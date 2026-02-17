Pesquise mais de 30 canais de mídias sociais em um só lugar
Pesquise conversas em tempo real em dezenas de redes sociais e na web, tudo a partir de uma plataforma unificada de buscas em mídias sociais. Acompanhe as menções à sua marca, descubra tendências e monitore a concorrência.
Explore tudo com o maior conjunto de dados do mundo
Mais de 30 redes de mídias sociais
Acompanhe palavras-chave e menções em 30 redes de mídias sociais.
mais de 150 milhões de sites
Monitore menções em mais de 150 milhões de sites em 239 países e regiões.
TV e transmissão online
É possível identificar menções da marca em 172 canais de TV e serviços de streaming.
Vídeo, imagens e podcasts
Descubra referências à sua marca em vídeos, imagens, podcasts e outros.
O mecanismo de pesquisa de mídias sociais que apresenta
tudo, em qualquer lugar, em tempo real
É preciso dispor de uma ferramenta de pesquisa de menções sociais que vá além do texto. O Hootsuite, com Talkwalker AI, examina todas as principais redes sociais e vai além.
Vá além do monitoramento baseado em texto. Descubra automaticamente menções em fotos, conteúdo de vídeo e áudio para ter uma visão completa de como sua marca aparece na internet.
Procure em 239 países e 186 idiomas para ter visibilidade global completa sobre como as pessoas se referem à sua marca. Além disso, procure as tendências mais recentes e monitore a atividade dos concorrentes.
O Hootsuite, com o Talkwalker, é uma solução completa de monitoramento de marca. Ele procura em mídias sociais e mais de 150 milhões de sites, fóruns, podcasts, sites de notícias, mídia impressa e de transmissão.
Receba resultados precisos sem sobrecarga mental. A inteligência artificial integrada e o construtor de buscas inteligentes do Hootsuite ajudam a descobrir resultados de pesquisa altamente específicos sem a necessidade de operações boolianas complexas.
Tenha acesso a inteligência para agir rapidamente com a ferramenta definitiva de pesquisa em mídias sociais com IA
Transforme bilhões de sinais sociais diários em clareza, estratégia e vantagem competitiva. O Hootsuite, do Talkwalker, transforma milhões de conversas em respostas e resumos instantâneos e em linguagem simples com IA.
Monitore os concorrentes e compare o desempenho da sua marca
Mantenha sua marca na vanguarda com insights detalhados sobre os concorrentes. A pesquisa social do Talkwalker mantém você informado sobre a atividade dos concorrentes e ajuda a definir parâmetros de referência realistas para você se diferenciar e conquistar mais participação no mercado.
Meça a saúde da marca e o sentimento do público
Com a pesquisa social baseada em IA, que analisa bilhões de pontos de dados diariamente, tem-se clareza instantânea sobre o sentimento em relação à marca, as percepções dos clientes e os riscos emergentes. Detecte crises precocemente, conheça as reações do público e ajuste a estratégia em tempo real.
Promova a inovação de produtos com informações reais dos consumidores
Conheça as necessidades dos clientes em mídias sociais, fóruns, notícias, blogs, imagens, vídeos e áudios. Monitore as reações aos seus produtos e insira insights diretamente no seu planejamento estratégico de produtos.
Supere seus concorrentes nas tendências mais recentes
Identifique as conversas que estão ganhando força muito antes de atingirem o pico. Utilize mapas de viralidade, agrupamentos de tópicos e IA preditiva para aproveitar momentos culturais no início, não depois de já terem passado.
Os dados de pesquisa podem ser transformados em inteligência automaticamente
Você precisa de uma ferramenta de pesquisa de mídias sociais que apresente o quadro completo, não apenas fragmentos. O Hootsuite com tecnologia Talkwalker transforma conversas em planos de ação e insights, sem trabalho manual.
Alertas em Tempo Real
Receba alertas quando sua marca for mencionada ou quando o sentimento do público mudar para ser possível agir com rapidez.
Mapas globais de conversas
Veja onde as conversas sobre a marca da sua empresa estão ocorrendo em todo o mundo para que ser possível identificar riscos regionais, pontos de atenção emergentes e novas oportunidades de mercado.
