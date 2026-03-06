Esclareça os pontos cegos de marketing com o Talkwalker LLM Insights.
A IA está transformando a maneira como o seu público-alvo procura; portanto, a sua visibilidade em IA é mais importante do que nunca. O Talkwalker LLM Insights proporciona a clareza e o controle de que você precisa para proteger sua reputação, superar seus concorrentes e planejar estrategicamente.
Proteja sua reputação monitorando como os LLMs retratam sua marca. Monitore os sinais de posicionamento atuais, o risco à reputação e a dinâmica emergente da concorrência.
Veja como os LLMs posicionam sua marca em relação a seus concorrentes. Compare a visibilidade de sua IA, a posição média, o total de menções e a participação de mercado.
Influencie a estratégia e a percepção da marca em todos os modelos LLMs antes que a descoberta da IA impacte sua reputação ou receita.
Entenda o que os LLMs estão dizendo sobre sua marca no momento
Mais da metade dos consumidores agora utiliza LLMs, como ChatGPT, Gemini e Claude, para tomar decisões de compra. LLMs fazem recomendações, comparam você com os concorrentes e respondem a perguntas sobre produtos. Mas a maioria das organizações não possui visibilidade ou controle sobre como esses sistemas de IA as interpretam. O Talkwalker LLM Insights altera essa situação.
Identifique riscos e vieses antes que escalem
O LLM Insights oferece aos líderes visibilidade sobre como os assistentes de IA descrevem, recomendam e comparam sua marca, produtos e categoria. Monitore facilmente o sentimento, identifique informações falsas e lacunas narrativas em conteúdo gerado por IA, para que você esteja sempre preparado para riscos, percepções e mudanças de categorias.
Monitore como sua visibilidade se compara à dos concorrentes
Veja como a IA posiciona seus concorrentes, não apenas como eles se posicionam. Avalie rapidamente como a visibilidade da IA, a posição média, o total de menções e a participação de voz da sua marca se comparam aos concorrentes. Em seguida, use esses insights para dar à sua estratégia uma vantagem competitiva.
Acompanhe a percepção da IA de sua marca ao longo do tempo
Monitore como a interpretação da IA muda à medida que os modelos mudam, sua marca evolui e novas conversas humanas moldam as saídas. Além disso, com resumos de IA integrados, você obtém insights importantes que ajudam a explicar as flutuações na percepção. Não é necessário procurar respostas.
Elimine pontos cegos de forma instantânea, sem complexidade
Com apenas alguns cliques, é possível começar a monitorar como sua marca aparece nos LLMs. É uma inteligência pronta para a tomada de decisões, mas sem a necessidade de engenharia ou integrações complexas. Para usuários já cadastrados, o LLM Insights está pronto para uso com apenas cinco cliques.
Controle os sinais que moldam a marca de sua empresa.
Transforme insights fragmentados de IA em orientações claras, para que sua equipe possa liderar com confiança.
Resumos de IA
Obtenha resumos claros de sinais de posicionamento, risco à reputação e dinâmicas emergentes da concorrência, para que seja possível agir em vez de reagir.
Modelos de prompts
Crie prompts personalizados ou gere automaticamente uma lista em segundos com base em seus objetivos — monitoramento de marcas, inteligência de concorrentes, feedback sobre produtos, tendências, detecção de riscos e muito mais.
Filtragem de modelos
Crie prompts personalizados ou elabore uma lista com base em seus objetivos, como o monitoramento de marcas, a inteligência de concorrentes, feedback sobre produtos, tendências, detecção de riscos e muito mais.
Veja como a IA define sua marca antes de definir sua empresa.
Veja como o LLM Insights pode ajudá-lo a compreender e influenciar a percepção gerada pela IA antes que ela impacte sua empresa.