A melhor ferramenta de gerenciamento de mídia social para o mercado imobiliário
Impulsione leads e aumente sua marca nas mídias sociais com uma ferramenta que facilita a criação de conteúdo envolvente. O Hootsuite automatiza o trabalho pesado e mostra rapidamente seu impacto e Retorno de Investimento.
Junte-se aos maiores nomes do seu setor
Drive revenue and attract more clients
Hootsuite for real estate agents and builders helps you acquire and retain clients, build brand awareness, and recruit top agents. Reach more people, attract high-value leads, and protect your brand from negative reviews — all in one place.
Reduza o tempo de resposta e mantenha os clientes atuais e em potencial engajados com uma caixa de entrada universal de mídias sociais que permite gerenciar mensagens e comentários em todas as suas plataformas.
Fluxos de trabalho de aprovação personalizáveis mantêm sua mensagem em conformidade com todas as suas agências e escritórios. Com integrações como o Proofpoint, você pode garantir que todas as postagens atendam à conformidade e aos padrões da marca da sua empresa antes de publicar.
Divulgue suas oportunidades de contratação e divulgue sua organização com ferramentas para funcionários embaixadores da marca.
Receba insights práticos sobre o que está e o que não está funcionando com relatórios avançados. Compare seu desempenho com o de seus concorrentes e do setor em geral.
100%
Uma empresa imobiliária viu um aumento de 100% nos visitantes mensais do site com a ajuda do Hootsuite Enterprise.
O triplo do Retorno de Investimento
As empresas de serviços profissionais têm usado nossas ferramentas para impulsionar a receita proveniente de mídias sociais em mais de 250%.
A Hootsuite nos ajudou a consolidar nossa reputação como agentes imobiliários com uma oferta de luxo, garantindo que nosso conteúdo social atenda aos desejos e necessidades de nossos clientes.
Obtenha sua avaliação de mídias sociais
Descubra se a sua presença nas mídias sociais é um desastre total ou um sonho imobiliário. Descubra onde você se enquadra na escala de maturidade de mídias sociais agora (e obtenha orientação sobre como melhorar).
As ferramentas que você precisa para gerar leads e provar o Retorno de Investimento em uma plataforma segura
Corretores imobiliários utilizam a Hootsuite para aumentar efetivamente sua base de clientes. Nossas ferramentas de criação de conteúdo com inteligência artificial ajudam você a criar e medir conteúdos na metade do tempo.
Conquiste mais clientes e encante os atuais
Crie reconhecimento de marca e atraia mais leads de qualidade com publicidade social, análises avançadas e ferramentas de vendas sociais. Além disso, use a caixa de entrada universal de mídias sociais da Hootsuite para interagir com clientes em potencial e atuais.
Fique quilômetros à frente da concorrência
Destaque-se de seus concorrentes com ferramentas eficientes de planejamento e publicação que permitem criar conteúdo envolvente em poucos segundos. Utilize as análises da Hootsuite para medir seu desempenho em relação aos seus maiores rivais e obter dicas personalizadas sobre como melhorar.
Criar conteúdo cativante (também compatível)
Receba mais leads de qualidade com sugestões de conteúdo personalizadas e modelos aprovados pela marca. Crie relacionamentos com clientes atuais e em potencial com conteúdo gerado por IA baseado no que está funcionando para outros agentes.
Nunca perca uma menção (ou uma nova tendência)
Acompanhe o que as pessoas estão dizendo e como elas se sentem sobre sua marca. O Hootsuite Listening (desenvolvido pela Talkwalker) facilita o monitoramento de menções e sentimentos em relação à marca. E com ferramentas poderosas de pesquisa de tendências, você pode aumentar o engajamento publicando conteúdo que ressoe com colegas e clientes em potencial.
