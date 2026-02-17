Sí. El buscador en redes sociales de Hootsuite, impulsado por la IA, te ayuda a localizar conversaciones, hashtags, influentes y contenido generado por usuarios en más de 30 redes sociales en cuestión de segundos. Te permite descubrir temas emergentes, rastrear publicaciones de alto impacto e identificar rápidamente a los creadores o comunidades que dirigen la conversación.



Y Hootsuite es una solución mucho mejor que la opción gratuita de búsqueda de cualquier red, y no solo porque te permite buscar en varias redes a la vez. También puedes comparar varios resultados de búsqueda, rastrear el rendimiento a lo largo del tiempo e incluso configurar alertas basadas en tu consulta de búsqueda. Ninguna de estas funciones está disponible originariamente en ninguna plataforma.