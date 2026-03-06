Descubre lo que están diciendo los LLM sobre tu marca

Más de la mitad de los consumidores ahora utilizan LLM como ChatGPT, Gemini y Claude para sus decisiones de compra. Los LLM hacen recomendaciones, te comparan con los competidores y responden a preguntas sobre los productos. Pero la mayoría de las organizaciones no tienen visibilidad ni control sobre cómo los interpretan estos sistemas de IA. Talkwalker LLM Insights te permite cambiar eso.