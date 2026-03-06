Illumina i punti ciechi del marketing con Talkwalker LLM Insights
L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui l'audience effettua ricerche, quindi la visibilità sull'AI è più importante che mai. Talkwalker LLM Insights ti offre la chiarezza e il controllo necessari per proteggere la tua reputazione, superare la concorrenza e pianificare strategicamente.
Proteggi la tua reputazione monitorando come gli LLM rappresentano il tuo brand. Monitora i segnali di posizionamento attuali, il rischio di reputazione e le dinamiche competitive emergenti.
Scopri come gli LLM posizionano il tuo brand rispetto alla tua concorrenza. Confronta la visibilità della tua AI, la posizione media, il numero totale di menzioni e la quota di voce.
Strategia di influenza e percezione del brand attraverso i modelli LLM prima che la scoperta dell'AI influenzi la reputazione o il fatturato.
Scopri cosa dicono gli LLM sul tuo marchio in questo momento
Oltre la metà dei consumatori ora utilizza LLM come ChatGPT, Gemini e Claude per prendere decisioni d'acquisto. Gli LLM forniscono consigli, ti confrontano con la concorrenza e rispondono a domande sui prodotti. Ma la maggior parte delle organizzazioni non ha visibilità o controllo su come quei sistemi AI le interpretano. Talkwalker LLM Insights cambia tutto.
Identifica i rischi e i pregiudizi prima che si diffondano
LLM Insights offre ai leader visibilità su come gli assistenti AI descrivono, raccomandano e confrontano il loro brand, i loro prodotti e la loro categoria. Traccia facilmente il sentiment, individua la disinformazione e identifica le lacune narrative nei contenuti generati dall'AI, in modo da essere sempre preparato a rischi, percezioni e cambiamenti di categoria.
Monitora come la visibilità della tua azienda si confronta con quella della concorrenza
Scopri come l'AI posiziona la tua concorrenza, non solo come si posizionano loro. Valuta rapidamente come la visibilità dell'AI, la posizione media, le menzioni totali e la quota di voce del tuo brand si confrontano con la concorrenza. Poi utilizza queste informazioni per dare alla tua strategia un vantaggio competitivo.
Monitora la percezione dell'AI del tuo brand nel tempo
Monitora come l'interpretazione dell'AI cambia al variare dei modelli, all'evoluzione del tuo brand e alle nuove conversazioni umane che modellano i risultati. Inoltre, grazie ai riepiloghi AI integrati, ottieni informazioni chiave che aiutano a spiegare le fluttuazioni nella percezione. Non c’è bisogno di cercare risposte.
Elimina i punti ciechi immediatamente, senza alcuna complessità
In pochi clic, puoi iniziare a monitorare come il tuo brand appare negli LLM. Si tratta di un'intelligenza pronta per le decisioni, ma senza una complessa ingegneria dei prompt o integrazioni. Per gli utenti esistenti, LLM Insights è pronto all'uso in soli cinque clic.
Controlla i segnali che danno forma al tuo brand
Trasforma le intuizioni frammentate dell'AI in direzioni chiare, così il tuo team potrà guidare con sicurezza.
Riepiloghi AI
Ottieni riepiloghi chiari dei segnali di posizionamento, dei rischi per la reputazione e delle dinamiche competitive emergenti, così da poter agire anziché reagire.
Modelli di prompt
Crea prompt personalizzati o genera automaticamente un elenco in pochi secondi in base ai tuoi obiettivi: monitoraggio del brand, analisi della concorrenza, feedback sui prodotti, tendenze, rilevamento dei rischi e altro ancora.
Filtraggio dei modelli
Crea prompt personalizzati o genera un elenco basato sui tuoi obiettivi, come il monitoraggio del brand, l'intelligence sulla concorrenza, il feedback sui prodotti, le tendenze, il rilevamento dei rischi e altro ancora.
Scopri come l'AI definisce il tuo brand prima di definire la tua attività
Scopri come LLM Insights ti aiuta a comprendere e influenzare la percezione guidata dall'AI prima che abbia un impatto sulla tua attività.