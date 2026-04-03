Mit einer Link-Verkürzung können URLs, die in Social-Media-Beiträgen oder Profilen verlinkt sind, übersichtlicher und intelligenter geteilt werden.

Ein Kurz-URL-Dienst kürzt und bereinigt Links, damit sie nicht zu viel wertvollen Platz in den Bildunterschriften beanspruchen. Benutzer werden immer noch zum ursprünglichen Linkziel weitergeleitet, müssen aber keine Zeit mit dem Kopieren und Einfügen einer langen, komplizierten URL verschwenden.