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Woman in suit jacket surrounded by social listening and social media management dashboard features

Genera un impatto reale sul business con social insights in tempo reale. Hootsuite lo rende facile.

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Individua i rischi, dimostra l’impatto e cogli le opportunità

Programma, coinvolgi, monitora e analizza i post sui social media. Tutto in una dashboard facile da usare.

Anticipa negatività e disinformazione con avvisi di menzioni in tempo reale, monitoraggio del sentiment e gestione predittiva delle crisi. Monitora le menzioni su oltre 30 social network, più di 300 siti di recensioni e oltre 150 milioni di siti web.

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Monitora centinaia di metriche dei social media e accelera la crescita con report personalizzati e modelli di report, benchmarking di settore e dei competitor, pianificazione ed esportazione dei report, analisi delle performance a pagamento e organiche e molto altro.

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Conosci il tuo mercato a fondo grazie a strumenti di ricerca di mercato basati sull’IA. Monitora milioni di conversazioni in tempo reale e scopri dati demografici più approfonditi sul pubblico, previsioni delle conversazioni e temi ricorrenti nelle recensioni.

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Programma o pubblica post sui social media su più reti da un’unica piattaforma. Genera istantaneamente didascalie, script video, brief creativi e messaggi approvati dal brand. Crea testi e immagini in linea con il brand oppure utilizza i modelli integrati di Canva e Adobe Express.

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Hootsuite dashboard showing media reputation metrics, social media trends, and a world map with regional engagement numbers in millions
Two analytics charts showing social media performance metrics: a line graph comparing engagement over time and a donut chart of post types
Social media analytics dashboard showing trends in electric vehicles with bubble chart visualization and EV charging photo
Screenshot of Hootsuite interface showing template options and an image editor with a glowing portrait against a light background

Cosa può fare Hootsuite per te?

46%
Barceló Hotel Group ha utilizzato Hootsuite per centralizzare la propria strategia di brand, offrire un servizio clienti migliore e aumentare i nuovi follower del 46%.
Source
1,5 M $
DaVita ha risparmiato un valore equivalente a 1,5 M $ in valore pubblicitario grazie a Hootsuite Amplify e al suo team di dipendenti ambassador.
Source
31%
Mapfre ha aumentato le interazioni online del 31% utilizzando Hootsuite Enterprise per consolidare la gestione degli account in un’unica piattaforma.
Source
Report Hootsuite sulle tendenze dei social media impilati con sfondo a gradiente rosso e elementi di design con sagome di profilo

Appena pubblicato: Report sulle tendenze dei social media 2026

Scarica il report gratuito sulle tendenze di quest’anno e ottieni dati approfonditi, approfondimenti da esperti della piattaforma, spunti per il team di leadership e indicazioni tattiche per analizzare e monitorare le tendenze.

Leggi il report

Risparmia tempo, semplifica e cresci più velocemente sui social media

Hootsuite è progettato per aiutarti a gestire i social media in modo più rapido, intelligente e con molto meno sforzo. 

Social media analytics dashboard showing post scheduling interface and weekly engagement heatmap with peak times in purple

Aumenta engagement, reach e il numero di follower con meno sforzo

Scopri i contenuti che generano più engagement ed entrate e misura le tue prestazioni rispetto ai tuoi competitor. In più, ricevi suggerimenti personalizzati su come avere successo nel tuo settore. E grazie ai report che ti mostrano il momento migliore per pubblicare su ogni social, puoi dire per sempre addio al continuo passare da una scheda all'altra.

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Social media interface showing comment replies, DM automation settings, and scheduled posts with self-care product images and National Doctor's Day content

Rispondi a messaggi e commenti sui social media da un unico posto

Riunisci tutte le interazioni in un’unica casella di posta per messaggi privati e pubblici. Rispondi più velocemente a messaggi diretti e commenti con risposte salvate e suggerite, messaggi automatici su Instagram e instradamento dei messaggi. Gestisci la casella di posta in team con assegnazioni dei messaggi, note interne e molto altro.

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Social media analytics dashboard showing finance-related hashtag bubbles and channel growth metrics for TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram

Rimani al passo con le ultime tendenze e aumenta le tue possibilità di diventare virale

Scopri esattamente cosa coinvolge il tuo pubblico con il monitoraggio delle tendenze e i flussi di scoperta. Visualizza gli argomenti di tendenza per settore e poi fai in modo che l'AI rediga istantaneamente i post in base a tali tendenze. Puoi anche cercare per argomento, azienda e hashtag per scoprire cosa sta ottenendo più successo nella tua nicchia.

