Genera un impatto reale sul business con social insights in tempo reale. Hootsuite lo rende facile.
Individua i rischi, dimostra l’impatto e cogli le opportunità
Programma, coinvolgi, monitora e analizza i post sui social media. Tutto in una dashboard facile da usare.
Anticipa negatività e disinformazione con avvisi di menzioni in tempo reale, monitoraggio del sentiment e gestione predittiva delle crisi. Monitora le menzioni su oltre 30 social network, più di 300 siti di recensioni e oltre 150 milioni di siti web.
Monitora centinaia di metriche dei social media e accelera la crescita con report personalizzati e modelli di report, benchmarking di settore e dei competitor, pianificazione ed esportazione dei report, analisi delle performance a pagamento e organiche e molto altro.
Conosci il tuo mercato a fondo grazie a strumenti di ricerca di mercato basati sull’IA. Monitora milioni di conversazioni in tempo reale e scopri dati demografici più approfonditi sul pubblico, previsioni delle conversazioni e temi ricorrenti nelle recensioni.
Programma o pubblica post sui social media su più reti da un’unica piattaforma. Genera istantaneamente didascalie, script video, brief creativi e messaggi approvati dal brand. Crea testi e immagini in linea con il brand oppure utilizza i modelli integrati di Canva e Adobe Express.
Cosa può fare Hootsuite per te?
Appena pubblicato: Report sulle tendenze dei social media 2026
Scarica il report gratuito sulle tendenze di quest’anno e ottieni dati approfonditi, approfondimenti da esperti della piattaforma, spunti per il team di leadership e indicazioni tattiche per analizzare e monitorare le tendenze.
Risparmia tempo, semplifica e cresci più velocemente sui social media
Hootsuite è progettato per aiutarti a gestire i social media in modo più rapido, intelligente e con molto meno sforzo.
Aumenta engagement, reach e il numero di follower con meno sforzo
Scopri i contenuti che generano più engagement ed entrate e misura le tue prestazioni rispetto ai tuoi competitor. In più, ricevi suggerimenti personalizzati su come avere successo nel tuo settore. E grazie ai report che ti mostrano il momento migliore per pubblicare su ogni social, puoi dire per sempre addio al continuo passare da una scheda all'altra.
Rispondi a messaggi e commenti sui social media da un unico posto
Riunisci tutte le interazioni in un’unica casella di posta per messaggi privati e pubblici. Rispondi più velocemente a messaggi diretti e commenti con risposte salvate e suggerite, messaggi automatici su Instagram e instradamento dei messaggi. Gestisci la casella di posta in team con assegnazioni dei messaggi, note interne e molto altro.
Rimani al passo con le ultime tendenze e aumenta le tue possibilità di diventare virale
Scopri esattamente cosa coinvolge il tuo pubblico con il monitoraggio delle tendenze e i flussi di scoperta. Visualizza gli argomenti di tendenza per settore e poi fai in modo che l'AI rediga istantaneamente i post in base a tali tendenze. Puoi anche cercare per argomento, azienda e hashtag per scoprire cosa sta ottenendo più successo nella tua nicchia.
Anticipa i tuoi concorrenti sulla prossima grande tendenza
Monitora le performance, la frequenza di pubblicazione e le strategie dei tuoi concorrenti su tutti i media. Tieni sotto controllo anche la percezione del pubblico sui tuoi concorrenti grazie ad analisi del sentiment approfondite che mostrano cosa pensano e dicono le persone del tuo brand e dei tuoi concorrenti.
Trasforma i dipendenti appassionati in motori di engagement e portata
Non perdere il tuo più grande motore di crescita ancora inutilizzato: l’employee advocacy. Hootsuite Amplify fornisce al tuo team contenuti pre-approvati e in linea con il brand che i dipendenti possono condividere sui propri social network in pochi secondi.
Perché proprio Hootsuite?
Non preoccuparti, non ti faremo leggere le nostre oltre 2.000 recensioni a cinque stelle. Alcuni punti salienti: un servizio clienti di qualità superiore, funzionalità di sicurezza di prim'ordine e il miglior blog, webinar e accademia di social media del settore.
17 anni e 25 milioni di utenti
Hootsuite è stato il primo e, 17 anni dopo, siamo ancora i più popolari. Oltre 25 milioni di utenti hanno utilizzato Hootsuite per pubblicare, monitorare e superare la concorrenza sui social media.
L'AI definitiva per i social media
Hootsuite ti aiuta ad automatizzare ogni aspetto della gestione dei social media: pubblicazione, scrittura, messaggistica e ascolto social. La nostra AI è stata progettata dai professionisti dei social per i professionisti dei social.
La più grande raccolta di integrazioni
Connetti oltre 100 integrazioni per riunire tutti i tuoi strumenti preferiti nella dashboard di Hootsuite. È più di qualsiasi altra piattaforma di gestione dei social media (di gran lunga).
Risorse per i professionisti dei social media
Come un brand di vendita al dettaglio ha utilizzato Hootsuite per aumentare le vendite del 750%
Scopri come il leggendario produttore di caramelle Stuckey's ha sfruttato Hootsuite per far salire alle stelle le vendite online e il numero di follower.
Analisi della concorrenza nel social media marketing: modello gratuito per il 2025
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Accetta i consigli di utenti reali: Hootsuite è indispensabile
Seguici sui social. È il luogo in cui prosperiamo.
Hootsuite
Dec 29, 2025
Questo è un messaggio riservato agli alti dirigenti: il vostro social media manager sa cosa funziona sui social media.
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Dec 29, 2025
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