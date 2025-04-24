Impulsa un impacto empresarial real con información social en tiempo real. Hootsuite te lo pone fácil.
Detecta riesgos, demuestra el impacto y encuentra oportunidades
Programar, interactuar, supervisar y analizar las publicaciones en las redes sociales. Todo en un panel de control fácil de usar.
Mantente un paso adelante de la negatividad y la desinformación con alertas de menciones en tiempo real, seguimiento del sentimiento y monitoreo predictivo de crisis. Supervisa menciones en más de 30 redes sociales, más de 300 sitios de reseñas y más de 150 millones de sitios web.
Supervisa cientos de métricas de redes sociales y acelera tu crecimiento con informes personalizados y plantillas de informes, benchmarking del sector y de la competencia, programación y exportación de informes, análisis del rendimiento orgánico y de pago y mucho más.
Conoce tu mercado a fondo con herramientas de investigación de mercado impulsadas por IA. Supervisa millones de conversaciones en tiempo real y descubre datos demográficos más profundos de tu audiencia, previsiones de conversaciones y temas clave en reseñas.
Programa o publica contenido en múltiples redes sociales desde un solo lugar. Genera al instante captions, guiones de video, briefs creativos y mensajes aprobados por la marca. Crea textos e imágenes alineados con tu marca o utiliza las plantillas integradas de Canva y Adobe Express.
¿Qué puede hacer Hootsuite por ti?
Recién publicado: Informe de tendencias en las redes sociales de 2026
Descarga el informe gratuito de tendencias de este año y obtén datos detallados, información de expertos de la plataforma, conclusiones para tu equipo directivo y orientación táctica para el análisis y rastreo de tendencias.
Ahorra tiempo, simplifica y crece más rápido en las redes sociales
Hootsuite está diseñado para ayudarte a administrar las redes sociales de forma más rápida, inteligente y con mucho menos esfuerzo.
Aumenta la interacción, el alcance y el número de seguidores con menos esfuerzo
Observa el contenido que genera una mayor interacción e ingresos y mide tu rendimiento en comparación con tus competidores. Además, recibe sugerencias personalizadas sobre cómo ganar en tu sector. Y, gracias a los informes que muestran cuál es el mejor momento para publicar en cada red, podrás decir adiós a los saltos entre las pestañas de la red para siempre.
Responde a mensajes y comentarios en redes sociales desde un solo lugar
Reúne todas tus interacciones en una bandeja de entrada única para mensajes públicos y privados. Responde más rápido a mensajes directos y comentarios con respuestas guardadas y sugeridas, mensajes automáticos de Instagram y enrutamiento de mensajes. Gestiona la bandeja de entrada en equipo con asignación de mensajes, notas internas y mucho más.
Mantente a la vanguardia de las últimas tendencias y aumenta tus posibilidades de volverte viral
Averigua exactamente qué atrae a tu audiencia con el seguimiento de tendencias y las columnas de descubrimiento. Consulta los temas de actualidad por sector y haz que la IA redacte al instante publicaciones basadas en esas tendencias. También puedes buscar por tema, empresa y hashtag para descubrir qué está generando más acción en tu nicho.
Adelántate a tus competidores en la próxima gran tendencia
Haz un seguimiento del rendimiento, la frecuencia de publicación y las estrategias de tus competidores en todos los medios. Mantén también un ojo en la percepción del público sobre tus competidores con análisis de sentimiento detallados que muestran lo que las personas piensan y dicen sobre tu marca y tus competidores.
Convierte a empleados apasionados en impulsores de engagement y alcance
No pierdas tu mayor palanca de crecimiento aún sin explotar: el employee advocacy. Hootsuite Amplify ofrece a tu equipo contenido preaprobado y alineado con la marca para que tus empleados lo compartan en sus redes sociales en cuestión de segundos.
¿Por qué Hootsuite?
No te preocupes, no te haremos leer nuestras más de 2000 reseñas de cinco estrellas. Algunos de los comentarios más destacados: un servicio superior de atención al cliente, funciones de seguridad de primera categoría y el mejor blog, seminarios web y academia de redes sociales del sector.
17 años y 25 millones de usuarios
Hootsuite fue el primero y, 17 años después, seguimos siendo los más populares. Más de 25 millones de usuarios han utilizado Hootsuite para publicar, vigilar y superar a sus competidores en las redes sociales.
La IA definitiva para las redes sociales
Hootsuite te ayuda a automatizar todas las partes de la administración de redes sociales: desde la publicación y redacción al intercambio de mensajes y la escucha social. Nuestra IA fue diseñada por profesionales de las redes para profesionales de las redes.
La mayor biblioteca de integraciones
Conecta más de 100 integraciones para llevar todas tus herramientas favoritas a tu panel de control de Hootsuite. Eso es más que cualquier otra plataforma de gestión de redes sociales (con diferencia).
Recursos para profesionales de las redes sociales
De cómo una marca minorista recurrió a Hootsuite para aumentar sus ventas en un 750 %
Descubre cómo el legendario fabricante de dulces Stuckey's aprovechó Hootsuite para disparar sus ventas por internet y aumentar su número de seguidores.
Análisis de competidores en redes sociales: plantilla gratuita para 2025
Descubre cómo superar a la competencia con la guía definitiva para el análisis competitivo y una plantilla gratuita para empezar.
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Tómalo de usuarios reales: Hootsuite es imprescindible
Síguenos en las redes sociales. Es allí donde prosperamos.
Hootsuite
Dec 29, 2025
Este mensaje es solo para la alta dirección: vuestro responsable de redes sabe lo que mejor funciona en las redes.
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Dec 29, 2025
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