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Social media analytics dashboard showing account metrics and engagement graph, with a featured food photo of a colorful salad bowl

Anticipa i tuoi concorrenti sulla prossima grande tendenza

Monitora le performance, la frequenza di pubblicazione e le strategie dei tuoi concorrenti su tutti i media. Tieni sotto controllo anche la percezione del pubblico sui tuoi concorrenti grazie ad analisi del sentiment approfondite che mostrano cosa pensano e dicono le persone del tuo brand e dei tuoi concorrenti.

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Job posting interface showing Credit Analyst position in Toronto with social media sharing options and company mission about healthcare services

Trasforma i dipendenti appassionati in motori di engagement e portata

Non perdere il tuo più grande motore di crescita ancora inutilizzato: l’employee advocacy. Hootsuite Amplify fornisce al tuo team contenuti pre-approvati e in linea con il brand che i dipendenti possono condividere sui propri social network in pochi secondi.

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Perché proprio Hootsuite?

Non preoccuparti, non ti faremo leggere le nostre oltre 2.000 recensioni a cinque stelle. Alcuni punti salienti: un servizio clienti di qualità superiore, funzionalità di sicurezza di prim'ordine e il miglior blog, webinar e accademia di social media del settore.

17 anni e 25 milioni di utenti

Hootsuite è stato il primo e, 17 anni dopo, siamo ancora i più popolari. Oltre 25 milioni di utenti hanno utilizzato Hootsuite per pubblicare, monitorare e superare la concorrenza sui social media.

Maggiori informazioni su di noi

L'AI definitiva per i social media

Hootsuite ti aiuta ad automatizzare ogni aspetto della gestione dei social media: pubblicazione, scrittura, messaggistica e ascolto social. La nostra AI è stata progettata dai professionisti dei social per i professionisti dei social.

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La più grande raccolta di integrazioni

Connetti oltre 100 integrazioni per riunire tutti i tuoi strumenti preferiti nella dashboard di Hootsuite. È più di qualsiasi altra piattaforma di gestione dei social media (di gran lunga).

Esplora le integrazioni

Risorse per i professionisti dei social media

Borse della spesa con monete impilate accanto

Come un brand di vendita al dettaglio ha utilizzato Hootsuite per aumentare le vendite del 750%

Scopri come il leggendario produttore di caramelle Stuckey's ha sfruttato Hootsuite per far salire alle stelle le vendite online e il numero di follower.

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Icona del computer portatile con grafici e diagrammi

Analisi della concorrenza nel social media marketing: modello gratuito per il 2025

Scopri come superare la concorrenza con la guida definitiva all'analisi della concorrenza e un modello gratuito per iniziare.

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Icona di certificazione con badge e Owly

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Diventa un esperto di social media, e aggiungi al tuo curriculum una nuova certificazione brillante, grazie allo standard di settore nella formazione sui social media.

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Accetta i consigli di utenti reali: Hootsuite è indispensabile

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I nostri clienti ci adorano
Guarda cosa dicono gli utenti reali su Hootsuite.
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Apr 24, 2025
“Hootsuite mi rende la vita 10 volte più facile!”
“Lavoro con una serie di palestre e franchising e Hootsuite mi permette di pubblicare su tutte le mie piattaforme individuali, ma anche di fare promozione incrociata quando serve! La personalizzazione delle didascalie per...”
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Courtney W.
Courtney W.
Social Media Manager
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Screenshot di TikTok con Owly e le parole &quot;Era ora. &quot;Sai di chi stiamo parlando.&quot;
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Dec 29, 2025

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Questo è un messaggio riservato agli alti dirigenti: il vostro social media manager sa cosa funziona sui social media.

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Jan 05, 2026

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Ehi, hai fatto un ottimo lavoro questa settimana ❤️

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Dimensioni delle immagini per il social media marketing 2025
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Hootsuite social media trends 2025 è uscito
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Festività dei social media di giugno 2025
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Miniatura Owly TikTok
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Screenshot di TikTok con Owly e le parole &quot;Era ora. &quot;Sai di chi stiamo parlando.&quot;
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Professional in white blazer using phone next to analytics charts and schedule post interface with age group data visualization

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