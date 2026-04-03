Erhalten Sie mehr Klicks mit dem Kurz-URL-Dienst Ow.ly
Kürzen Sie Ihre Links und verfolgen Sie die Leistung mit dem besten Tool zur Link-Verkürzung auf dem Markt.
Kürzen
Verschwenden Sie keinen kostbaren Platz für Bildunterschriften mehr mit langen, unpraktischen URLs. Verkürzen Sie Links mit Ow.ly. So sehen Ihre Social-Media-Beiträge gleich viel übersichtlicher aus.
Verfolgen
Sehen Sie sich an, wie viele Personen in Ihren Beiträgen auf Links klicken. Sehen Sie sich außerdem an, in welchem Maß sie Website-Besuche, Unterhaltungen und Engagement steigern.
Analysieren
Erstellen Sie Berichte über Traffic und Klicks mit Ow.ly-Links und zeigen Sie Daten in Google Analytics und Adobe Analytics an.
Ow.ly macht kurzen Prozess (nicht nur mit langen Links).
Jeder andere Teil Ihres Beitrags repräsentiert Ihre Marke. Ihre URL sollte dies auch tun. Mit Hootsuite können Sie benutzerdefinierte Wunsch-URLs erstellen, die Ihre Beiträge einprägsamer machen.
Sie möchten wissen, ob in einem Social Media-Netzwerk mehr Menschen auf Ihre Links klicken als in einem anderen? Erstellen Sie eindeutige Parameter, um den Beitrag, das Social Media-Netzwerk oder das Konto zu verfolgen, von dem die Besucher kamen.
Erhalten Sie in Hootsuite Analytics detaillierte Berichte zu den Klicks des Ow.ly-Links. Rufen Sie Tabellen ab, die Klicks und Traffic von Ow.ly-Links und die Beiträge mit Links zeigen, die auf Facebook, Twitter und LinkedIn am besten abgeschnitten haben.
Mit Link-Verkürzung und Tracking unterstützen Sie Ihre Social Media-Ziele auf einfache Weise. Sie können mehr Traffic auf Ihre Website lenken und Ihre Umsätze, Registrierungen, Leads und mehr ankurbeln.
Übrigens ist Hootsuite weit mehr als nur ein Website-Link-Verkürzer.
Holen Sie sich mit Ihrem Hootsuite-Abo detaillierte Social Media-Analysen, eine Beitragsplanung, einen KI-Bildunterschriften- und Hashtag-Schreiber, Social Listening-Tools und mehr.
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* Preise in USD, basierend auf jährlicher Abrechnung, jedoch zuzüglich der jeweils gültigen Steuern.
Häufig gestellte Fragen
Ow.ly ist der integrierte Kurz-URL-Dienst von Hootsuite. Damit können Sie Links kostenlos verkürzen, wenn Sie Beiträge im Hootsuite Dashboard verfassen und planen. Jeder Link kann mit den erforderlichen Tracking-Parametern versehen werden, um den Erfolg mit den Ihnen bekannten und beliebten Analysetools wie Google Analytics oder Adobe Analytics zu überwachen.
Wahrscheinlich haben Sie beim Scrollen Ihrer eigenen Social Media-Feeds Ow.ly-Links gesehen. Das liegt daran, dass Ow.ly einer der beliebtesten Weblink-Verkürzer auf dem Markt ist. Wenn Sie sehen, dass eine Ihrer Lieblingsmarken einen Beitrag mit einem Ow.ly-Link teilt, bedeutet dies, dass Hootsuite verwendet wird, um Links zu kürzen und die Social Media-Leistung zu verfolgen. (Diese Genies!).
Mit einer Link-Verkürzung können URLs, die in Social-Media-Beiträgen oder Profilen verlinkt sind, übersichtlicher und intelligenter geteilt werden.
