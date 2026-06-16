Em breve: uma nova era das redes sociais está quase chegando



As redes sociais evoluem rápido. O Hootsuite está prestes a facilitar ainda mais ficar à frente.



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