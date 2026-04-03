Consigue más clics con el acortador de enlaces Ow.ly
Acorta y haz un seguimiento del rendimiento de tus enlaces con la mejor herramienta de acortamiento de enlaces.
Acortamiento
Olvídate de desperdiciar el valioso espacio de los pies de foto con URL largas y rebeldes. Acorta los enlaces con Ow.ly para dar un aspecto más ordenado en tus publicaciones en redes sociales.
Seguimiento
Comprueba cuántas personas hacen clic en los enlaces de tus publicaciones. Además, comprueba cómo impulsan las visitas, las conversiones y la interacción en los sitios web.
Analiza
Crea informes que muestren tráfico y clics desde enlaces Ow.ly y visualiza datos en Google Analytics y Adobe Analytics.
Ow.ly mata (y no nos referimos sólo a enlaces largos).
Cada parte de tu publicación representa tu marca, y tu URL también debería hacerlo. Con Hootsuite, puedes crear URL personalizadas para que tus publicaciones sean más memorables.
¿Quieres saber si más personas hacen clic en tus enlaces desde una red social frente a otra? Crea parámetros únicos para realizar un seguimiento de la publicación, la red social o la cuenta de donde provienen los visitantes.
Obtén informes detallados sobre los clics en enlaces Ow.ly desde Hootsuite Analytics. Ver tablas que muestran clics, tráfico de enlaces Ow.ly y las publicaciones con enlaces que tuvieron el mejor rendimiento en Facebook, Twitter y LinkedIn.
El acortamiento y el seguimiento de los enlaces son maneras sencillas de apoyar tus objetivos en las redes sociales. Pueden ayudar a atraer más tráfico a tu sitio web y a generar más ventas, suscripciones, clientes potenciales y más.
Por cierto, Hootsuite es mucho más que un acortador de enlaces de sitios web.
Consigue análisis detallados de redes sociales, programación de publicaciones, un redactor de pies de foto y hashtags con IA, herramientas de escucha social y más con tu plan de Hootsuite.
Standardal mespor usuario/mes*
Funciones incluidas:
– Hasta cinco cuentas sociales
– Programación ilimitada de publicaciones
– Recomendaciones del mejor momento para publicar
– Asistente de IA con generador de imágenes y pies de foto
– Plantillas de Canva y biblioteca de contenido
– Una bandeja de entrada para todas las cuentas sociales
– Automatizaciones de MD
– Busca menciones de marcas y competidores en los últimos siete días
– Analiza el sentimiento de la marca y de la competencia
– Compara frente a cinco competidores
– Asigna MD a compañeros de equipo**
... ¡y mucho más!
Los más populares
Advancedal mespor usuario/mes*
Todo lo que incluye Standard, y además:
– Cuentas sociales ilimitadas
– Informes y plantillas de análisis personalizables
– Respuestas guardadas y respuestas automáticas
– Programación masiva de hasta 350 publicaciones a la vez
– Desviación y etiquetado automático de mensajes
– Comparación con 20 competidores
– Exportar, enviar por correo electrónico y programar informes
– Buscar menciones de marcas y competidores en los últimos 30 días
– Etiquetado e informes de publicaciones salientes
… ¡y mucho más!
* Los precios se muestran en USD, según la facturación anual, pero no incluyen los impuestos aplicables.
Preguntas frecuentes
Ow.ly es el acortador de URL integrado de Hootsuite. Te permite acortar enlaces de forma gratuita mientras redactas y planificas publicaciones en el panel de control de Hootsuite. Cada enlace se puede personalizar con los parámetros de seguimiento necesarios para monitorizar el éxito utilizando las herramientas de análisis que ya conoces y te gustan, como Google Analytics o Adobe Analytics.
Probablemente hayas visto enlaces de Ow.ly mientras navegas por tus propias redes sociales. Esto se debe a que Ow.ly es uno de los acortadores de enlaces web más populares. Cuando veas que una de tus marcas favoritas comparte una publicación con un enlace Ow.ly, significa que utiliza Hootsuite para acortar enlaces y hacer un seguimiento de su rendimiento social. (¡Vaya genios!).
