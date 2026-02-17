Cerca oltre 30 canali di social media da un'unica piattaforma
Cerca conversazioni in tempo reale su decine di social network e sul web, tutto da un'unica piattaforma unificata per la ricerca sui social media. Traccia le menzioni del tuo brand, scopri tendenze e monitora la concorrenza.
Scopri tutto con il più grande set di dati del mondo
Oltre 30 social media network
Monitora parole chiave e menzioni su 30 social network.
Oltre 150 milioni di siti web
Monitora le menzioni su oltre 150 milioni di siti web in 239 paesi e regioni.
TV e streaming
Rileva le menzioni del brand su 172 canali TV e servizi di streaming.
Video, immagini e podcast
Scopri riferimenti al tuo brand in video, immagini, podcast e altro ancora.
Il motore di ricerca sui social media che osserva
tutto, ovunque, in tempo reale
È necessario uno strumento di ricerca delle menzioni sui social che vada oltre il semplice testo. Hootsuite powered by Talkwalker AI esplora tutti i principali social network e non solo.
Vai oltre il monitoraggio basato sul testo. Scopri automaticamente i tag in foto, contenuti video e clip audio per avere un'idea completa di come appare il tuo brand su internet.
Cerca in 239 paesi e 186 lingue per una visibilità globale completa su come le persone parlano del tuo brand. Inoltre, cerca le ultime tendenze e monitora l'attività della concorrenza.
Hootsuite powered by Talkwalker è una soluzione completa di monitoraggio del brand. Cerca nei social media e in oltre 150 milioni di siti web, forum, podcast, siti di notizie, stampa e media radiotelevisivi.
Ottieni risultati accurati senza il sovraccarico mentale. L'AI agentica integrata di Hootsuite e il generatore di query intelligente ti aiuta a scoprire risultati di ricerca altamente specifici, senza complessi booleani.
Sblocca l'intelligenza su cui puoi agire rapidamente con lo strumento di ricerca AI definito per i social media
Trasforma miliardi di segnali social quotidiani in chiarezza, strategia e vantaggio competitivo. Hootsuite di Talkwalker distilla milioni di conversazioni in risposte istantanee e riassunti in linguaggio semplice, powered by AI.
Tieni traccia della concorrenza e confronta il tuo brand
Mantieni il tuo brand all'avanguardia con approfondimenti dettagliati sulla concorrenza. La ricerca social di Talkwalker ti fornisce informazioni sulle attività della concorrenza e ti aiuta a stabilire parametri di riferimento realistici, così da poterti differenziare e conquistare maggiori quote di mercato.
Misura la salute del brand e il sentiment degli utenti
Con la ricerca social basata sull'AI che analizza miliardi di punti dati ogni giorno, si ottiene chiarezza immediata sul brand sentiment, sulle percezioni dei clienti e sui rischi emergenti. Individua le crisi in anticipo, comprendi le reazioni dell'audience e calibra la strategia in tempo reale.
Favorisci l'innovazione dei prodotti con informazioni reali sui consumatori
Scopri le esigenze dei clienti sui social media, forum, notizie, blog, immagini, video e audio. Monitora le reazioni ai tuoi prodotti e inserisci direttamente le informazioni nella roadmap del prodotto.
Supera la concorrenza con le ultime tendenze
Identifica le conversazioni che stanno prendendo slancio molto prima che raggiungano il picco. Sfrutta le mappe di viralità, i cluster di argomenti e l'intelligenza artificiale predittiva per cogliere i momenti culturali in anticipo, non dopo che sono passati.
Trasforma automaticamente i dati di ricerca in informazioni
Hai bisogno di uno strumento di ricerca sui social media che offra un quadro completo, non solo frammenti. Hootsuite, powered by Talkwalker, trasforma le conversazioni in piani d'azione e approfondimenti senza il lavoro manuale.
Avvisi in tempo reale
Ricevi avvisi quando il tuo brand viene menzionato o quando il sentiment cambia, così potrai agire rapidamente.
Mappe globali delle conversazioni
Scopri dove si svolgono conversazioni sul tuo brand in tutto il mondo, così da identificare rischi regionali, hotspot emergenti e nuove opportunità di mercato.
