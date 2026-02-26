O Hootsuite com tecnologia da Talkwalker é um software de insights do consumidor impulsionado por IA que auxilia na análise de conversas, demografia, sentimentos e tendências provenientes de redes sociais, notícias, blogs, fóruns e milhões de fontes online.



O Hootsuite com Talkwalker oferece um pacote abrangente de ferramentas projetadas para auxiliar as marcas na coleta de inteligência detalhada sobre os clientes a partir de dados sociais, online e de avaliações. Essas ferramentas possibilitam a compreensão das necessidades, preferências e comportamentos dos clientes, capacitando a tomada de decisões baseadas em dados nas equipes de marketing, produto e experiência do cliente.