El acortamiento de enlaces es una forma más clara e inteligente de compartir URL vinculadas en publicaciones o perfiles de redes sociales.
Un acortador de URL acorta y corrige enlaces para que no ocupen tanto espacio de pies de foto. Los usuarios son dirigidos al destino original del enlace, pero no tendrán que perder tiempo copiando y pegando una URL larga y complicada.
All social networks have character limits, and lengthy links can eat into them quickly. On top of that, many social media platforms don’t allow you to put hyperlinks in captions. That means that users have to copy the URL text and paste it into their browser to navigate to the page you’re sharing. Or worse: type it out by hand. 😱
Acortar las URL largas con el acortador de enlaces Ow.ly no solo te ayuda a organizar tus publicaciones y hacer un seguimiento del rendimiento, sino que también puede aumentar tu credibilidad en las redes sociales. Los enlaces largos parecen spam y poco fiables, por lo que es menos probable que las personas hagan clic en ellos. Además, las URL de vanidad pueden ayudar a aumentar el conocimiento de la marca y mantener tu negocio siempre en primer plano.
El acortador de enlaces de Hootsuite hace algo más que truncar los enlaces para que se vean mejor en tus publicaciones en redes sociales. También añade información clave a cada enlace para que puedas monitorizar y analizar el rendimiento. Ow.ly realiza un seguimiento de cuánto tráfico proviene de cada enlace. También te ayuda a identificar qué redes generan más tráfico y los tipos de contenido que consiguen mayor interacción.
Somos partidarios de Ow.ly, por supuesto, pero hay muchos acortadores de enlaces de primera categoría por ahí. Hemos reunido una lista de los mejores acortadores de enlaces para ayudarte a decidir cuál es el mejor para ti.
Absolutely! If you already use Bit.ly, you can still easily track your link clicks and performance with some Hootsuite plans. When you’re in the Composer window within the Hootsuite dashboard, you’ll see an option to add tracking to your Bit.ly links as you’re drafting content.
Ow.ly se encuentra en el redactor de Hootsuite. Cuando añades un enlace al cuadro de contenido del redactor, Hootsuite te da automáticamente la opción de acortarlo con Ow.ly y añadir parámetros de seguimiento.
Muy fácil. El panel de control de Hootsuite está diseñado para que te resulte fácil de usar, por lo que acortar los enlaces y hacer un seguimiento de los clics es muy sencillo.
¡Muchas! Hootsuite es la plataforma de gestión de redes sociales más popular del mundo y te permite gestionar todas tus cuentas sociales en un solo lugar, programar mensajes con antelación, realizar un seguimiento de conversaciones importantes, crear un enlace en la biografía y, por supuesto, usar el acortador de enlaces Ow.ly.
¡Claro que sí! Hootbio es nuestra herramienta de enlaces en biografías que te ayudará a crear un aspecto más ordenado en tus perfiles de Instagram y TikTok. Te permite crear un hub elegante y fácil de navegar que contenga enlaces a tu blog, sitio web o enlaces de referencia.
¿Quieres más información sobre cómo aprovechar todo el potencial de Ow.ly? Visita el centro de ayuda de Hootsuite.
Yes, you can create custom links with Ow.ly as long as you have an Advanced plan or above. Create a vanity URL in Hootsuite by navigating to Account & Settings and then selecting Vanity URLs.
Antes, Ow.ly estaba disponible para todos. Pero hemos llevado el acortador de enlaces Ow.ly al panel de control de Hootsuite para mejorar la seguridad de nuestros usuarios. Para acceder, regístrate para una prueba gratuita de Hootsuite aquí y crea un enlace acortado al instante.
Estás a un clic de convertirte en una leyenda del enlace
Registrarte solo te llevará un minuto y podrás empezar a acortar tus enlaces de inmediato.