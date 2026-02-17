Sì. Il motore di ricerca per social media potenziato dall'AI di Hootsuite ti aiuta a individuare conversazioni, hashtag, influencer e contenuti generati dagli utenti su oltre 30 social network in pochi secondi. Puoi scoprire argomenti emergenti, tracciare post ad alto impatto e individuare rapidamente i creatori o le community che guidano la conversazione.



E Hootsuite è decisamente migliore della funzione di ricerca gratuita sui social media di ogni rete, e non solo perché consente di effettuare ricerche su più reti contemporaneamente. Può anche confrontare più risultati di cerca, monitorare le prestazioni nel tempo e persino impostare avvisi in base alla query di cerca. Nessuna di queste funzionalità è disponibile nativamente su ogni piattaforma.