Sim. O localizador de mídias sociais com inteligência artificial da Hootsuite ajuda a localizar conversas, hashtags, influenciadores e conteúdo gerado por usuários em mais de 30 redes sociais em poucos segundos. É possível descobrir tópicos emergentes, acompanhar postagens de alto impacto e identificar com rapidez os criadores ou as comunidades que impulsionam a conversa.



E o Hootsuite é muito superior às ferramentas de busca gratuitas de cada rede de mídia social, não somente porque é possível pesquisar em várias redes ao mesmo tempo. Você também pode comparar vários resultados de pesquisa, acompanhar o desempenho ao longo do tempo e até definir alertas com base na sua consulta de buscas. Nenhuma dessas funcionalidades está disponível nativamente em cada plataforma.