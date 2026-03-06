Entenda o que os LLMs estão dizendo sobre sua marca no momento

Mais da metade dos consumidores agora utiliza LLMs, como ChatGPT, Gemini e Claude, para tomar decisões de compra. LLMs fazem recomendações, comparam você com os concorrentes e respondem a perguntas sobre produtos. Mas a maioria das organizações não possui visibilidade ou controle sobre como esses sistemas de IA as interpretam. O Talkwalker LLM Insights altera essa situação.