Ein Kurz-URL-Dienst kürzt und bereinigt Links, damit sie nicht zu viel wertvollen Platz in den Bildunterschriften beanspruchen. Benutzer werden immer noch zum ursprünglichen Linkziel weitergeleitet, müssen aber keine Zeit mit dem Kopieren und Einfügen einer langen, komplizierten URL verschwenden.
All social networks have character limits, and lengthy links can eat into them quickly. On top of that, many social media platforms don’t allow you to put hyperlinks in captions. That means that users have to copy the URL text and paste it into their browser to navigate to the page you’re sharing. Or worse: type it out by hand. 😱
Wenn Sie lange URLs mit dem Kurz-URL-Dienst Ow.ly kürzen, werden nicht nur Ihre Beiträge übersichtlicher und die Leistungsverfolgung einfacher. Auch Ihre Glaubwürdigkeit in den sozialen Medien kann gesteigert werden. Lange Links haben oft Spam-Charakter und wirken unseriös. Nutzer klicken ungern darauf. Wunsch-URLs können Ihre Markenbekanntheit steigern und dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen im Gedächtnis bleibt.
Der Link-Verkürzer von Hootsuite schneidet nicht nur Links ab, damit sie in Ihren Social-Media-Beiträgen besser aussehen. Er fügt jedem Link zudem wichtige Informationen hinzu, damit Sie die Leistung überwachen und analysieren können. Ow.ly verfolgt, wie viel Traffic von jedem Link kommt. So können Sie auch herausfinden, welche Netzwerke den meisten Traffic generieren und welche Arten von Inhalten Ihnen das meiste Engagement einbringen.
Wir bevorzugen natürlich Ow.ly, aber es gibt noch viele andere erstklassige Link-Verkürzer. Wir haben eine Liste der besten Link-Verkürzer zusammengestellt. Entscheiden Sie selbst, welcher am besten für Sie geeignet ist.
Absolutely! If you already use Bit.ly, you can still easily track your link clicks and performance with some Hootsuite plans. When you’re in the Composer window within the Hootsuite dashboard, you’ll see an option to add tracking to your Bit.ly links as you’re drafting content.
Sie finden Ow.ly im Hootsuite Composer. Wenn Sie einen Link in das Inhaltsfeld von Composer einfügen, bietet Ihnen Hootsuite automatisch die Möglichkeit, den Link mit Ow.ly zu kürzen und Tracking-Parameter hinzuzufügen.
Sehr einfach. Da das Hootsuite Dashboard auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist, werden Link-Verkürzung und das Tracken von Klicks zum Kinderspiel.
Viele Vorteile! Hootsuite ist die weltweit beliebteste Social Media-Management-Plattform. Hier können Sie all Ihre Social Media-Konten von einem Ort aus verwalten, Nachrichten im Voraus planen, wichtige Unterhaltungen verfolgen, einen Link in der Bio erstellen und natürlich den Kurz-URL-Dienst Ow.ly nutzen.
Aber ja! Hootbio, unser Link im Bio-Tool, verhilft Ihren Instagram- und TikTok-Profilen zu mehr Übersicht. Damit können Sie einen stilvollen und einfach zu navigierenden Hub erstellen, der Links zu Ihrem Blog, Ihrer Website oder Empfehlungslinks enthält.
Sie möchten weitere Informationen über die optimale Nutzung von Ow.ly? Besuchen Sie das Hootsuite Hilfecenter.
Yes, you can create custom links with Ow.ly as long as you have an Advanced plan or above. Create a vanity URL in Hootsuite by navigating to Account & Settings and then selecting Vanity URLs.
Früher stand Ow.ly sämtlichen Benutzern zur Verfügung. Um die Sicherheit unserer Benutzer zu verbessern, haben wir den Kurz-URL-Dienst Ow.ly in das Hootsuite Dashboard verschoben. Um darauf zuzugreifen, registrieren Sie sich hier für eine kostenlose Testversion von Hootsuite und erstellen Sie sofort einen verkürzten Link.
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Die Registrierung dauert nur eine Minute. Sie können sofort mit dem Kürzen Ihrer Links beginnen.