Venda mais com as mídias sociais
O painel de vendas sociais do Hootsuite Amplify ajuda você a encontrar e interagir com clientes em potencial. Posicione sua equipe como líder inovadora e prepare-a para compartilhar conteúdo poderoso e relacionado à marca. Além disso, use o Hootsuite Streams para encontrar e interagir com pessoas que estão procurando serviços como o seu em sua área.
Recursos para agentes imobiliários
Tendências, dicas e táticas para aproveitar ao máximo as mídias sociais
Estudo de caso: Michael Graham
Veja como o agente imobiliário Michael Graham usou a Hootsuite para aumentar em 100% os visitantes mensais do site.
Blog: Ideias para postagens em mídias sociais imobiliárias
Atraia novos compradores e vendedores com esta lista de 26 publicações em mídias sociais imobiliárias.
Estudo de caso: funcionários embaixadores da marca
Veja como a ferramenta para funcionários embaixadores da marca da Hootsuite ajudou as marcas a impulsionar a receita em 250% ano após ano.
Perguntas frequentes
Sim. A Hootsuite oferece ferramentas que ajudam os profissionais do setor imobiliário a conseguir seu próximo grande anúncio. A Hootsuite Inbox ajuda você a interagir com possíveis clientes e a cultivá-los, do início à celebração da nova casa. Use a Hootsuite para responder imediatamente a mensagens e comentários, permanecer na vanguarda das conversas do setor e cultivar relacionamentos.
O Hootsuite Amplify é outra ferramenta de ponta para profissionais do setor imobiliário. Ele permite que a sua corretora configure conteúdo aprovado e seguro para a marca, para os agentes compartilharem em seus canais de mídia social individuais. O Amplify ajudou nossos clientes a aumentar a receita das mídias sociais em 250%, em relação ao ano anterior.
Você vai encontrar mais recursos sobre como gerar leads imobiliários no blog da Hootsuite.
Sim. Sabemos que é difícil manter suas postagens de mídia social imobiliárias atuais e envolventes, por isso que temos toneladas de ferramentas para ajudá-lo a preencher rapidamente seu calendário de conteúdo.
O OwlyWriter AI, nosso redator de legendas e gerador de ideias com inteligência artificial, ajuda você a criar conteúdo imobiliário para mídias sociais. Utilize algumas palavras e ele escreverá suas legendas de mídia social do zero, adicionará as principais hashtags de corretores de imóveis e até mesmo apresentará ideias de tópicos para suas postagens.
Você também encontrará uma variedade de modelos elegantes de postagens em mídias sociais incorporados à Hootsuite. Basta personalizá-los com seu conteúdo e clicar em "publicar".
Sim. A Hootsuite foi projetada para ajudar empresas de todos os tipos a gerenciar seus anúncios pagos e postagens orgânicas nas mídias sociais. Desde a criação de anúncios do Facebook para corretores de imóveis até ajudá-lo a gerenciar e monitorar anúncios sociais no LinkedIn e no Instagram, a Hootsuite reúne tudo em um painel prático.
Além disso, ao se inscrever agora, você receberá automaticamente US$ 500 em créditos de anúncios para anunciar no LinkedIn.
Com certeza! A Hootsuite tem todas as ferramentas necessárias para executar sua estratégia de mídias sociais imobiliárias rapidamente. De ferramentas de criação de conteúdo a colunas que permitem que você ouça o que as pessoas estão dizendo sobre sua marca ou setor, a Hootsuite simplifica a estratégia.
Preencha rapidamente o calendário de mídia social de sua imobiliária com as ferramentas de automação da Hootsuite, incluindo um gerador de hashtag com tecnologia de IA, criador de legendas e mecanismo de ideias. Prepare conteúdo para todas as redes em poucos segundos com modelos atraentes de mídia social na ponta dos dedos.
Com agendamento em massa e publicação em várias plataformas, você pode também automatizar o processo de publicação. Programe postagens para serem publicadas em seus canais sociais assim que seu anúncio estiver ativo. Em seguida, com o Hootsuite Analytics, monitore facilmente seu desempenho e receba dicas personalizadas sobre como melhorar.