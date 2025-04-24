Erzielen Sie echte Auswirkungen auf Ihr Geschäft mit Social Insights in Echtzeit. Hootsuite macht es Ihnen leicht.
Risiken erkennen, Wirkung nachweisen und Chancen identifizieren
Planen, interagieren, überwachen und analysieren Sie Social-Media-Beiträge. Alles in einem benutzerfreundlichen Dashboard.
Bleiben Sie Negativität und Fehlinformationen einen Schritt voraus – mit Echtzeit-Erwähnungsalarmen, Sentiment-Analyse und prädiktivem Krisenmonitoring. Verfolgen Sie Erwähnungen über mehr als 30 soziale Netzwerke, mehr als 300 Bewertungsportale und über 150 Millionen Websites hinweg.
Verfolgen Sie Hunderte von Social-Media-Kennzahlen und wachsen Sie schneller mit individuellen Berichten und Berichtsvorlagen, Branchen- und Wettbewerbsvergleichen, automatisierter Berichtsplanung und -export, Reporting zu bezahlter und organischer Performance und mehr.
Lernen Sie Ihren Markt bis ins Detail kennen – mit KI-gestützten Marktforschungstools. Überwachen Sie Millionen von Echtzeit-Gesprächen und gewinnen Sie tiefere Einblicke in Zielgruppendemografien, Gesprächsprognosen und Bewertungstrends.
Planen oder veröffentlichen Sie Social-Media-Beiträge über verschiedene Netzwerke hinweg an einem zentralen Ort. Erstellen Sie sofort markenkonforme Bildunterschriften, Videoskripte, Creative Briefs und Nachrichten. Generieren Sie markenkonforme Texte und Bilder oder nutzen Sie integrierte Vorlagen von Canva und Adobe Express.
Was kann Hootsuite für Sie tun?
Brandneu: Der Social Media-Trendbericht 2026
Laden Sie den diesjährigen kostenlosen Trendbericht herunter und erhalten Sie detaillierte Daten, Einblicke von Plattform-Insidern, wichtige Erkenntnisse für Ihr Führungsteam sowie taktische Anleitungen zur Analyse und Nachverfolgung von Trends.
Sparen Sie Zeit, vereinfachen Sie die Dinge und wachsen Sie schneller in den sozialen Medien
Mit Hootsuite verwalten Sie Social Media schneller, intelligenter und mit wesentlich weniger Aufwand.
Steigern Sie Interaktion, Reichweite und Followerzahl mit weniger Aufwand
Sehen Sie sich die Inhalte an, die das meiste Engagement und den größten Umsatz bringen, und vergleichen Sie Ihre Leistung mit der Ihrer Wettbewerber. Außerdem erhalten Sie personalisierte Empfehlungen, wie Sie in Ihrer Branche erfolgreich sein können. Und mit Berichten, die Ihnen den besten Zeitpunkt für die Veröffentlichung in jedem Netzwerk anzeigen, können Sie sich vom Hin- und Herspringen zwischen den Netzwerk-Tabs für immer verabschieden.
Beantworten Sie Social-Media-Nachrichten und -Kommentare an einem Ort
Führen Sie alle Interaktionen in einem zentralen Posteingang für private und öffentliche Nachrichten zusammen. Antworten Sie schneller auf DMs und Kommentare mit gespeicherten und vorgeschlagenen Antworten, automatisierten Instagram-DMs und Nachrichtenweiterleitung. Bearbeiten Sie Ihren Posteingang im Team mit Nachrichten-Zuweisungen, internen Notizen und mehr.
Bleiben Sie den neuesten Trends immer einen Schritt voraus und erhöhen Sie Ihre Chancen, viral zu gehen
Mit Trendverfolgung und Entdeckungs-Streams finden Sie genau heraus, was Ihre Zielgruppe anspricht. Zeigen Sie die aktuellsten Themen nach Branche an und lassen Sie die KI sofort Beiträge auf der Grundlage dieser Trends entwerfen. Sie können auch nach Thema, Unternehmen und Hashtag suchen, um herauszufinden, was in Ihrer Nische angesagt ist.