Rilevamento dei picchi
Identifica automaticamente picchi insoliti di volume, reach o engagement, così da poter analizzare immediatamente le storie in rapida evoluzione.
Raggruppamento tematico
Raggruppa argomenti e parole chiave correlati per mostrare le narrazioni che modellano la reputazione del tuo brand, aiutandoti ad affrontare le cause profonde dei cambiamenti di sentiment.
Strumento per trovare influencer
Trova gli influencer che hanno già successo con la tua audience di destinazione. Inoltre, reperisci rapidamente i contenuti generati dagli utenti più condivisibili.
Mappe di viralità
Scopri argomenti di tendenza e momenti virali prima che emergano monitorando l'entusiasmo dell'audience su una varietà di argomenti.
Insights e risorse
Motori di ricerca dei social media: cosa sono e perché sono importanti
I motori di ricerca social hanno il potenziale per trasformare il modo in cui si elaborano le strategie. Scopri di più sul blog.
SEO social: guida per un maggiore reach sui social media + strumento gratuito
Scopri come ottimizzare i tuoi contenuti sui social media in modo che le persone possano trovarli quando cercano sulle loro piattaforme preferite.
Ascolto social nel 2026: come trasformare le informazioni in valore aziendale
Leggi la nostra guida completa all'ascolto social per consigli di esperti, esempi concreti e una guida pratica.
Domande frequenti (FAQ)
Sì. Hootsuite powered by Talkwalker è progettato per semplificare la raccolta di informazioni OSINT (open source intelligence) e PAI (informazioni pubblicamente disponibili). È utilizzato da oltre 2.000 enti governativi e pubblici, rendendolo lo strumento standard OSINT per l'approvvigionamento e l'analisi dei dati. La ricerca social integrata di Hootsuite è una funzionalità fondamentale per aiutare le agenzie a comprendere il sentiment pubblico e rilevare i rischi.
Sì, Talkwalker Free Social Search è una delle migliori alternative gratuite a Google Alerts e traccia le piattaforme che Google non utilizza. La versione sponsorizzata amplia notevolmente la copertura con menzioni sui social media in tempo reale, ricerca e analisi AI, oltre 150 milioni di siti web, più di 30 social network, ascolto visivo, avvisi e previsione delle tendenze.
Con Hootsuite, powered by Talkwalker AI, puoi cercare su tutti i social media, i media tradizionali e milioni di siti web. Che tu stia cercando post, articoli di notizie o menzioni sui forum, puoi trovarli facilmente con la ricerca rapida o con query avanzate.
A seconda del tuo piano, puoi cercare e tracciare le menzioni su Facebook, Reddit, TikTok, Snapchat, Truth Social, Quora, Bluesky, X, Threads, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Line, Twitch, Tumblr, WeChat e altri.
Puoi anche utilizzare il nostro strumento di ricerca social per cercare parole chiave e citazioni in podcast, media cartacei, radio, recensioni e siti di notizie.
Sì. Puoi esportare facilmente dashboard, grafici, avvisi e riepiloghi da condividere con il tuo team o con i dirigenti. I report basati sull'AI trasformano i tuoi risultati sui social media in approfondimenti raffinati e pronti da presentare che evidenziano tendenze, rischi e opportunità chiave.
Sì. Il motore di ricerca per social media potenziato dall'AI di Hootsuite ti aiuta a individuare conversazioni, hashtag, influencer e contenuti generati dagli utenti su oltre 30 social network in pochi secondi. Puoi scoprire argomenti emergenti, tracciare post ad alto impatto e individuare rapidamente i creatori o le community che guidano la conversazione.
E Hootsuite è decisamente migliore della funzione di ricerca gratuita sui social media di ogni rete, e non solo perché consente di effettuare ricerche su più reti contemporaneamente. Può anche confrontare più risultati di cerca, monitorare le prestazioni nel tempo e persino impostare avvisi in base alla query di cerca. Nessuna di queste funzionalità è disponibile nativamente su ogni piattaforma.
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