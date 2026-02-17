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Panel de control de análisis de redes sociales que muestra el gráfico de sentimiento de los temas y datos de menciones con iconos de Facebook, Twitter y Pinterest

Busca más de 30 canales de redes sociales en un solo lugar

Busca conversaciones en tiempo real en docenas de redes sociales y en Internet, todo desde una plataforma unificada de búsqueda en redes sociales. Rastrea las menciones de tu marca, descubre tendencias y monitoriza a tus competidores.

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Descúbrelo todo con el conjunto de datos más grande del mundo

Más de 30 redes sociales

Rastrea clave y menciones en 30 redes sociales.

Más de 150 millones de sitios web.

Monitoriza las menciones en más de 150 millones de sitios web por 239 países y regiones.

Televisión y streaming

Detecta menciones de marca en 172 canales de televisión y servicios de streaming.

Vídeos, imágenes y podcasts

Descubre referencias a tu marca en vídeos, imágenes, podcasts y mucho más.

El motor de búsqueda en redes sociales que lo muestra
todo, en todas partes y en tiempo real

Necesitas una herramienta de búsqueda de menciones en redes sociales que vaya más allá del texto. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, recorre todas las redes sociales principales e incluso va más allá. 

Más allá de la monitorización basada en texto. Descubre automáticamente menciones en fotos, contenidos de vídeo y clips de audio para obtener una imagen completa de cómo aparece tu marca en Internet.

Busca en 239 países y 186 idiomas para obtener una visibilidad global completa de cómo habla la gente sobre tu marca. Además, busca las últimas tendencias y rastrea la actividad de la competencia.

Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, es una solución completa para la monitorización de marcas. Busca en las redes sociales y en más de 150 millones de sitios web, foros, podcasts, sitios web de noticias, medios impresos y canales de retransmisión.

Obtén resultados precisos sin sobrecargar la mente. La IA agente integrada de Hootsuite y su inteligente generador de consultas te ayudan a descubrir resultados de búsqueda muy específicos, sin booleanos complejos.

Interfaz de redes sociales que muestra tres publicaciones de marcas: taza de café de Starbucks, botella de Coca-Cola y máquina Nespresso con bebida de café en diferentes capas
Panel de control de Analytics que muestra una puntuación de sentimiento de 19 600, métricas de seguidores con gráfico de barras de colores y un gráfico cronológico de color morado con menciones a lo largo del tiempo
Mapa mundial que muestra un mapa térmico de distribución mundial con un gráfico de barras a color que compara la presencia regional en las regiones de NA, UE, MENA y APAC
Panel de control de análisis de redes sociales que muestra el rendimiento de la campaña de botas UGG con las etapas del recorrido del cliente y una imagen de producto de unas botas marrones

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Descubre la inteligencia con la que puedes interactuar rápidamente gracias a la herramienta definitiva de búsqueda en redes sociales basada en la IA

Convierte miles de millones de señales sociales diarias en claridad, estrategia y una ventaja competitiva. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker e impulsada por la IA, extrae millones de conversaciones en respuestas instantáneas y resúmenes en un lenguaje sencillo.

Panel de control de análisis de Hootsuite que muestra un gráfico de interacción frente al alcance de la competencia, con una superposición de vista previa de una publicación en redes sociales

Rastrea a tus competidores y compara tu marca

Mantén tu marca a la vanguardia con información detallada sobre los competidores. La búsqueda social de Talkwalker te informa de la actividad de la competencia y te ayuda a establecer puntos de referencia realistas para que puedas diferenciarte y captar más cuota de mercado.

Panel de control de Hootsuite que muestra una interfaz de análisis predictivo de crisis con un gráfico de color rosa, el menú de navegación y un botón de alerta para los próximos 30 días

Mide la salud y el sentimiento público en torno a tu marca

La búsqueda social impulsada por la IA, que analiza miles de millones de puntos de datos a diario, te ofrece claridad al instante sobre el sentimiento de marca, la percepción de los clientes y los riesgos emergentes. Detecta crisis a tiempo, comprende las reacciones de la audiencia y calibra la estrategia en tiempo real.

Panel de control de análisis de redes sociales que muestra el anuncio de la zapatilla Nike Air Jordan 11 Retro con puntos de recorrido del cliente en color rosa, verde y naranja

Impulsa la innovación de productos con información auténtica sobre los consumidores

Descubre las necesidades de los clientes en las redes sociales, foros, noticias, blogs, imágenes, vídeos y materiales de audio. Rastrea las reacciones sobre tus productos y aporta información directamente a tu hoja de ruta de productos.

