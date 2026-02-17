Ja. Mit dem KI-gestützten Social-Media-Finder von Hootsuite können Sie in Sekundenschnelle Unterhaltungen, Hashtags, Influencer und nutzergenerierte Inhalte in mehr als 30 sozialen Netzwerken ausfindig machen. Sie können aufkommende Themen aufspüren, Posts mit großer Wirkung verfolgen und schnell die Creators oder Communitys ausfindig machen, die die Unterhaltung vorantreiben.



Dabei ist Hootsuite wesentlich leistungsfähiger als die kostenlose Social-Media-Suche der einzelnen Netzwerke – und das nicht nur, weil Sie mehrere Netzwerke gleichzeitig durchsuchen können. Sie können auch mehrere Suchergebnisse vergleichen, die Leistung im Laufe der Zeit verfolgen und sogar Benachrichtigungen basierend auf Ihrer Suchanfrage einrichten. Keine dieser Funktionen ist nativ auf den einzelnen Plattformen verfügbar.