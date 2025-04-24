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Woman in suit jacket surrounded by social listening and social media management dashboard features

Erzielen Sie echte Auswirkungen auf Ihr Geschäft mit Social Insights in Echtzeit. Hootsuite macht es Ihnen leicht.

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Risiken erkennen, Wirkung nachweisen und Chancen identifizieren

Planen, interagieren, überwachen und analysieren Sie Social-Media-Beiträge. Alles in einem benutzerfreundlichen Dashboard.

Bleiben Sie Negativität und Fehlinformationen einen Schritt voraus – mit Echtzeit-Erwähnungsalarmen, Sentiment-Analyse und prädiktivem Krisenmonitoring. Verfolgen Sie Erwähnungen über mehr als 30 soziale Netzwerke, mehr als 300 Bewertungsportale und über 150 Millionen Websites hinweg.

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Verfolgen Sie Hunderte von Social-Media-Kennzahlen und wachsen Sie schneller mit individuellen Berichten und Berichtsvorlagen, Branchen- und Wettbewerbsvergleichen, automatisierter Berichtsplanung und -export, Reporting zu bezahlter und organischer Performance und mehr.

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Lernen Sie Ihren Markt bis ins Detail kennen – mit KI-gestützten Marktforschungstools. Überwachen Sie Millionen von Echtzeit-Gesprächen und gewinnen Sie tiefere Einblicke in Zielgruppendemografien, Gesprächsprognosen und Bewertungstrends.

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Planen oder veröffentlichen Sie Social-Media-Beiträge über verschiedene Netzwerke hinweg an einem zentralen Ort. Erstellen Sie sofort markenkonforme Bildunterschriften, Videoskripte, Creative Briefs und Nachrichten. Generieren Sie markenkonforme Texte und Bilder oder nutzen Sie integrierte Vorlagen von Canva und Adobe Express.

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Hootsuite dashboard showing media reputation metrics, social media trends, and a world map with regional engagement numbers in millions
Two analytics charts showing social media performance metrics: a line graph comparing engagement over time and a donut chart of post types
Social media analytics dashboard showing trends in electric vehicles with bubble chart visualization and EV charging photo
Screenshot of Hootsuite interface showing template options and an image editor with a glowing portrait against a light background

Was kann Hootsuite für Sie tun?

46%
Die Barceló Hotel Group nutzte Hootsuite, um ihre Markenstrategie zu zentralisieren, ihren Kundenservice zu verbessern und die Zahl neuer Follower um 46 % zu steigern.
Source
1,5 Mio. $
DaVita sparte mit Hootsuite Amplify und seinem Team aus Mitarbeiterbotschaftern einen Gegenwert von 1,5 Mio. $ an Anzeigenwert ein.
Source
31 %
Mapfre steigerte seine Online-Interaktionen um 31 %, indem das Unternehmen Hootsuite Enterprise nutzte, um das Account-Management auf einer einzigen Plattform zu bündeln.
Source
Gestapelte Hootsuite Social-Media-Trends-Berichte mit rotem Farbverlauf-Hintergrund und Profil-Silhouette-Designelementen

Brandneu: Der Social Media-Trendbericht 2026

Laden Sie den diesjährigen kostenlosen Trendbericht herunter und erhalten Sie detaillierte Daten, Einblicke von Plattform-Insidern, wichtige Erkenntnisse für Ihr Führungsteam sowie taktische Anleitungen zur Analyse und Nachverfolgung von Trends.

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Sparen Sie Zeit, vereinfachen Sie die Dinge und wachsen Sie schneller in den sozialen Medien

Mit Hootsuite verwalten Sie Social Media schneller, intelligenter und mit wesentlich weniger Aufwand. 

Social media analytics dashboard showing post scheduling interface and weekly engagement heatmap with peak times in purple

Steigern Sie Interaktion, Reichweite und Followerzahl mit weniger Aufwand

Sehen Sie sich die Inhalte an, die das meiste Engagement und den größten Umsatz bringen, und vergleichen Sie Ihre Leistung mit der Ihrer Wettbewerber. Außerdem erhalten Sie personalisierte Empfehlungen, wie Sie in Ihrer Branche erfolgreich sein können. Und mit Berichten, die Ihnen den besten Zeitpunkt für die Veröffentlichung in jedem Netzwerk anzeigen, können Sie sich vom Hin- und Herspringen zwischen den Netzwerk-Tabs für immer verabschieden.

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Social media interface showing comment replies, DM automation settings, and scheduled posts with self-care product images and National Doctor's Day content

Beantworten Sie Social-Media-Nachrichten und -Kommentare an einem Ort

Führen Sie alle Interaktionen in einem zentralen Posteingang für private und öffentliche Nachrichten zusammen. Antworten Sie schneller auf DMs und Kommentare mit gespeicherten und vorgeschlagenen Antworten, automatisierten Instagram-DMs und Nachrichtenweiterleitung. Bearbeiten Sie Ihren Posteingang im Team mit Nachrichten-Zuweisungen, internen Notizen und mehr.

