise unificada.

Análise demográfica

Analise os dados do público por idade, sexo, localização, idioma e outros fatores demográficos para identificar os principais segmentos.

person with magnifying glass icon

Descoberta de Influenciadores

Descubra as vozes mais influentes que moldam as percepções e conversas dos clientes sobre sua marca ou seu setor.

Assistência de IA

Permita que a IA processe grandes volumes de dados com resumos do Blue Silk AI™, detecção de picos, previsão e tag automática.

Segmentação de público com o uso de IA

Solicite à IA que identifique e crie segmentos de público-alvo descrevendo critérios com base nos padrões observados em seus próprios dados. 

person icon

Percepções sobre personas

Otimize as suas personas do público com informações demográficas, padrões de comportamento, interesses e níveis de engajamento adicionais.

Painéis de controle personalizados

Crie painéis de controle personalizados para visualizar métricas principais, acompanhar indicadores-chave de desempenho (KPIs) e compartilhar insights práticos com as partes interessadas.

HelloFresh logo
Na HelloFresh, os dados estão no centro de tudo o que fazemos. A Talkwalker nos permitiu acessar uma conversa muito mais ampla sobre nossa marca do que nunca.
Jordan Schultz
Gerente de Mídias Sociais
HelloFresh

Insights e recursos

Overlapping business analytics cards showing graphs, charts and data visualizations in coral red and navy blue colors

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Grid of nine coral-colored social media icons with gray text lines, including hashtag, user, notification bell, and sharing symbols

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Smartphone displaying a red ringing notification bell icon with animated sound waves on white background

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Perguntas frequentes

O Hootsuite com tecnologia da Talkwalker é um software de insights do consumidor impulsionado por IA que auxilia na análise de conversas, demografia, sentimentos e tendências provenientes de redes sociais, notícias, blogs, fóruns e milhões de fontes online.

O Hootsuite com Talkwalker oferece um pacote abrangente de ferramentas projetadas para auxiliar as marcas na coleta de inteligência detalhada sobre os clientes a partir de dados sociais, online e de avaliações. Essas ferramentas possibilitam a compreensão das necessidades, preferências e comportamentos dos clientes, capacitando a tomada de decisões baseadas em dados nas equipes de marketing, produto e experiência do cliente.

Os insights do consumidor são descobertas significativas sobre comportamentos, motivações, necessidades e preferências dos clientes reunidas a partir de dados de redes sociais, internet e avaliações. Esses insights explicam por que as pessoas agem da forma como agem e ajudam as equipes a tomar decisões mais inteligentes em marketing, desenvolvimento de produtos e experiência do cliente. 

É possível reunir insights dos consumidores monitorando conversas em mídias sociais, fóruns, notícias, blogs e sites de avaliações e depois analisar o sentimento, a demografia e as tendências emergentes. Softwares de pesquisa de clientes como o Hootsuite agilizam esse processo transformando grandes quantidades de dados não estruturados em insights claros e acionáveis em tempo real.

As soluções de inteligência de clientes baseadas em IA utilizam machine learning para analisar sentimentos, detectar temas, identificar segmentos de público e revelar tendências. Plataformas como o Hootsuite, com tecnologia da Talkwalker, ajudam as equipes a passar rapidamente de dados brutos a recomendações estratégicas.

Uma poderosa ferramenta de insights para consumidores oferece escuta omnicanal, análise de sentimentos e emoções, detecção de tendências, segmentação demográfica, benchmarking competitivo e relatórios flexíveis. As melhores plataformas reúnem todas as informações sobre o cliente em um só lugar, para que as equipes possam tomar decisões rápidas e seguras.

As equipes de marketing utilizam insights dos consumidores para compreender o que o público valoriza, personalizar mensagens, identificar tendências e comparar suas marcas com as dos concorrentes. Esses insights levam a campanhas mais robustas, melhor retorno de Investimento e uma narrativa da marca mais eficaz. Uma plataforma adequada de insights dos clientes também pode orientar a tomada de decisões de equipes de comunicação, relações públicas, produto e estratégia.

Sim. O Hootsuite com a Talkwalker AI foi projetado para ajudar a simplificar a coleta de OSINT (inteligência de fontes abertas) e PAI (informações disponíveis publicamente). É utilizada por mais de 2 mil agências governamentais e públicas, tornando-se a ferramenta OSINT padrão do setor para obtenção e análise de dados. O recurso de pesquisa social integrado do Hootsuite é fundamental para ajudar as agências a entenderem o sentimento do público e detectar riscos.

Profissional de negócios de um blazer cinza claro posicionado ao lado de um gráfico de estatísticas de mídia e ícones de redes sociais, sobre um fundo coral

Transforme conversas em clareza e clareza em crescimento

Solicite uma demonstração para verificar como o Hootsuite, com tecnologia da Talkwalker AI, oferece inteligência completa sobre os clientes para tomadas de decisão mais rápidas e inteligentes.

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