Detecção de pico
Identifique automaticamente picos incomuns de volume, alcance ou engajamento para que seja possível investigar imediatamente stories em rápida evolução.
Agrupamento de temas
Agrupe tópicos e palavras-chave relacionados para mostrar as narrativas que moldam a reputação da sua marca, ajudando a abordar as causas principais das mudanças de sentimento.
Localizador de influenciadores
Encontre os influenciadores que já conhecem seu público-alvo. Além disso, encontre rapidamente o conteúdo gerado pelo usuário mais compartilhável.
Mapas de viralidade
Descubra tópicos em alta e momentos virais antes que se tornem tendência, acompanhando o entusiasmo do público em diversos assuntos.
Insights e recursos
Mecanismos de pesquisa em mídias sociais: o que são e por que são importantes
Os mecanismos de pesquisa social podem transformar a maneira como você elabora estratégias. Saiba mais no blog.
SEO para mídias sociais: guia para alcançar mais pessoas nas mídias sociais e ferramenta gratuita
Saiba como otimizar o conteúdo das suas mídias sociais para as pessoas encontrarem você quando procurarem em suas plataformas favoritas.
Social Listening em 2026: Como Transformar Insights em Valor para os Negócios
Leia nosso guia completo sobre Social Listening para conhecer dicas de especialistas, exemplos da vida real e um guia prático.
Perguntas frequentes (FAQs)
Sim. O Hootsuite, com tecnologia Talkwalker, foi projetado para ajudar a simplificar a coleta de OSINT (inteligência de fontes abertas) e PAI (informações disponíveis publicamente). É utilizada por mais de 2 mil agências governamentais e públicas, tornando-se a ferramenta OSINT padrão do setor para obtenção e análise de dados. O recurso de pesquisa social integrado do Hootsuite é fundamental para ajudar as agências a entender o sentimento público e detectar riscos.
Sim, a pesquisa do Talkwalker Free Social é uma das melhores alternativas gratuitas ao Google Alerts e monitora plataformas que o Google não monitora. A versão paga expande drasticamente a cobertura com pesquisa de menções em mídias sociais em tempo real, além de análise por IA, mais de 150 milhões de sites, mais de 30 redes sociais, monitoramento visual, alertas e previsão de tendências.
Com o Hootsuite com tecnologia da Talkwalker AI é possível procurar em todas as mídias sociais, na mídia tradicional e em milhões de sites. Quer esteja à procura de postagens, artigos de notícias ou menções em fóruns, é possível encontrá-los facilmente com a busca rápida ou com buscas avançadas.
Dependendo do seu plano, é possível pesquisar e acompanhar menções no Facebook, Reddit, TikTok, Snapchat, Truth Social, Quora, Bluesky, X, Threads, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Line, Twitch, Tumblr, WeChat e muito mais.
Também é possível utilizar nossa ferramenta de busca social para encontrar palavras-chave e menções em podcasts, mídia impressa, rádio, resenhas e sites de notícias.
Sim. Você pode exportar facilmente painéis de controle, gráficos, alertas e resumos para compartilhar com sua equipe ou sua liderança. Os relatórios com inteligência artificial transformam suas descobertas nas mídias sociais em insights refinados e prontos para apresentação, destacando tendências, riscos e oportunidades importantes.
Sim. O localizador de mídias sociais com inteligência artificial da Hootsuite ajuda a localizar conversas, hashtags, influenciadores e conteúdo gerado por usuários em mais de 30 redes sociais em poucos segundos. É possível descobrir tópicos emergentes, acompanhar postagens de alto impacto e identificar com rapidez os criadores ou as comunidades que impulsionam a conversa.
E o Hootsuite é muito superior às ferramentas de busca gratuitas de cada rede de mídia social, não somente porque é possível pesquisar em várias redes ao mesmo tempo. Você também pode comparar vários resultados de pesquisa, acompanhar o desempenho ao longo do tempo e até definir alertas com base na sua consulta de buscas. Nenhuma dessas funcionalidades está disponível nativamente em cada plataforma.
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