Receba mais cliques com o encurtador de links Ow.ly
Encurte e acompanhe o desempenho de seus links com a melhor ferramenta de encurtamento de links que existe.
Reduza
Chega de desperdiçar espaço precioso de legendas com URLs longos e desorganizados. Encurte os links com Ow.ly para criar uma aparência mais organizada nas suas postagens sociais.
Acompanhar
Veja quantas pessoas clicam nos links em suas postagens. Além disso, veja como impulsionam visitas, conversões e engajamento no site.
Analisar
Crie relatórios mostrando o tráfego e os cliques dos links do Ow.ly e visualize os dados no Google Analytics e no Adobe Analytics.
Ow.ly elimina (e não nos referimos somente a links longos).
Todas as outras partes da sua postagem representam sua marca e seu URL também deveria representar. Com a Hootsuite, você pode criar URLs personalizados para deixar suas postagens mais memoráveis.
Quer saber se há mais pessoas clicando em seus links de uma rede social do que de outra? Crie parâmetros exclusivos para acompanhar a postagem, a rede social ou a conta de onde os visitantes vieram.
Receba relatórios detalhados sobre os cliques nos links do Ow.ly no Hootsuite Analytics. Consulte as tabelas que apresentam os cliques, o tráfego dos links do Ow.ly e as postagens com links que tiveram o melhor desempenho no Facebook, no Twitter e no LinkedIn.
O encurtamento e o rastreamento de links são maneiras simples de apoiar suas metas de mídias sociais. Elas podem ajudar a direcionar mais tráfego para o seu site, resultando em mais vendas, inscrições, leads e outros.
A propósito, a Hootsuite é muito mais do que apenas um encurtador de links de sites.
Receba estatísticas detalhadas de mídias sociais, agendamento de postagens, uma legenda de IA e um criador de hashtags, ferramentas de escuta social e muito mais com seu plano da Hootsuite.
Standardpor mêspor usuário/mês*
Recursos incluídos:
– Até 10 contas sociais
– Agendamento ilimitado de postagens
– Recomendações do melhor horário para publicar
– Geração de legendas, hashtags e ideias com IA
– Modelos do Canva e biblioteca de conteúdo
– Uma única caixa de entrada para todas as contas sociais
– Automações de DMs
– Pesquisa dos últimos 7 dias por menções à marca e concorrentes
– Análise de sentimento da marca e dos concorrentes
– Benchmarking com até 5 concorrentes
– Atribuição de DMs a colegas de equipe**
… e muito mais!
Mais populares
Avançadopor mêspor usuário/mês*
Tudo do Standard, MAIS:
– Contas sociais ilimitadas
– Relatórios analíticos e modelos personalizáveis
– Respostas salvas e mensagens automáticas
– Agendamento em massa de até 350 postagens de uma vez
– Encaminhamento automático e marcação de mensagens
– Benchmarking com até 20 concorrentes
– Exportação, envio por e-mail e agendamento de relatórios
– Pesquisa dos últimos 30 dias sobre menções à marca e concorrentes
– Marcação com tags e geração de relatórios de postagens enviadas
…e muito mais!
* Preços mostrados em dólares americanos, para cobrança anual, mas sem incluir as taxas aplicáveis.
Perguntas frequentes
Ow.ly é o encurtador de URL integrado da Hootsuite. Ele permite que você encurte links gratuitamente enquanto redige e planeja postagens no painel da Hootsuite. Todos os links podem ser personalizados com os parâmetros de rastreamento necessários para monitorar o sucesso com as ferramentas estatísticas que você conhece e adora, como o Google Analytics ou o Adobe Analytics.
Você provavelmente já viu links do Ow.ly enquanto navegava em seus próprios feeds de mídias sociais. Isso porque o Ow.ly é um dos encurtadores de links da web mais populares. Quando você vê uma de suas marcas favoritas compartilhando uma postagem com um link Ow.ly, isso significa que ela usa a Hootsuite para reduzir links e monitorar o desempenho social. (Esses gênios!).
O encurtamento de links é a maneira mais limpa e inteligente de compartilhar URLs vinculados em publicações ou perfis de mídias sociais.
Um encurtador de URL reduz e organiza os links para não ocuparem tanto espaço precioso na legenda. Os usuários ainda são direcionados para o destino original do link, mas não precisam perder tempo copiando e colando um URL longo e complicado.
All social networks have character limits, and lengthy links can eat into them quickly. On top of that, many social media platforms don’t allow you to put hyperlinks in captions. That means that users have to copy the URL text and paste it into their browser to navigate to the page you’re sharing. Or worse: type it out by hand. 😱
O encurtamento de URLs longos com o encurtador de links Ow.ly não apenas ajuda a organizar suas postagens e acompanhar o desempenho, mas também pode aumentar sua credibilidade nas mídias sociais. Links longos parecem spam e não são confiáveis, então é menos provável que as pessoas cliquem neles. Além disso, URLs personalizados podem ajudar a aumentar a percepção da marca e manter sua empresa em primeiro lugar na lembrança das pessoas.
O encurtador de links da Hootsuite faz mais do que apenas truncar links para ficarem mais bonitos em suas postagens sociais. Adiciona informações importantes a cada link para você monitorar e analisar o desempenho. O Ow.ly rastreia a quantidade de tráfego proveniente de cada link. Ajuda também a identificar quais redes geram mais tráfego e os tipos de conteúdo que geram mais engajamento.
Obviamente, a nossa preferência é pelo Ow.ly, mas há muitos encurtadores de links de qualidade disponíveis. Reunimos uma lista com os melhores encurtadores de links para ajudá-lo a decidir qual o melhor para você.
Absolutely! If you already use Bit.ly, you can still easily track your link clicks and performance with some Hootsuite plans. When you’re in the Composer window within the Hootsuite dashboard, you’ll see an option to add tracking to your Bit.ly links as you’re drafting content.
O Ow.ly está no Hootsuite Composer. Quando você adiciona um link na caixa de conteúdo do Composer, a Hootsuite oferece automaticamente a opção de encurtar com Ow.ly e adicionar parâmetros de rastreamento.
Muito fácil. O painel da Hootsuite foi projetado para ser fácil de usar, assim, encurtar links e rastrear cliques é bem simples.
Muitos! A Hootsuite é a plataforma de gerenciamento de mídias sociais mais popular do mundo e permite que você gerencie todas as suas contas sociais em um só lugar, agende mensagens com antecedência, acompanhe conversas importantes, crie um link na biografia e, é claro, use o encurtador de links Ow.ly.
Com certeza! O Hootbio é nossa ferramenta de link na bio que o ajudará a criar uma aparência mais organizada em seus perfis no Instagram e do TikTok. Ele permite que você crie um hub elegante e fácil de navegar com links para seu blog, seu site ou links de referência.
Quer mais informações sobre como usar Ow.ly em todo o seu potencial? Acesse a central de ajuda da Hootsuite.
Yes, you can create custom links with Ow.ly as long as you have an Advanced plan or above. Create a vanity URL in Hootsuite by navigating to Account & Settings and then selecting Vanity URLs.
Anteriormente, o Ow.ly estava disponível para todos. No entanto, para aumentar a segurança de nossos usuários, passamos o encurtador de links Ow.ly para o painel da Hootsuite. Para acessá-lo, inscreva-se no teste gratuito da Hootsuite aqui e crie um link encurtado imediatamente.
Você está a um clique de tornar-se uma lenda do link
Basta um minuto para cadastrar-se e começar a encurtar seus links imediatamente.