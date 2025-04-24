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Woman in suit jacket surrounded by social listening and social media management dashboard features

Impulsa un impacto empresarial real con información social en tiempo real. Hootsuite te lo pone fácil.

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Detecta riesgos, demuestra el impacto y encuentra oportunidades

Programar, interactuar, supervisar y analizar las publicaciones en las redes sociales. Todo en un panel de control fácil de usar.

Mantente un paso adelante de la negatividad y la desinformación con alertas de menciones en tiempo real, seguimiento del sentimiento y monitoreo predictivo de crisis. Supervisa menciones en más de 30 redes sociales, más de 300 sitios de reseñas y más de 150 millones de sitios web.

Más información

Supervisa cientos de métricas de redes sociales y acelera tu crecimiento con informes personalizados y plantillas de informes, benchmarking del sector y de la competencia, programación y exportación de informes, análisis del rendimiento orgánico y de pago y mucho más.

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Conoce tu mercado a fondo con herramientas de investigación de mercado impulsadas por IA. Supervisa millones de conversaciones en tiempo real y descubre datos demográficos más profundos de tu audiencia, previsiones de conversaciones y temas clave en reseñas.

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Programa o publica contenido en múltiples redes sociales desde un solo lugar. Genera al instante captions, guiones de video, briefs creativos y mensajes aprobados por la marca. Crea textos e imágenes alineados con tu marca o utiliza las plantillas integradas de Canva y Adobe Express.

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Hootsuite dashboard showing media reputation metrics, social media trends, and a world map with regional engagement numbers in millions
Two analytics charts showing social media performance metrics: a line graph comparing engagement over time and a donut chart of post types
Social media analytics dashboard showing trends in electric vehicles with bubble chart visualization and EV charging photo
Screenshot of Hootsuite interface showing template options and an image editor with a glowing portrait against a light background

¿Qué puede hacer Hootsuite por ti?

46%
Barceló Hotel Group utilizó Hootsuite para centralizar su estrategia de marca, ofrecer una mejor atención al cliente y aumentar sus nuevos seguidores en un 46%.
Source
1,5 M
DaVita ahorró el equivalente a 1,5 M USD en valor publicitario con la ayuda de Hootsuite Amplify y su equipo de empleados embajadores.
Source
31%
Mapfre aumentó sus interacciones en línea en un 31% al utilizar Hootsuite Enterprise para consolidar la gestión de sus cuentas en una sola plataforma.
Source
Informes apilados de tendencias en redes sociales de Hootsuite sobre un fondo rojo degradado y elementos de diseño de silueta de perfil

Recién publicado: Informe de tendencias en las redes sociales de 2026

Descarga el informe gratuito de tendencias de este año y obtén datos detallados, información de expertos de la plataforma, conclusiones para tu equipo directivo y orientación táctica para el análisis y rastreo de tendencias.

Lee el informe

Ahorra tiempo, simplifica y crece más rápido en las redes sociales

Hootsuite está diseñado para ayudarte a administrar las redes sociales de forma más rápida, inteligente y con mucho menos esfuerzo. 

Social media analytics dashboard showing post scheduling interface and weekly engagement heatmap with peak times in purple

Aumenta la interacción, el alcance y el número de seguidores con menos esfuerzo

Observa el contenido que genera una mayor interacción e ingresos y mide tu rendimiento en comparación con tus competidores. Además, recibe sugerencias personalizadas sobre cómo ganar en tu sector. Y, gracias a los informes que muestran cuál es el mejor momento para publicar en cada red, podrás decir adiós a los saltos entre las pestañas de la red para siempre.

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Social media interface showing comment replies, DM automation settings, and scheduled posts with self-care product images and National Doctor's Day content

Responde a mensajes y comentarios en redes sociales desde un solo lugar

Reúne todas tus interacciones en una bandeja de entrada única para mensajes públicos y privados. Responde más rápido a mensajes directos y comentarios con respuestas guardadas y sugeridas, mensajes automáticos de Instagram y enrutamiento de mensajes. Gestiona la bandeja de entrada en equipo con asignación de mensajes, notas internas y mucho más.

