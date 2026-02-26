Llega a una audiencia más amplia con información sobre los consumidores impulsada por IA
Descubre la inteligencia sobre los consumidores en tiempo real para predecir tendencias, comprender el comportamiento de los consumidores y tomar decisiones con confianza. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, es una plataforma integral que ofrece información sobre los consumidores, dirigida a equipos que necesitan precisión, rapidez y claridad.
Toma decisiones más inteligentes en toda la organización
Capacita a todos los equipos para que avancen más rápido, piensen de forma más inteligente y obtengan más ganancias con información y análisis reales de los consumidores.
La información, los análisis, los datos demográficos y las señales competitivas de los consumidores en tiempo real ayudan a tu equipo a identificar oportunidades, refinar el posicionamiento y lanzar productos al mercado bajo el respaldo de datos en lugar de conjeturas.
Crea y optimiza campañas que realmente conecten. Con un conocimiento profundo de las motivaciones de la audiencia y las tendencias culturales, tu equipo puede crear contenido que destaque entre el ruido, refuerce tu marca e impulse un ROI medible.
Adelántate a cualquier conversación. El sentimiento en tiempo real, el rastreo de medios y la detección temprana de crisis capacitan a tu equipo para proteger la reputación, idear narrativas y responder con confianza en cualquier mercado.
La inteligencia unificada de los consumidores, el mercado y la marca ayuda a los equipos de Insights a ofrecer información de forma más rápida, recomendaciones más precisas y la previsión en la que se basa el personal directivo para tomar decisiones más inteligentes.
Me encanta la plataforma Talkwalker. Me ha ayudado mucho a entender los insights de los consumidores: de qué habla la gente, la tendencia en el mundo del golf, etc.
Convierte conversaciones no estructuradas en insights estratégicos del consumidor
Obtén una visión completa de lo que las personas piensan, sienten y esperan con la mejor plataforma de inteligencia del consumidor del sector.
Comprende a tu audiencia como nunca antes
Obtén una visión completa de quién dirige las conversaciones con información demográfica sustancial, como la edad, el género, la ocupación y los intereses, entre otra. Detecta el sentimiento, los temas principales, los influentes y los datos geográficos para entender no solo quién es tu audiencia, sino para conocer sus intereses y motivaciones.
Descodifica sentimientos y emociones con ayuda de la IA
Ve más allá del sentimiento positivo o negativo para entender las emociones que hay detrás de la conversación, ya sea alegría, frustración, emoción, confusión u otra. El análisis de sentimientos y de emociones impulsado por IA te ayuda a identificar las necesidades de los clientes y responder con precisión.
Mantente por delante de las tendencias y de los competidores
Detecta con antelación las tendencias en alza y compara tu marca con los competidores mediante la búsqueda en tiempo real, el rastreo de temas a largo plazo y la previsión de tendencias. Observa cómo cambian las conversaciones, dónde ganan mayor impulso los competidores y dónde se abren nuevas oportunidades antes que nadie.
Convierte la información en impacto apoyándote de los paneles de control y la automatización
Crea paneles de control personalizados, establece alertas automáticas y genera informes para mantener a tus equipos cohesionados e informados. Mediante métricas en tiempo real, comparaciones de periodos anteriores y paneles de control predefinidos, podrás convertir datos complejos en historias claras y accionables que te ayudarán a tomar decisiones más inteligentes.
La plataforma de investigación del consumidor que revela qué impulsa realmente a tus clientes
Centraliza tu investigación de clientes en un único panel diseñado para ofrecer claridad, rapidez e insights más profundos.
Escucha visual
Usa el reconocimiento de imágenes y logotipos para rastrear la forma en que tu marca, productos o competidores aparecen en las fotos y vídeos generados por los usuarios.
Mapas de intereses y sentimientos
Utiliza el análisis de sentimiento impulsado por IA y la agrupación de temas para descubrir los intereses, valores e impulsores emocionales de la audiencia.
Seguimiento de reseñas
Consolida las opiniones de Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon, entre otros, en un único panel de control para un análisis unificado.
Análisis demográfico
Analiza los datos de la audiencia por edad, género, ubicación, idioma y otros factores demográficos para identificar segmentos clave.
Descubrimiento de influentes
Descubre las voces más influyentes que orientan las percepciones y conversaciones de los clientes sobre tu marca o sector.
Asistencia de IA
Deja que la IA resuma montañas de datos con resúmenes de Blue Silk AI™, detección de picos, pronósticos y etiquetado automático.
