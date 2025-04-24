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Woman in suit jacket surrounded by social listening and social media management dashboard features

Gerencie o impacto real nos negócios com insights sociais em tempo real. A Hootsuite facilita tudo.

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Identifique riscos, comprove o impacto e descubra oportunidades

Agendamento, engajamento, monitoramento e análise de postagens de mídias sociais. Tudo em um painel de controle fácil de usar.

Fique um passo à frente da negatividade e da desinformação com alertas de menções em tempo real, monitoramento de sentimento e prevenção preditiva de crises. Acompanhe menções em mais de 30 redes sociais, mais de 300 sites de avaliação e mais de 150 milhões de sites.

Saiba mais

Acompanhe centenas de métricas de redes sociais e cresça mais rápido com relatórios personalizados e modelos de relatório, benchmarking do setor e de concorrentes, agendamento e exportação de relatórios, análise de desempenho pago e orgânico e muito mais.

Saiba mais

Conheça seu mercado a fundo com ferramentas de pesquisa de mercado com tecnologia de IA. Monitore milhões de conversas em tempo real e descubra dados demográficos mais profundos do público, previsões de conversas e temas recorrentes em avaliações.

Saiba mais

Agende ou publique posts em várias redes sociais em um só lugar. Gere instantaneamente legendas, roteiros de vídeo, briefs criativos e mensagens aprovadas pela marca. Crie textos e imagens alinhados à marca ou use modelos integrados do Canva e Adobe Express.

Saiba mais
Hootsuite dashboard showing media reputation metrics, social media trends, and a world map with regional engagement numbers in millions
Two analytics charts showing social media performance metrics: a line graph comparing engagement over time and a donut chart of post types
Social media analytics dashboard showing trends in electric vehicles with bubble chart visualization and EV charging photo
Screenshot of Hootsuite interface showing template options and an image editor with a glowing portrait against a light background

O que a Hootsuite pode fazer por você?

46%
O Barceló Hotel Group usou a Hootsuite para centralizar sua estratégia de marca, oferecer um atendimento ao cliente melhor e aumentar o número de novos seguidores em 46%.
Source
$ 1,5 mi
A DaVita economizou o equivalente a US$ 1,5 mi em valor de mídia com a ajuda do Hootsuite Amplify e de sua equipe de colaboradores embaixadores.
Source
31%
A Mapfre aumentou suas interações online em 31% usando o Hootsuite Enterprise para consolidar o gerenciamento de contas em uma única plataforma.
Source
Relatórios de tendências de mídias sociais do Hootsuite empilhados com fundo degradê vermelho e elementos de design de silhueta de perfil

Acaba de ser lançado: relatório "Tendências das mídias sociais para 2026"

Baixe o relatório gratuito de tendências deste ano e obtenha dados detalhados, insights de especialistas da plataforma, informações relevantes para a sua equipe de liderança e orientações práticas para analisar e acompanhar tendências.

Leia o relatório

Economize tempo, simplifique e cresça mais rápido nas mídias sociais.

A Hootsuite foi projetada para ajudar você a gerenciar as mídias sociais de forma mais rápida, inteligente e com muito menos esforço. 

Social media analytics dashboard showing post scheduling interface and weekly engagement heatmap with peak times in purple

Aumente o engajamento, alcance e seguidores com menos esforço.

Veja quais conteúdos geram mais engajamento e receita, e meça seu desempenho em comparação com seus concorrentes. Além disso, receba sugestões personalizadas para vencer no seu setor. Com relatórios que mostram o melhor horário para publicar em cada rede, você nunca mais vai precisar ficar trocando entre as abas das redes sociais.

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Social media interface showing comment replies, DM automation settings, and scheduled posts with self-care product images and National Doctor's Day content

Responda a mensagens e comentários nas redes sociais em um só lugar

Reúna todos os seus atendimentos em uma única caixa de entrada para mensagens privadas e públicas. Responda mais rápido a DMs e comentários com respostas salvas e sugeridas, DMs automatizadas no Instagram e roteamento de mensagens. Gerencie sua caixa de entrada em equipe com atribuições de mensagens, notas internas e muito mais.

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Social media analytics dashboard showing finance-related hashtag bubbles and channel growth metrics for TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram

Fique à frente das tendências e aumente suas chances de viralizar.

