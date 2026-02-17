Suche in über 30 Social-Media-Kanälen an einem Ort
Durchsuchen Sie in Echtzeit Unterhaltungen in Dutzenden von sozialen Netzwerken und im gesamten Internet – alles über eine einheitliche Social-Media-Suchplattform. Verfolgen Sie Erwähnungen Ihrer Marke, entdecken Sie Trends und beobachten Sie Ihre Wettbewerber.
Entdecken Sie alles mit dem weltweit größten Datensatz
Über 30 Social-Media-Netzwerke
Verfolgen Sie Schlüsselwörter und Erwähnungen in 30 sozialen Netzwerken.
Mehr als 150 Millionen Websites
Überwachen Sie Erwähnungen auf über 150 Millionen Websites in 239 Ländern und Regionen.
Fernsehen und Streaming
Erkennen Sie Markenerwähnungen auf 172 Fernsehkanälen und Streaming-Diensten.
Video, Bilder und Podcasts
Entdecken Sie Verweise auf Ihre Marke in Videos, Bildern, Podcasts und mehr.
Die Social-Media-Suchmaschine,
die alles, überall und in Echtzeit anzeigt
Sie brauchen ein Tool für die Suche nach Social-Media-Erwähnungen, das mehr als nur Text umfasst. Hootsuite powered by Talkwalker AI durchsucht alle wichtigen sozialen Netzwerke und darüber hinaus.
Gehen Sie über die textbasierte Überwachung hinaus. Ermitteln Sie automatisch Erwähnungen in Fotos, Videoinhalten und Audioclips, um sich ein vollständiges Bild davon zu machen, wie Ihre Marke im Internet dargestellt wird.
Mit der Suche für 239 Länder und 186 Sprachen erhalten Sie einen umfassenden globalen Überblick darüber, wie über Ihre Marke gesprochen wird. Außerdem können Sie nach den neuesten Trends suchen und die Aktivitäten Ihrer Wettbewerber verfolgen.
Hootsuite Powered by Talkwalker ist eine umfassende Lösung zur Markenüberwachung. Es durchsucht soziale Medien sowie mehr als 150 Millionen Websites, Foren, Podcasts, Nachrichten-Websites, Print- und Rundfunkmedien.
Erhalten Sie genaue Ergebnisse ohne mentale Überfrachtung. Die in Hootsuite integrierte agentische KI und der intelligente Abfragegenerator helfen Ihnen, hochspezifische Suchergebnisse zu finden – ganz ohne komplexe boolesche Operationen.
Mit dem ultimativen KI-Tool für die Social-Media-Suche erhalten Sie Informationen, die Sie in Maßnahmen verwandeln können
Verwandeln Sie Milliarden von täglichen Social-Media- Signalen in Klarheit, Strategie und Wettbewerbsvorteile. Hootsuite by Talkwalker destilliert Millionen von Gesprächen in sofortige, klar verständliche Antworten und Zusammenfassungen, alles gestützt auf KI.
Verfolgung von Wettbewerbern und Benchmarking Ihrer Marke
Halten Sie Ihre Marke mit detaillierten Informationen über Ihre Mitbewerber auf dem neuesten Stand. Talkwalker Social Search informiert Sie über die Aktivitäten Ihrer Konkurrenten und hilft Ihnen, realistische Benchmarks zu setzen, damit Sie sich abheben und mehr Marktanteile erobern können.
Messung Ihres Markenzustands und der öffentlichen Stimmung
Mit der KI-gestützten Social.-Media-Suche, die täglich Milliarden von Datenpunkten analysiert, erhalten Sie sofortige Klarheit über die Markenstimmung, die Kundenwahrnehmung und aufkommende Risiken. So können Sie Krisen frühzeitig erkennen, die Reaktionen Ihres Publikums verstehen und Ihre Strategie in Echtzeit justieren.
Förderung der Produktinnovationen mit echten Verbraucherinformationen
Ermitteln Sie Kundenbedürfnisse über soziale Medien, Foren, Nachrichten, Blogs, Bilder, Videos und Audio. Verfolgen Sie die Reaktionen auf Ihre Produkte und lassen Sie die Erkenntnisse direkt in Ihre Produkt-Roadmap einfließen.
So schlagen Sie Ihre Wettbewerber bei den neuesten Trends
Identifizieren Sie Unterhaltungen, die an Dynamik gewinnen, lange bevor sie ihren Höhepunkt erreichen. Nutzen Sie Viralitätskarten, Themencluster und prädiktive KI, um kulturelle Momente frühzeitig zu nutzen – und nicht erst, wenn sie bereits vorbei sind.
Suchdaten automatisch in Erkenntnisse verwandeln
Sie brauchen ein Tool für die Social-Media-Suche, welches das gesamte Bild malt, nicht nur Bruchstücke. Hootsuite powered by Talkwalker verwandelt Unterhaltungen in Aktionspläne und Erkenntnisse – und das ohne manuelle Arbeit.
Echtzeitwarnungen
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre Marke erwähnt wird oder wenn sich die Stimmung ändert, damit Sie schnell handeln können.
Globale Unterhaltungslandkarten
Finden Sie heraus, wo weltweit Unterhaltungen über Ihre Marke stattfinden, um regionale Risiken, aufstrebende Hotspots und neue Marktchancen zu identifizieren.
