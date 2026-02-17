Busca más de 30 canales de redes sociales en un solo lugar
Busca conversaciones en tiempo real en docenas de redes sociales y en Internet, todo desde una plataforma unificada de búsqueda en redes sociales. Rastrea las menciones de tu marca, descubre tendencias y monitoriza a tus competidores.
Descúbrelo todo con el conjunto de datos más grande del mundo
Más de 30 redes sociales
Rastrea clave y menciones en 30 redes sociales.
Más de 150 millones de sitios web.
Monitoriza las menciones en más de 150 millones de sitios web por 239 países y regiones.
Televisión y streaming
Detecta menciones de marca en 172 canales de televisión y servicios de streaming.
Vídeos, imágenes y podcasts
Descubre referencias a tu marca en vídeos, imágenes, podcasts y mucho más.
El motor de búsqueda en redes sociales que lo muestra
todo, en todas partes y en tiempo real
Necesitas una herramienta de búsqueda de menciones en redes sociales que vaya más allá del texto. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, recorre todas las redes sociales principales e incluso va más allá.
Más allá de la monitorización basada en texto. Descubre automáticamente menciones en fotos, contenidos de vídeo y clips de audio para obtener una imagen completa de cómo aparece tu marca en Internet.
Busca en 239 países y 186 idiomas para obtener una visibilidad global completa de cómo habla la gente sobre tu marca. Además, busca las últimas tendencias y rastrea la actividad de la competencia.
Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, es una solución completa para la monitorización de marcas. Busca en las redes sociales y en más de 150 millones de sitios web, foros, podcasts, sitios web de noticias, medios impresos y canales de retransmisión.
Obtén resultados precisos sin sobrecargar la mente. La IA agente integrada de Hootsuite y su inteligente generador de consultas te ayudan a descubrir resultados de búsqueda muy específicos, sin booleanos complejos.
Descubre la inteligencia con la que puedes interactuar rápidamente gracias a la herramienta definitiva de búsqueda en redes sociales basada en la IA
Convierte miles de millones de señales sociales diarias en claridad, estrategia y una ventaja competitiva. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker e impulsada por la IA, extrae millones de conversaciones en respuestas instantáneas y resúmenes en un lenguaje sencillo.
Rastrea a tus competidores y compara tu marca
Mantén tu marca a la vanguardia con información detallada sobre los competidores. La búsqueda social de Talkwalker te informa de la actividad de la competencia y te ayuda a establecer puntos de referencia realistas para que puedas diferenciarte y captar más cuota de mercado.
Mide la salud y el sentimiento público en torno a tu marca
La búsqueda social impulsada por la IA, que analiza miles de millones de puntos de datos a diario, te ofrece claridad al instante sobre el sentimiento de marca, la percepción de los clientes y los riesgos emergentes. Detecta crisis a tiempo, comprende las reacciones de la audiencia y calibra la estrategia en tiempo real.
Impulsa la innovación de productos con información auténtica sobre los consumidores
Descubre las necesidades de los clientes en las redes sociales, foros, noticias, blogs, imágenes, vídeos y materiales de audio. Rastrea las reacciones sobre tus productos y aporta información directamente a tu hoja de ruta de productos.
Adelántate a tus competidores en las últimas tendencias
Identifica las conversaciones de mayor éxito mucho antes de que alcancen su punto máximo. Aprovecha los mapas de viralidad, las agrupaciones de temas y la IA predictiva para adelantarte a los momentos culturales y no actuar tarde.
Convierte automáticamente los datos de búsqueda en inteligencia
Necesitas una herramienta de búsqueda en redes sociales que ofrezca el panorama completo, no solo fragmentos. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, convierte las conversaciones en planes de acción e información sin trabajo manual.
Alertas en tiempo real
Recibe alertas cuando se mencione tu marca o cuando el sentimiento cambie para que puedas actuar rápidamente.
Mapas globales de conversación
Comprueba dónde se producen conversaciones sobre tu marca en todo el mundo para que puedas identificar riesgos regionales, puntos de acceso emergentes y nuevas oportunidades de mercado.
