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Obtén claridad sobre los puntos ciegos del marketing con Talkwalker LLM Insights

La IA está transformando la forma en que tu audiencia hace búsquedas, por lo que tu visibilidad en IA ahora es más importante que nunca. LLM Insights de Talkwalker te proporciona la claridad y el control que necesitas para proteger tu reputación, superar a tus competidores y planificar tu estrategia.

Icono de la policía local para obtener información de LLM

Protege tu reputación rastreando el modo en que los LLM muestran tu marca. Monitorea las señales actuales de posicionamiento, el riesgo de reputación y la dinámica competitiva emergente.  

Icono de trofeo

Comprueba cómo los LLM posicionan tu marca frente a tus competidores. Compara la visibilidad en IA, la posición media, el total de menciones y la cuota de voz de tu marca.

icono de destellos con flecha

Estrategia de influencia y percepción de marca a través de modelos LLM antes de que el descubrimiento de la IA afecte a tu reputación o a tus ingresos.

Descubre lo que están diciendo los LLM sobre tu marca

Más de la mitad de los consumidores ahora utilizan LLM como ChatGPT, Gemini y Claude para sus decisiones de compra. Los LLM hacen recomendaciones, te comparan con los competidores y responden a preguntas sobre los productos. Pero la mayoría de las organizaciones no tienen visibilidad ni control sobre cómo los interpretan estos sistemas de IA. Talkwalker LLM Insights te permite cambiar eso.

Visualización de datos que muestra el análisis de sentimiento de las menciones de LLM en relación con precios, características y soporte, junto con un gráfico de anillos de la cuota de marca

Identifica riesgos y sesgos antes de que escalen

LLM Insights ofrece a los líderes visibilidad sobre la forma en que los asistentes de IA describen, recomiendan y comparan su marca, sus productos y su categoría. Rastrea fácilmente el sentimiento, detecta información errónea e identifica las lagunas narrativas en el contenido generado por IA para que puedas prepararte en todo momento para los riesgos, la percepción y los cambios de categoría.

Panel de control de monitoreo de la marca que muestra la comparación de la cuota de voz entre ChatGPT, Gemini, Perplexity y Claude entre los diferentes competidores

Monitorea tu visibilidad en comparación con la de tus competidores

Observa cómo la IA posiciona a tus competidores, no solo cómo se posicionan ellos mismos. Evalúa rápidamente cómo se compara la visibilidad en IA, la posición media, el total de menciones y la cuota de voz de tu marca con respecto a tus competidores. Luego utiliza esa información para dar a tu estrategia una ventaja competitiva.

Gráfico lineal que muestra las tendencias de la cuota de voz de la marca durante 5 días, comparando una empresa con 3 competidores, con una lista de información positiva

Rastrea la percepción de la IA de tu marca a lo largo del tiempo

Monitorea cómo cambia la interpretación de la IA a medida que los modelos evolucionan, tu marca crece y las nuevas conversaciones humanas dirigen los resultados. Además, los resúmenes de IA integrados te permiten obtener una información clave y útil para explicar las fluctuaciones en la percepción. No es necesario profundizar en las respuestas.

Panel de control de análisis de menciones de marca que muestra 1,2 millones de resultados con un aumento del 29,3 %, revelando métricas de tasas de mención y resultados a lo largo de los periodos

Elimina los puntos ciegos al instante, sin ninguna complejidad

En solo unos cuantos clics, puedes empezar a monitorear cómo aparece tu marca en los LLM. Una inteligencia lista para tomar decisiones, pero sin ingeniería de instrucciones ni integraciones complejas. Los usuarios actuales pueden usar LLM Insights en solo cinco clics.

Controla las señales que dan forma a tu marca

Transforma la información fragmentada de IA en direcciones claras para que tu equipo pueda liderar con confianza.

Icono de resúmenes de IA

Resúmenes de IA

Obtén resúmenes claros de las señales de posicionamiento, el riesgo de reputación y la dinámica competitiva emergente: te permitirán actuar en lugar de reaccionar.

Plantillas de instrucciones

Plantillas de instrucciones

Crea instrucciones personalizadas o autogenera en unos segundos una lista basada en tus objetivos, como el monitoreo de marca, la inteligencia de los competidores, los comentarios sobre productos, las tendencias o la detección de riesgos.

Icono de filtrado del modelo LLM Insights

Filtrado de modelos

Crea instrucciones personalizadas o genera una lista basada en tus objetivos, como el monitoreo de marca, la inteligencia de los competidores, los comentarios sobre productos, las tendencias, la detección de riesgos, entre otros.

Profesional con gafas y prenda negra de cuello alto junto a gráficos de visualización de datos que muestran métricas de visibilidad de los modelos LLM y la cuota de marca

Averigua cómo define tu marca la IA antes de que afecte a tu negocio

Descubre cómo LLM Insights te ayuda a entender e influir en la percepción impulsada por la IA antes de que afecte a tu empresa.