Segmentación de audiencia de IA
Pide a la IA que identifique y cree segmentos de audiencia describiendo criterios basados en patrones que has observado en tus propios datos.
Información sobre perfiles
Optimiza los perfiles de tu audiencia con datos demográficos adicionales, patrones de comportamiento, intereses y niveles de interacción.
Paneles de control personalizados
Crea paneles de control personalizados para visualizar métricas clave, rastrear los indicadores clave de rendimiento y compartir información accionable con las partes interesadas.
En HelloFresh, los datos están en el centro de todo lo que hacemos. Talkwalker nos ha permitido acceder a una conversación mucho más amplia en torno a nuestra marca que nunca antes.
Insights y recursos
Inteligencia competitiva: Cómo encontrar información en las redes sociales y más allá
Comprende mejor tu mercado a través de consejos, información y una lista de las mejores herramientas de inteligencia competitiva del momento.
15 herramientas para monitorizar redes sociales y consejos para obtener mejores insights
Haz un seguimiento ahora mismo y gestiona las conversaciones en línea sobre tu marca con las mejores herramientas de monitorización de redes sociales.
La escucha social en 2025: Cómo convertir la información en valor empresarial
Aprende a usar la escucha social para monitorear los canales de redes sociales y buscar menciones de tu marca y de tus competidores.
Preguntas frecuentes
Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, es un software de información sobre los consumidores impulsado por IA que te ayuda a analizar conversaciones, datos demográficos, sentimientos y tendencias de redes sociales, noticias, blogs, foros y millones de fuentes en línea.
Hootsuite, con la tecnologia de Talkwalker, ofrece un conjunto completo de funciones diseñadas específicamente para ayudar a las marcas a recopilar inteligencia profunda sobre los clientes a partir de datos sociales, publicados en Internet y procedentes de reseñas. Estas herramientas te permiten entender las necesidades, preferencias y comportamientos de los clientes a la vez que facilitan la toma de decisiones basada en datos entre los equipos de marketing, productos y experiencia del cliente.
La información sobre los consumidores reúne un conocimiento significativo sobre los comportamientos, las motivaciones, las necesidades y las preferencias de los clientes a partir de datos sociales, publicados en Internet y procedentes de reseñas. Esta información explica por qué las personas actúan como lo hacen, y ayuda a los equipos a tomar decisiones más inteligentes en las áreas de marketing, desarrollo de productos y experiencia del cliente.
Puedes recopilar información sobre los consumidores monitoreando las conversaciones en redes sociales, foros, noticias, blogs y sitios de reseñas, y luego analizando los sentimientos, los datos demográficos y las tendencias emergentes. El software de estudio de clientes, como Hootsuite, acelera este proceso al convertir grandes cantidades de datos no estructurados en información clara y accionable en tiempo real.
Las soluciones de inteligencia sobre los clientes basadas en IA utilizan el aprendizaje automático para analizar el sentimiento, detectar temas, identificar segmentos de audiencia y revelar tendencias. Plataformas como Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, ayudan a los equipos a pasar rápidamente de datos sin procesar a recomendaciones estratégicas.
Una herramienta sólida de información sobre los consumidores te ofrece escucha, análisis de sentimiento y de emociones, detección de tendencias, segmentación demográfica, evaluación comparativa competitiva y reportes flexibles de todos los canales. Las mejores plataformas reúnen la inteligencia sobre los clientes en un solo lugar para que los equipos puedan tomar decisiones rápidas y seguras.
Los equipos de marketing utilizan la información sobre los consumidores para comprender los intereses de la audiencia, personalizar los mensajes, identificar tendencias y comparar su marca con la de sus competidores. Este conocimiento marca el camino para lograr campañas más sólidas, un mejor ROI y una narrativa de marca más eficaz. Una plataforma adecuada de información sobre los clientes también puede orientar la toma de decisiones de los equipos de comunicación, relaciones públicas, producto y estrategia.
Sí. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker AI, está diseñado para ayudar a agilizar la recopilación de OSINT (inteligencia de código abierto) y PAI (información disponible públicamente). Utilizado por más de 2000 instituciones gubernamentales y públicas, lo convierten en la herramienta OSINT estándar del sector para obtener y analizar datos. El buscador social integrado de Hootsuite es una función imprescindible que ayuda a las instituciones a comprender el sentimiento público y detectar riesgos.
Convierte las conversaciones en claridad y la claridad en crecimiento
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