Detección de picos
Identifica automáticamente picos inusuales en el volumen, el alcance o la interacción para que puedas investigar de inmediato las historias más volátiles.
Agrupación de temas
Agrupa temas y palabras clave relacionados para mostrar las narrativas que dan forma a la reputación de tu marca, ayudándote a abordar las causas principales de los cambios de sentimiento.
Buscador de influentes
Encuentra a los influentes que ya han conectado con tu audiencia objetivo. Y, también, encuentra rápidamente el contenido generado por usuarios que merezca más la pena compartir.
Mapas de viralidad
Descubre los temas de actualidad y los momentos virales antes de que sean tendencia, rastreando el entusiasmo de la audiencia en una variedad de temas.
Insights y recursos
Motores de búsqueda en redes sociales: qué son y por qué son importantes
Los motores de búsqueda en redes sociales tienen el potencial de transformar la forma en que planeas tu estrategia. Obtén más información en el blog.
SEO en redes social: Guía para un alcance en redes sociales + herramienta gratuita
Aprende a optimizar tu contenido en redes sociales para que la gente pueda encontrarlo cuando busque en sus plataformas favoritas.
La escucha social en 2026: Cómo convertir la información en valor empresarial
Lee nuestra guía completa sobre la escucha social para obtener consejos de expertos, ejemplos de la vida real y una guía práctica.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sí. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, está diseñado para ayudar a agilizar la recopilación de OSINT (inteligencia de código abierto) y PAI (información disponible públicamente). Utilizado por más de 2000 instituciones gubernamentales y públicas, lo convierten en la herramienta OSINT estándar del sector para obtener y analizar datos. El buscador social integrado de Hootsuite es una función imprescindible que ayuda a las instituciones a comprender el sentimiento público y detectar riesgos.
Sí, la búsqueda social gratuita de Talkwalker es una de las mejores alternativas gratuitas a las alertas de Google, y rastrea plataformas que Google no cubre. La versión de pago amplía notablemente la cobertura mediante la búsqueda de menciones en redes sociales en tiempo real, análisis de IA, más de 150 millones de sitios web, más de 30 redes sociales, escucha visual, alertas y predicción de tendencias.
Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te permite buscar en todas las redes sociales, medios tradicionales y millones de sitios web. Tanto si buscas publicaciones, artículos de noticias o menciones en foros, podrás encontrarlos fácilmente con la Búsqueda rápida o las consultas avanzadas.
Dependiendo de tu plan, puedes buscar y rastrear menciones en Facebook, Reddit, TikTok, Snapchat, Truth Social, Quora, Bluesky, X, Threads, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Line, Twitch, Tumblr y WeChat, entre otras.
También puedes usar nuestro buscador social para palabras clave y menciones en pódcasts, medios impresos, radio, reseñas y sitios de noticias.
Sí. Puedes exportar fácilmente paneles de control, gráficos, alertas y resúmenes para compartirlos con tu equipo o tus directivos. Los informes impulsados por la IA transforman tus hallazgos en las redes sociales en información depurada y lista para presentar en la que se ponen de relieve las principales tendencias, riesgos y oportunidades.
Sí. El buscador en redes sociales de Hootsuite, impulsado por la IA, te ayuda a localizar conversaciones, hashtags, influentes y contenido generado por usuarios en más de 30 redes sociales en cuestión de segundos. Te permite descubrir temas emergentes, rastrear publicaciones de alto impacto e identificar rápidamente a los creadores o comunidades que dirigen la conversación.
Y Hootsuite es una solución mucho mejor que la opción gratuita de búsqueda de cualquier red, y no solo porque te permite buscar en varias redes a la vez. También puedes comparar varios resultados de búsqueda, rastrear el rendimiento a lo largo del tiempo e incluso configurar alertas basadas en tu consulta de búsqueda. Ninguna de estas funciones está disponible originariamente en ninguna plataforma.
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