Visualización de una difusión de mensajes con puntos de colores interconectados, representando temas relacionados con frutas como cocos, manzanas, arándanos, granadas y uvas

Adelántate a tus competidores en las últimas tendencias

Identifica las conversaciones de mayor éxito mucho antes de que alcancen su punto máximo. Aprovecha los mapas de viralidad, las agrupaciones de temas y la IA predictiva para adelantarte a los momentos culturales y no actuar tarde.

Convierte automáticamente los datos de búsqueda en inteligencia

Necesitas una herramienta de búsqueda en redes sociales que ofrezca el panorama completo, no solo fragmentos. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, convierte las conversaciones en planes de acción e información sin trabajo manual.

icono de megáfono

Alertas en tiempo real

Recibe alertas cuando se mencione tu marca o cuando el sentimiento cambie para que puedas actuar rápidamente.

Icono de objetivo

Mapas globales de conversación

Comprueba dónde se producen conversaciones sobre tu marca en todo el mundo para que puedas identificar riesgos regionales, puntos de acceso emergentes y nuevas oportunidades de mercado.

Gráfico con icono de lupa

Detección de picos

Identifica automáticamente picos inusuales en el volumen, el alcance o la interacción para que puedas investigar de inmediato las historias más volátiles.

icono de grupo

Agrupación de temas

Agrupa temas y palabras clave relacionados para mostrar las narrativas que dan forma a la reputación de tu marca, ayudándote a abordar las causas principales de los cambios de sentimiento.

icono para buscar personas

Buscador de influentes

Encuentra a los influentes que ya han conectado con tu audiencia objetivo. Y, también, encuentra rápidamente el contenido generado por usuarios que merezca más la pena compartir.

icono sonriente

Mapas de viralidad

Descubre los temas de actualidad y los momentos virales antes de que sean tendencia, rastreando el entusiasmo de la audiencia en una variedad de temas.

Insights y recursos

Lupa con barra de búsqueda y acción de segmentar

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, está diseñado para ayudar a agilizar la recopilación de OSINT (inteligencia de código abierto) y PAI (información disponible públicamente). Utilizado por más de 2000 instituciones gubernamentales y públicas, lo convierten en la herramienta OSINT estándar del sector para obtener y analizar datos. El buscador social integrado de Hootsuite es una función imprescindible que ayuda a las instituciones a comprender el sentimiento público y detectar riesgos.

Sí, la búsqueda social gratuita de Talkwalker es una de las mejores alternativas gratuitas a las alertas de Google, y rastrea plataformas que Google no cubre. La versión de pago amplía notablemente la cobertura mediante la búsqueda de menciones en redes sociales en tiempo real, análisis de IA, más de 150 millones de sitios web, más de 30 redes sociales, escucha visual, alertas y predicción de tendencias.

Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te permite buscar en todas las redes sociales, medios tradicionales y millones de sitios web. Tanto si buscas publicaciones, artículos de noticias o menciones en foros, podrás encontrarlos fácilmente con la Búsqueda rápida o las consultas avanzadas.

Dependiendo de tu plan, puedes buscar y rastrear menciones en Facebook, Reddit, TikTok, Snapchat, Truth Social, Quora, Bluesky, X, Threads, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Line, Twitch, Tumblr y WeChat, entre otras.

También puedes usar nuestro buscador social para palabras clave y menciones en pódcasts, medios impresos, radio, reseñas y sitios de noticias.

Sí. Puedes exportar fácilmente paneles de control, gráficos, alertas y resúmenes para compartirlos con tu equipo o tus directivos. Los informes impulsados por la IA transforman tus hallazgos en las redes sociales en información depurada y lista para presentar en la que se ponen de relieve las principales tendencias, riesgos y oportunidades.

Sí. El buscador en redes sociales de Hootsuite, impulsado por la IA, te ayuda a localizar conversaciones, hashtags, influentes y contenido generado por usuarios en más de 30 redes sociales en cuestión de segundos. Te permite descubrir temas emergentes, rastrear publicaciones de alto impacto e identificar rápidamente a los creadores o comunidades que dirigen la conversación.

Y Hootsuite es una solución mucho mejor que la opción gratuita de búsqueda de cualquier red, y no solo porque te permite buscar en varias redes a la vez. También puedes comparar varios resultados de búsqueda, rastrear el rendimiento a lo largo del tiempo e incluso configurar alertas basadas en tu consulta de búsqueda. Ninguna de estas funciones está disponible originariamente en ninguna plataforma.

Profesional que lleva puesto una sudadera blanca con gráficos de análisis y una interfaz de publicación programada superpuesta que representa la gestión de redes sociales

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