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Social media analytics dashboard showing finance-related hashtag bubbles and channel growth metrics for TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram

Mantente a la vanguardia de las últimas tendencias y aumenta tus posibilidades de volverte viral

Averigua exactamente qué atrae a tu audiencia con el seguimiento de tendencias y las columnas de descubrimiento. Consulta los temas de actualidad por sector y haz que la IA redacte al instante publicaciones basadas en esas tendencias. También puedes buscar por tema, empresa y hashtag para descubrir qué está generando más acción en tu nicho.

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Social media analytics dashboard showing account metrics and engagement graph, with a featured food photo of a colorful salad bowl

Adelántate a tus competidores en la próxima gran tendencia

Haz un seguimiento del rendimiento, la frecuencia de publicación y las estrategias de tus competidores en todos los medios. Mantén también un ojo en la percepción del público sobre tus competidores con análisis de sentimiento detallados que muestran lo que las personas piensan y dicen sobre tu marca y tus competidores.

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Job posting interface showing Credit Analyst position in Toronto with social media sharing options and company mission about healthcare services

Convierte a empleados apasionados en impulsores de engagement y alcance

No pierdas tu mayor palanca de crecimiento aún sin explotar: el employee advocacy. Hootsuite Amplify ofrece a tu equipo contenido preaprobado y alineado con la marca para que tus empleados lo compartan en sus redes sociales en cuestión de segundos.

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¿Por qué Hootsuite?

No te preocupes, no te haremos leer nuestras más de 2000 reseñas de cinco estrellas. Algunos de los comentarios más destacados: un servicio superior de atención al cliente, funciones de seguridad de primera categoría y el mejor blog, seminarios web y academia de redes sociales del sector.

17 años y 25 millones de usuarios

Hootsuite fue el primero y, 17 años después, seguimos siendo los más populares. Más de 25 millones de usuarios han utilizado Hootsuite para publicar, vigilar y superar a sus competidores en las redes sociales.

Más información sobre nosotros

La IA definitiva para las redes sociales

Hootsuite te ayuda a automatizar todas las partes de la administración de redes sociales: desde la publicación y redacción al intercambio de mensajes y la escucha social. Nuestra IA fue diseñada por profesionales de las redes para profesionales de las redes.

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La mayor biblioteca de integraciones

Conecta más de 100 integraciones para llevar todas tus herramientas favoritas a tu panel de control de Hootsuite. Eso es más que cualquier otra plataforma de gestión de redes sociales (con diferencia).

Explora las integraciones

Recursos para profesionales de las redes sociales

Bolsas de compras con monedas apiladas al lado

De cómo una marca minorista recurrió a Hootsuite para aumentar sus ventas en un 750 %

Descubre cómo el legendario fabricante de dulces Stuckey's aprovechó Hootsuite para disparar sus ventas por internet y aumentar su número de seguidores.

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Icono de portátil con gráficos y diagramas

Análisis de competidores en redes sociales: plantilla gratuita para 2025

Descubre cómo superar a la competencia con la guía definitiva para el análisis competitivo y una plantilla gratuita para empezar.

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Toma el curso de certificación en marketing en redes sociales de Hootsuite

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Tómalo de usuarios reales: Hootsuite es imprescindible

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Nuestros clientes nos adoran
Descubre qué dicen nuestros usuarios sobre Hootsuite.
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Apr 24, 2025
“¡Hootsuite hace mi vida 10 veces más fácil!”
“Trabajo con varios gimnasios y franquicias y me encanta que Hootsuite me permita publicar en todas mis plataformas individuales o hacer promociones cruzadas cuando lo necesito. La opción de personalizar mis subtítulos pa...”
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Courtney W.
Courtney W.
Administrador de redes sociales
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Captura de pantalla de TikTok con Owly y el texto &quot;Good riddance. You know who we're talking about.&quot;
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Dec 29, 2025

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Este mensaje es solo para la alta dirección: vuestro responsable de redes sabe lo que mejor funciona en las redes.

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Jan 05, 2026

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Ey, has hecho un gran trabajo esta semana ❤️

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Dimensiones de imagen en redes sociales 2025
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El informe de Hootsuite Tendencias en redes sociales 2025 ya está disponible
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Días festivos en redes sociales en junio de 2025
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Professional in white blazer using phone next to analytics charts and schedule post interface with age group data visualization

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