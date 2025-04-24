Gerencie o impacto real nos negócios com insights sociais em tempo real. A Hootsuite facilita tudo.
Identifique riscos, comprove o impacto e descubra oportunidades
Agendamento, engajamento, monitoramento e análise de postagens de mídias sociais. Tudo em um painel de controle fácil de usar.
Fique um passo à frente da negatividade e da desinformação com alertas de menções em tempo real, monitoramento de sentimento e prevenção preditiva de crises. Acompanhe menções em mais de 30 redes sociais, mais de 300 sites de avaliação e mais de 150 milhões de sites.
Acompanhe centenas de métricas de redes sociais e cresça mais rápido com relatórios personalizados e modelos de relatório, benchmarking do setor e de concorrentes, agendamento e exportação de relatórios, análise de desempenho pago e orgânico e muito mais.
Conheça seu mercado a fundo com ferramentas de pesquisa de mercado com tecnologia de IA. Monitore milhões de conversas em tempo real e descubra dados demográficos mais profundos do público, previsões de conversas e temas recorrentes em avaliações.
Agende ou publique posts em várias redes sociais em um só lugar. Gere instantaneamente legendas, roteiros de vídeo, briefs criativos e mensagens aprovadas pela marca. Crie textos e imagens alinhados à marca ou use modelos integrados do Canva e Adobe Express.
O que a Hootsuite pode fazer por você?
Acaba de ser lançado: relatório "Tendências das mídias sociais para 2026"
Baixe o relatório gratuito de tendências deste ano e obtenha dados detalhados, insights de especialistas da plataforma, informações relevantes para a sua equipe de liderança e orientações práticas para analisar e acompanhar tendências.
Economize tempo, simplifique e cresça mais rápido nas mídias sociais.
A Hootsuite foi projetada para ajudar você a gerenciar as mídias sociais de forma mais rápida, inteligente e com muito menos esforço.
Aumente o engajamento, alcance e seguidores com menos esforço.
Veja quais conteúdos geram mais engajamento e receita, e meça seu desempenho em comparação com seus concorrentes. Além disso, receba sugestões personalizadas para vencer no seu setor. Com relatórios que mostram o melhor horário para publicar em cada rede, você nunca mais vai precisar ficar trocando entre as abas das redes sociais.
Responda a mensagens e comentários nas redes sociais em um só lugar
Reúna todos os seus atendimentos em uma única caixa de entrada para mensagens privadas e públicas. Responda mais rápido a DMs e comentários com respostas salvas e sugeridas, DMs automatizadas no Instagram e roteamento de mensagens. Gerencie sua caixa de entrada em equipe com atribuições de mensagens, notas internas e muito mais.
Fique à frente das tendências e aumente suas chances de viralizar.
Descubra exatamente o que engaja seu público com fluxos de rastreamento e descoberta de tendências. Visualize tópicos em alta por setor e, em seguida, use a IA para redigir postagens instantaneamente com base nessas tendências. Você também pode pesquisar por tópico, empresa e hashtag para descobrir o que está gerando mais engajamento no seu nicho.
Saia na frente dos seus concorrentes na próxima grande tendência
Acompanhe o desempenho, a frequência de publicações e as estratégias dos seus concorrentes em todos os canais. Fique de olho também na percepção do público sobre seus concorrentes com análises de sentimento detalhadas que mostram o que as pessoas pensam e dizem sobre a sua marca e seus concorrentes.
Transforme colaboradores apaixonados em mais engajamento e alcance
Não perca seu maior motor de crescimento ainda inexplorado: o employee advocacy. O Hootsuite Amplify fornece à sua equipe conteúdo pré-aprovado e alinhado à marca para que seus colaboradores compartilhem em suas redes sociais em segundos.
Por que a Hootsuite?
Não se preocupe, não vamos fazer você ler mais de 2.000 avaliações cinco estrelas que temos. Alguns destaques: atendimento ao cliente superior, recursos de segurança de ponta e o melhor blog, webinars e academia de mídias sociais do setor.
17 anos e 25 milhões de usuários
A Hootsuite foi a primeira e continuamos sendo a mais popular 17 anos depois. Mais de 25 milhões de usuários usaram a Hootsuite para postar, rastrear e superar seus concorrentes nas mídias sociais.
A IA de mídia social definitiva
A Hootsuite ajuda você a automatizar todas as partes do gerenciamento de mídias sociais: postagem, redação, mensagens e social listening. Nossa IA foi projetada por especialistas em mídias sociais, para especialistas em mídias sociais.
A maior biblioteca de integrações
Conecte mais de 100 integrações para reunir todas as suas ferramentas favoritas no painel da Hootsuite. Isso é mais do que qualquer outra plataforma de gestão de redes sociais (de longe).
Recursos para profissionais de mídias sociais
Como uma marca de varejo aumentou as vendas em 750% com a Hootsuite.
Veja como a lendária fabricante de doces Stuckey’s contou com a Hootsuite para aumentar drasticamente suas vendas online e seguidores.
Análise de concorrentes em mídias sociais: modelo grátis para 2025
Saiba como vencer a concorrência com o guia definitivo para análise competitiva e um modelo gratuito para começar.
Faça o curso de Certificação em Marketing de Mídias Sociais da Hootsuite
Torne-se um especialista em mídias sociais (e adicione uma certificação brilhante ao seu currículo) com o padrão do setor em educação sobre mídia social.
Acredite nos usuários reais: a Hootsuite é essencial
Siga-nos nas redes sociais. É onde prosperamos.
Hootsuite
Dec 29, 2025
Esta mensagem é direcionada somente a diretores: seu gerente de mídias sociais sabe o que é melhor nas redes sociais.
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Dec 29, 2025
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