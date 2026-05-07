Sim. A Hootsuite oferece ferramentas que ajudam os profissionais do setor imobiliário a conseguir seu próximo grande anúncio. A Hootsuite Inbox ajuda você a interagir com possíveis clientes e a cultivá-los, do início à celebração da nova casa. Use a Hootsuite para responder imediatamente a mensagens e comentários, permanecer na vanguarda das conversas do setor e cultivar relacionamentos.

O Hootsuite Amplify é outra ferramenta de ponta para profissionais do setor imobiliário. Ele permite que a sua corretora configure conteúdo aprovado e seguro para a marca, para os agentes compartilharem em seus canais de mídia social individuais. O Amplify ajudou nossos clientes a aumentar a receita das mídias sociais em 250%, em relação ao ano anterior.