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Social media analytics dashboard showing finance-related hashtag bubbles and channel growth metrics for TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram

Bleiben Sie den neuesten Trends immer einen Schritt voraus und erhöhen Sie Ihre Chancen, viral zu gehen

Mit Trendverfolgung und Entdeckungs-Streams finden Sie genau heraus, was Ihre Zielgruppe anspricht. Zeigen Sie die aktuellsten Themen nach Branche an und lassen Sie die KI sofort Beiträge auf der Grundlage dieser Trends entwerfen. Sie können auch nach Thema, Unternehmen und Hashtag suchen, um herauszufinden, was in Ihrer Nische angesagt ist.

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Social media analytics dashboard showing account metrics and engagement graph, with a featured food photo of a colorful salad bowl

Seien Sie Ihren Wettbewerbern beim nächsten großen Trend voraus

Verfolgen Sie die Performance, die Posting-Frequenz und die Strategien Ihrer Wettbewerber über alle Medien hinweg. Behalten Sie außerdem die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Wettbewerber im Blick – mit umfassenden Sentimentanalysen, die zeigen, was Menschen über Ihre Marke und Ihre Wettbewerber denken und sagen.

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Job posting interface showing Credit Analyst position in Toronto with social media sharing options and company mission about healthcare services

Machen Sie aus engagierten Mitarbeitenden Treiber für mehr Engagement und Reichweite

Verpassen Sie nicht Ihren größten ungenutzten Wachstumstreiber – Employee Advocacy. Hootsuite Amplify stellt Ihrem Team vorab genehmigte, markenkonforme Inhalte bereit, die Ihre Mitarbeitenden in wenigen Sekunden in ihren sozialen Netzwerken teilen können.

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Warum Hootsuite?

Keine Sorge, wir zwingen Sie nicht, unsere mehr als 2.000 Fünf-Sterne-Bewertungen zu lesen. Einige Highlights: Hervorragender Kundenservice, erstklassige Sicherheitsfunktionen und der beste Blog, die besten Webinare und die beste Social-Media-Akademie der Branche.

17 Jahre und 25 Millionen Nutzer

Wir bei Hootsuite waren die Ersten und sind auch nach 17 Jahren immer noch die Beliebtesten. Über 25 Millionen Nutzer verwenden Hootsuite, um in den sozialen Medien zu posten, zu verfolgen und ihre Wettbewerber zu übertreffen.

Mehr über uns

Die ultimative Social-Media-KI

Hootsuite unterstützt Sie bei der Automatisierung aller Aspekte des Social-Media-Managements: Posten, Schreiben, Messaging und Social Listening. Unsere KI wurde geschaffen von Social-Media-Profis für Social-Media-Profis.

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Die größte Integrationsbibliothek

Verknüpfen Sie über 100 Integrationen, um alle Ihre bevorzugten Tools im Hootsuite-Dashboard zusammenzuführen. Das ist (bei weitem) mehr als bei jeder anderen Social-Media-Management-Plattform.

Integrationen erkunden

Ressourcen für Social-Media-Profis

Einkaufstaschen mit daneben gestapelten Münzen

Wie eine Einzelhandelsmarke Hootsuite zu einer Umsatzsteigerung von 750 % nutzte

Sehen Sie sich an, wie der legendäre Süßwarenhersteller Stuckey's mit Hootsuite seine Online-Verkäufe und Follower in die Höhe treibt.

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Laptop-Symbol mit Diagrammen und Grafiken.

Social-Media-Wettbewerberanalyse: Kostenlose Vorlage für 2025

Finden Sie heraus, wie Sie die Konkurrenz schlagen können – mit dem ultimativen Leitfaden zur Wettbewerbsanalyse und einer kostenlosen Vorlage.

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Zertifizierungssymbol mit Abzeichen und Owly

Nehmen Sie am Hootsuite-Zertifizierungskurs für Social Media Marketing teil

Werden Sie zum Social-Media-Experten: Bereichern Sie Ihren Lebenslauf mit einer glänzenden neuen Zertifizierung nach dem Branchenstandard in der Social-Media-Ausbildung.

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Hören Sie es von echten Nutzern: Hootsuite ist ein Muss

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Unsere Kunden lieben uns
Erfahren Sie, was echte Benutzer über Hootsuite sagen.
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Apr 24, 2025
“Hootsuite macht mein Leben 10x einfacher!”
“Ich arbeite mit Fitnessstudios und Franchise-Unternehmen und finde es toll, dass ich mit Hootsuite auf all meinen Plattformen posten und bei Bedarf Cross Promotion nutzen kann! Auch das Anpassen der Beschriftungen für je...”
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Courtney W.
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Social Media Manager
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TikTok-Screenshot mit Owly und den Worten „Auf Nimmerwiedersehen“. Sie wissen, über wen wir sprechen.“
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Dec 29, 2025

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Dies ist eine Nachricht nur für die Führungsebene: Ihr Social-Media-Manager weiß, was in den sozialen Medien funktioniert.

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Jan 05, 2026

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Aber hallo! Sie haben diese Woche gute Arbeit geleistet ❤️

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Bildabmessungen für Social Media 2025
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Die Hootsuite Social-Media-Trends 2025 sind live
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Social-Media-Feiertage im Juni 2025
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Owly TikTok Vorschaubild
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Professional in white blazer using phone next to analytics charts and schedule post interface with age group data visualization

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