Descubra exatamente o que engaja seu público com fluxos de rastreamento e descoberta de tendências. Visualize tópicos em alta por setor e, em seguida, use a IA para redigir postagens instantaneamente com base nessas tendências. Você também pode pesquisar por tópico, empresa e hashtag para descobrir o que está gerando mais engajamento no seu nicho.

Saiba mais
Social media analytics dashboard showing account metrics and engagement graph, with a featured food photo of a colorful salad bowl

Saia na frente dos seus concorrentes na próxima grande tendência

Acompanhe o desempenho, a frequência de publicações e as estratégias dos seus concorrentes em todos os canais. Fique de olho também na percepção do público sobre seus concorrentes com análises de sentimento detalhadas que mostram o que as pessoas pensam e dizem sobre a sua marca e seus concorrentes.

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Job posting interface showing Credit Analyst position in Toronto with social media sharing options and company mission about healthcare services

Transforme colaboradores apaixonados em mais engajamento e alcance

Não perca seu maior motor de crescimento ainda inexplorado: o employee advocacy. O Hootsuite Amplify fornece à sua equipe conteúdo pré-aprovado e alinhado à marca para que seus colaboradores compartilhem em suas redes sociais em segundos.

Saiba mais

Por que a Hootsuite?

Não se preocupe, não vamos fazer você ler mais de 2.000 avaliações cinco estrelas que temos. Alguns destaques: atendimento ao cliente superior, recursos de segurança de ponta e o melhor blog, webinars e academia de mídias sociais do setor.

17 anos e 25 milhões de usuários

A Hootsuite foi a primeira e continuamos sendo a mais popular 17 anos depois. Mais de 25 milhões de usuários usaram a Hootsuite para postar, rastrear e superar seus concorrentes nas mídias sociais.

Saiba mais sobre nós

A IA de mídia social definitiva

A Hootsuite ajuda você a automatizar todas as partes do gerenciamento de mídias sociais: postagem, redação, mensagens e social listening. Nossa IA foi projetada por especialistas em mídias sociais, para especialistas em mídias sociais.

Saiba mais

A maior biblioteca de integrações

Conecte mais de 100 integrações para reunir todas as suas ferramentas favoritas no painel da Hootsuite. Isso é mais do que qualquer outra plataforma de gestão de redes sociais (de longe).

Explorar integrações

Recursos para profissionais de mídias sociais

Sacolas de compras com moedas empilhadas ao lado delas

Como uma marca de varejo aumentou as vendas em 750% com a Hootsuite.

Veja como a lendária fabricante de doces Stuckey’s contou com a Hootsuite para aumentar drasticamente suas vendas online e seguidores.

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Ícone de notebook com gráficos e tabelas

Análise de concorrentes em mídias sociais: modelo grátis para 2025

Saiba como vencer a concorrência com o guia definitivo para análise competitiva e um modelo gratuito para começar.

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Ícone de certificação com emblema e o Owly

Faça o curso de Certificação em Marketing de Mídias Sociais da Hootsuite

Torne-se um especialista em mídias sociais (e adicione uma certificação brilhante ao seu currículo) com o padrão do setor em educação sobre mídia social.

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Acredite nos usuários reais: a Hootsuite é essencial

Logotipo G2
Nossos clientes nos amam
Veja o que usuários reais têm a dizer sobre a Hootsuite.
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Apr 24, 2025
“A Hootsuite torna a minha vida 10 vezes mais fácil!!”
“Trabalho com várias academias e franquias e adoro a Hootsuite me permitir publicar em todas as minhas plataformas individuais, mas também fazer promoções cruzadas quando preciso! A opção de personalizar minhas legendas p...”
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Courtney W.
Courtney W.
Gerente de Mídias Sociais
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Captura de tela do TikTok com Owly e as palavras &quot;Ainda bem. Você sabe de quem estamos falando&quot;.
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Dec 29, 2025

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Esta mensagem é direcionada somente a diretores: seu gerente de mídias sociais sabe o que é melhor nas redes sociais.

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Jan 05, 2026

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Olá, você fez um bom trabalho esta semana ❤️

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Dimensões de imagem de mídia social 2025
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As tendências das mídias sociais da Hootsuite para 2025 estão no ar
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Datas comemorativas das mídias sociais para junho de 2025
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Miniatura do Owly para TikTok
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Professional in white blazer using phone next to analytics charts and schedule post interface with age group data visualization

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