Seien Sie Ihren Wettbewerbern beim nächsten großen Trend voraus
Verfolgen Sie die Performance, die Posting-Frequenz und die Strategien Ihrer Wettbewerber über alle Medien hinweg. Behalten Sie außerdem die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Wettbewerber im Blick – mit umfassenden Sentimentanalysen, die zeigen, was Menschen über Ihre Marke und Ihre Wettbewerber denken und sagen.
Machen Sie aus engagierten Mitarbeitenden Treiber für mehr Engagement und Reichweite
Verpassen Sie nicht Ihren größten ungenutzten Wachstumstreiber – Employee Advocacy. Hootsuite Amplify stellt Ihrem Team vorab genehmigte, markenkonforme Inhalte bereit, die Ihre Mitarbeitenden in wenigen Sekunden in ihren sozialen Netzwerken teilen können.
Warum Hootsuite?
Keine Sorge, wir zwingen Sie nicht, unsere mehr als 2.000 Fünf-Sterne-Bewertungen zu lesen. Einige Highlights: Hervorragender Kundenservice, erstklassige Sicherheitsfunktionen und der beste Blog, die besten Webinare und die beste Social-Media-Akademie der Branche.
17 Jahre und 25 Millionen Nutzer
Wir bei Hootsuite waren die Ersten und sind auch nach 17 Jahren immer noch die Beliebtesten. Über 25 Millionen Nutzer verwenden Hootsuite, um in den sozialen Medien zu posten, zu verfolgen und ihre Wettbewerber zu übertreffen.
Die ultimative Social-Media-KI
Hootsuite unterstützt Sie bei der Automatisierung aller Aspekte des Social-Media-Managements: Posten, Schreiben, Messaging und Social Listening. Unsere KI wurde geschaffen von Social-Media-Profis für Social-Media-Profis.
Die größte Integrationsbibliothek
Verknüpfen Sie über 100 Integrationen, um alle Ihre bevorzugten Tools im Hootsuite-Dashboard zusammenzuführen. Das ist (bei weitem) mehr als bei jeder anderen Social-Media-Management-Plattform.
Ressourcen für Social-Media-Profis
Wie eine Einzelhandelsmarke Hootsuite zu einer Umsatzsteigerung von 750 % nutzte
Sehen Sie sich an, wie der legendäre Süßwarenhersteller Stuckey's mit Hootsuite seine Online-Verkäufe und Follower in die Höhe treibt.
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Finden Sie heraus, wie Sie die Konkurrenz schlagen können – mit dem ultimativen Leitfaden zur Wettbewerbsanalyse und einer kostenlosen Vorlage.
Nehmen Sie am Hootsuite-Zertifizierungskurs für Social Media Marketing teil
Werden Sie zum Social-Media-Experten: Bereichern Sie Ihren Lebenslauf mit einer glänzenden neuen Zertifizierung nach dem Branchenstandard in der Social-Media-Ausbildung.
Hören Sie es von echten Nutzern: Hootsuite ist ein Muss
Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Dort fühlen wir uns wohl.
Hootsuite
Dec 29, 2025
Dies ist eine Nachricht nur für die Führungsebene: Ihr Social-Media-Manager weiß, was in den sozialen Medien funktioniert.
Hootsuite
Jan 05, 2026
Aber hallo! Sie haben diese Woche gute Arbeit geleistet ❤️
Hootsuite
Dec 29, 2025
Dies ist eine Nachricht nur für die Führungsebene: Ihr Social-Media-Manager weiß, was in den sozialen Medien funktioniert.
Hootsuite
Jan 05, 2026
Aber hallo! Sie haben diese Woche gute Arbeit geleistet ❤️
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