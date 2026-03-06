Obtén claridad sobre los puntos ciegos del marketing con Talkwalker LLM Insights
La IA está transformando la forma en que tu audiencia hace búsquedas, por lo que tu visibilidad en IA ahora es más importante que nunca. LLM Insights de Talkwalker te proporciona la claridad y el control que necesitas para proteger tu reputación, superar a tus competidores y planificar tu estrategia.
Protege tu reputación rastreando el modo en que los LLM muestran tu marca. Monitorea las señales actuales de posicionamiento, el riesgo de reputación y la dinámica competitiva emergente.
Comprueba cómo los LLM posicionan tu marca frente a tus competidores. Compara la visibilidad en IA, la posición media, el total de menciones y la cuota de voz de tu marca.
Estrategia de influencia y percepción de marca a través de modelos LLM antes de que el descubrimiento de la IA afecte a tu reputación o a tus ingresos.
Descubre lo que están diciendo los LLM sobre tu marca
Más de la mitad de los consumidores ahora utilizan LLM como ChatGPT, Gemini y Claude para sus decisiones de compra. Los LLM hacen recomendaciones, te comparan con los competidores y responden a preguntas sobre los productos. Pero la mayoría de las organizaciones no tienen visibilidad ni control sobre cómo los interpretan estos sistemas de IA. Talkwalker LLM Insights te permite cambiar eso.
Identifica riesgos y sesgos antes de que escalen
LLM Insights ofrece a los líderes visibilidad sobre la forma en que los asistentes de IA describen, recomiendan y comparan su marca, sus productos y su categoría. Rastrea fácilmente el sentimiento, detecta información errónea e identifica las lagunas narrativas en el contenido generado por IA para que puedas prepararte en todo momento para los riesgos, la percepción y los cambios de categoría.
Monitorea tu visibilidad en comparación con la de tus competidores
Observa cómo la IA posiciona a tus competidores, no solo cómo se posicionan ellos mismos. Evalúa rápidamente cómo se compara la visibilidad en IA, la posición media, el total de menciones y la cuota de voz de tu marca con respecto a tus competidores. Luego utiliza esa información para dar a tu estrategia una ventaja competitiva.
Rastrea la percepción de la IA de tu marca a lo largo del tiempo
Monitorea cómo cambia la interpretación de la IA a medida que los modelos evolucionan, tu marca crece y las nuevas conversaciones humanas dirigen los resultados. Además, los resúmenes de IA integrados te permiten obtener una información clave y útil para explicar las fluctuaciones en la percepción. No es necesario profundizar en las respuestas.
Elimina los puntos ciegos al instante, sin ninguna complejidad
En solo unos cuantos clics, puedes empezar a monitorear cómo aparece tu marca en los LLM. Una inteligencia lista para tomar decisiones, pero sin ingeniería de instrucciones ni integraciones complejas. Los usuarios actuales pueden usar LLM Insights en solo cinco clics.
Controla las señales que dan forma a tu marca
Transforma la información fragmentada de IA en direcciones claras para que tu equipo pueda liderar con confianza.
Resúmenes de IA
Obtén resúmenes claros de las señales de posicionamiento, el riesgo de reputación y la dinámica competitiva emergente: te permitirán actuar en lugar de reaccionar.
Plantillas de instrucciones
Crea instrucciones personalizadas o autogenera en unos segundos una lista basada en tus objetivos, como el monitoreo de marca, la inteligencia de los competidores, los comentarios sobre productos, las tendencias o la detección de riesgos.
Filtrado de modelos
Crea instrucciones personalizadas o genera una lista basada en tus objetivos, como el monitoreo de marca, la inteligencia de los competidores, los comentarios sobre productos, las tendencias, la detección de riesgos, entre otros.
Averigua cómo define tu marca la IA antes de que afecte a tu negocio
Descubre cómo LLM Insights te ayuda a entender e influir en la percepción impulsada por la IA antes de que afecte a tu empresa.