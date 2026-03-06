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Esclareça os pontos cegos de marketing com o Talkwalker LLM Insights.

A IA está transformando a maneira como o seu público-alvo procura; portanto, a sua visibilidade em IA é mais importante do que nunca. O Talkwalker LLM Insights proporciona a clareza e o controle de que você precisa para proteger sua reputação, superar seus concorrentes e planejar estrategicamente.

Ícone da polícia local para insights de LLM

Proteja sua reputação monitorando como os LLMs retratam sua marca. Monitore os sinais de posicionamento atuais, o risco à reputação e a dinâmica emergente da concorrência.  

Ícone de troféu

Veja como os LLMs posicionam sua marca em relação a seus concorrentes. Compare a visibilidade de sua IA, a posição média, o total de menções e a participação de mercado.

brilhos com ícone de seta

Influencie a estratégia e a percepção da marca em todos os modelos LLMs antes que a descoberta da IA impacte sua reputação ou receita.

Entenda o que os LLMs estão dizendo sobre sua marca no momento

Mais da metade dos consumidores agora utiliza LLMs, como ChatGPT, Gemini e Claude, para tomar decisões de compra. LLMs fazem recomendações, comparam você com os concorrentes e respondem a perguntas sobre produtos. Mas a maioria das organizações não possui visibilidade ou controle sobre como esses sistemas de IA as interpretam. O Talkwalker LLM Insights altera essa situação.

Visualização de dados que apresenta a análise do sentimento das menções do LLM sobre preços, recursos e suporte, acompanhada de um gráfico de rosca representando a participação da marca.

Identifique riscos e vieses antes que escalem

O LLM Insights oferece aos líderes visibilidade sobre como os assistentes de IA descrevem, recomendam e comparam sua marca, produtos e categoria. Monitore facilmente o sentimento, identifique informações falsas e lacunas narrativas em conteúdo gerado por IA, para que você esteja sempre preparado para riscos, percepções e mudanças de categorias.

Painel de controle de monitoramento de marcas mostrando a comparação da participação de mercado entre ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude em relação aos concorrentes.

Monitore como sua visibilidade se compara à dos concorrentes

Veja como a IA posiciona seus concorrentes, não apenas como eles se posicionam. Avalie rapidamente como a visibilidade da IA, a posição média, o total de menções e a participação de voz da sua marca se comparam aos concorrentes. Em seguida, use esses insights para dar à sua estratégia uma vantagem competitiva.

Gráfico de linhas mostrando as tendências de share of voice (fatia publicitária) da marca ao longo de cinco dias, comparando uma empresa com três concorrentes, com insights positivos listados.

Acompanhe a percepção da IA de sua marca ao longo do tempo

Monitore como a interpretação da IA muda à medida que os modelos mudam, sua marca evolui e novas conversas humanas moldam as saídas. Além disso, com resumos de IA integrados, você obtém insights importantes que ajudam a explicar as flutuações na percepção. Não é necessário procurar respostas.

Painel de controle de análise de menções à marca mostrando 1,2 milhão de resultados com um aumento de 29,3%, exibindo métricas sobre taxas de menção e resultados ao longo de diferentes períodos.

Elimine pontos cegos de forma instantânea, sem complexidade

Com apenas alguns cliques, é possível começar a monitorar como sua marca aparece nos LLMs. É uma inteligência pronta para a tomada de decisões, mas sem a necessidade de engenharia ou integrações complexas. Para usuários já cadastrados, o LLM Insights está pronto para uso com apenas cinco cliques.

Controle os sinais que moldam a marca de sua empresa.

Transforme insights fragmentados de IA em orientações claras, para que sua equipe possa liderar com confiança.

Ícone de Resumos de IA

Resumos de IA

Obtenha resumos claros de sinais de posicionamento, risco à reputação e dinâmicas emergentes da concorrência, para que seja possível agir em vez de reagir.

Modelos de prompts

Modelos de prompts

Crie prompts personalizados ou gere automaticamente uma lista em segundos com base em seus objetivos — monitoramento de marcas, inteligência de concorrentes, feedback sobre produtos, tendências, detecção de riscos e muito mais.

Ícone de filtragem do modelo LLM Insights

Filtragem de modelos

Crie prompts personalizados ou elabore uma lista com base em seus objetivos, como o monitoramento de marcas, a inteligência de concorrentes, feedback sobre produtos, tendências, detecção de riscos e muito mais.

Profissional usando óculos e gola alta preta, acompanhado de gráficos de visualização de dados que apresentam as métricas de visibilidade do LLM e a participação da marca.

Veja como a IA define sua marca antes de definir sua empresa.

Veja como o LLM Insights pode ajudá-lo a compreender e influenciar a percepção gerada pela IA antes que ela impacte sua empresa.