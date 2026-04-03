O encurtamento de links é a maneira mais limpa e inteligente de compartilhar URLs vinculados em publicações ou perfis de mídias sociais.

Um encurtador de URL reduz e organiza os links para não ocuparem tanto espaço precioso na legenda. Os usuários ainda são direcionados para o destino original do link, mas não precisam perder tempo copiando e colando um URL longo e complicado.