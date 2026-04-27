Tire o máximo proveito do nosso rastreador de hashtags seguindo estas etapas simples.

Etapa 1: Filtre por tipo

Selecione “Hashtag” para focar especificamente em hashtags em alta (em vez de marcas ou eventos).

Passo 2: Filtrar por região

Refine os resultados para corresponder ao seu público-alvo e ao seu mercado.

Etapa 3: Selecione seu setor

Filtre por setor para descobrir hashtags mais relevantes e específicas.

Passo 4: Aja rápido

As tendências mudam rápido. Use o nosso gerador gratuito de legendas para mídias sociais para criar publicações com base em hashtags específicas.

Embora essa ferramenta tenha sido projetada para ajudar a descobrir hashtags populares, ela pode fazer muito mais do que isso. Também é possível destacar tópicos em alta como marcas, eventos e conversas em diversos setores, o que proporciona uma visão mais ampla do que interessa ao público no momento.

Utilize filtros como região, idioma, tipo e setor para refinar os resultados e descobrir tendências que sejam realmente relevantes para o seu nicho. Se você está procurando conversas locais, tópicos específicos do setor ou tendências globais, esses filtros ajudam você a passar de hashtags genéricas para oportunidades de alto impacto.

Procura algo específico? Use a barra de pesquisa para analisar rapidamente os tópicos mais populares do momento e encontrar hashtags que estejam alinhadas com sua marca, campanha ou conteúdo. Isso é especialmente útil para identificar tendências relevantes dentro do seu setor ou validar se uma hashtag está ganhando força antes de usá-la.



A busca manual por hashtags pode ser demorada. Existem maneiras mais rápidas e eficazes de manter-se atualizado sobre as tendências.

Use um rastreador de tendências em tempo real

Uma ferramenta dedicada, como a apresentada acima, mostra o que está ganhando destaque nas plataformas em tempo real.

Observe os sinais da plataforma

Caso queira uma análise mais detalhada das tendências de cada plataforma, você pode começar pela fonte, a rede em questão. Aqui é possível encontrar as hashtags mais populares em cada rede social.

Instagram Explore e Reels

Assuntos em alta no X

TikTok Creative Center e Página Discover

Postagens e hashtags populares do LinkedIn

Vídeos em alta e Shorts do YouTube

Tendências e sugestões de busca do Pinterest

Tópicos em alta e postagens populares no Facebook

Feeds e hashtags em alta do Bluesky

Comunidades e tópicos em alta no Reddit

Eles destacam conteúdos populares, mas nem sempre são adaptados ao seu nicho. O Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI ajuda você a eliminar o ruído identificando as hashtags mais importantes para seu público específico, com base em conversas reais, tendências do setor e desempenho da concorrência.

Use ferramentas para gerar ideias

Se precisar de ajuda para introdução, o gerador de hashtags gratuito do Hootsuite pode criar rapidamente conjuntos de hashtags relevantes com base no seu conteúdo.

Se quiser fazer mais do que encontrar hashtags de tendência e realmente entender o que funciona, considere uma ferramenta de análise e rastreamento de hashtags como o Hootsuite, com tecnologia TalkwalkerAI.

O Hootsuite oferece mais do que apenas rastreamento de hashtags, ele oferece insights práticos sobre o que está em alta, viral e gerando identificação com seu público em todo o cenário digital.

Veja a seguir alguns benefícios do uso do Hootsuite para orientar sua estratégia de pesquisa de tendências :

Acompanhe tendências além das hashtags em mídias sociais, notícias, blogs, fóruns e muito mais

Identifique tendências antes que se tornem populares com a detecção precoce de sinais

Identifique o que está se tornando viral em tempo real por meio de picos em menção e engajamento

Entenda toda a história por trás das tendências com análises de tópicos e conversas baseadas em IA

Analise sentimentos e respostas emocionais para ver como as pessoas realmente se sentem

Conheça os principais influenciadores e comunidades que impulsionam cada tendência

Monitore os concorrentes e avalie o desempenho no seu setor

Detalhe as tendências por público, região ou plataforma

Em vez de tentar adivinhar o que está em alta, você tem o panorama completo e as informações necessárias para transformá-lo em resultados.