Spitzenerkennung
Automatische Erkennung ungewöhnlicher Spitzenwerte bei Volumen, Reichweite oder Interaktion, damit Sie schnelllebige Storys sofort untersuchen können.
Themen-Clustering
Gruppieren Sie verwandte Themen und Stichwörter, um die Narrative aufzuzeigen, die den Ruf Ihrer Marke prägen, was Ihnen wiederum die Eingrenzung der Ursachen für Stimmungsschwankungen erleichtert.
Influencer-Finder
Finden Sie die Influencer, die Ihr Zielpublikum bereits effektiv ansprechen und einbinden. Außerdem können Sie schnell die am häufigsten geteilten benutzergenerierten Inhalte aufspüren.
Viralitätskarten
Entdecken Sie angesagte Themen und virale Momente, bevor sie zum Trend werden, indem Sie die Begeisterung der Zielgruppe für eine Vielzahl von Themen verfolgen.
Insights und Ressourcen
Social-Media-Suchmaschinen: Was sie sind und warum sie wichtig sind
Social-Media-Suchmaschinen haben das Potenzial, Ihre Strategie zu transformieren. Erfahren Sie mehr auf dem Blog.
Social-Media-SEO: Leitfaden für mehr Reichweite in den sozialen Medien + kostenloses Tool
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Social-Media-Inhalte optimieren können, damit Nutzer diese finden können, wenn sie auf ihren bevorzugten Plattformen suchen.
Social Listening im Jahr 2026: Wie man Erkenntnisse in geschäftlichen Nutzen verwandelt
Lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden zum Thema Social Listening, in dem Sie Expertentipps, Praxisbeispiele und eine umfassende Anleitung erhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Ja. Hootsuite powered by Talkwalker wurde entwickelt, um das Sammeln von OSINT- (Open Source Intelligence) und PAI-Daten (Publicly Available Information) zu optimieren. Hootsuite wird von mehr als 2.000 Regierungsbehörden und öffentlichen Einrichtungen verwendet und ist damit das branchenführende OSINT-Tool für die Erhebung und Analyse von Daten. Die in Hootsuite integrierte Suchfunktion für soziale Netzwerke ist eine wichtige Funktion, mit der Behörden die Stimmung in der Öffentlichkeit besser einschätzen und Risiken frühzeitig erkennen können.
Ja – Talkwalker Free Social Search ist eine der besten kostenlosen Alternativen zu Google Alerts und verfolgt Plattformen, die Google nicht abdeckt. Die kostenpflichtige Version erweitert den Abdeckungsbereich dramatisch mit einer Echtzeit-Suche nach Social-Media-Erwähnungen plus KI-Analyse, mehr als 150 Mio. Websites, über 30 soziale Netzwerke, visuelles Listening, Benachrichtigungen und Trendvorhersagen.
Mit Hootsuite powered by Talkwalker AI können Sie alle sozialen Medien, traditionelle Medien und Millionen von Websites durchsuchen. Egal, ob Sie nach Beiträgen, Nachrichtenartikeln oder Forenerwähnungen suchen, mit der Schnellsuche oder erweiterten Abfragen finden Sie alles schnell und mühelos.
Je nach Tarif können Sie Erwähnungen in Facebook, Reddit, TikTok, Snapchat, Truth Social, Quora, Bluesky, X, Threads, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Line, Twitch, Tumblr, WeChat und mehr suchen und verfolgen.
Sie können unsere Social-Media-Suche auch für Keywords und Erwähnungen in Podcasts, Printmedien, Radio, Bewertungen und Nachrichtenseiten nutzen.
Ja. Sie können Dashboards, Diagramme, Warnmeldungen und Zusammenfassungen ganz einfach exportieren, um sie mit Ihrem Team oder der Geschäftsführung zu teilen. KI-gestützte Berichte verwandeln Ihre Social-Media-Ergebnisse in ausgefeilte, präsentationsreife Erkenntnisse, die wichtige Trends, Risiken und Chancen hervorheben.
Ja. Mit dem KI-gestützten Social-Media-Finder von Hootsuite können Sie in Sekundenschnelle Unterhaltungen, Hashtags, Influencer und nutzergenerierte Inhalte in mehr als 30 sozialen Netzwerken ausfindig machen. Sie können aufkommende Themen aufspüren, Posts mit großer Wirkung verfolgen und schnell die Creators oder Communitys ausfindig machen, die die Unterhaltung vorantreiben.
Dabei ist Hootsuite wesentlich leistungsfähiger als die kostenlose Social-Media-Suche der einzelnen Netzwerke – und das nicht nur, weil Sie mehrere Netzwerke gleichzeitig durchsuchen können. Sie können auch mehrere Suchergebnisse vergleichen, die Leistung im Laufe der Zeit verfolgen und sogar Benachrichtigungen basierend auf Ihrer Suchanfrage einrichten. Keine dieser Funktionen ist nativ auf den einzelnen Plattformen verfügbar.
Einblicke erhalten, die den einflussreichsten Marken der Welt einen Vorsprung verschaffen
Fordern Sie eine persönliche Demo an, um genau zu sehen, wie Hootsuite powered by Talkwalker AI Ihnen bei der Erfassung jeder Erwähnung helfen kann, überall.