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Beleuchten Sie blinde Flecken im Marketing mit Talkwalker LLM Insights

KI verändert die Art und Weise, wie Ihre Zielgruppe sucht. Daher ist Ihre KI-Sichtbarkeit wichtiger denn je. Talkwalker LLM Insights gibt Ihnen die Klarheit und Kontrolle, die Sie benötigen, um Ihren Ruf zu schützen, Ihre Wettbewerber zu überholen und strategisch zu planen.

Symbol der lokalen Polizei für LLM-Analysen

Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie verfolgen, wie LLMs Ihre Marke darstellen. Überwachen Sie aktuellen Positionierungssignale, Reputationsrisiken und aufkommende Wettbewerbsdynamiken.  

Trophäen-Symbol

Sehen Sie, wie LLMs Ihre Marke im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern positionieren. Vergleichen Sie Ihre KI-Sichtbarkeit, durchschnittliche Position, Gesamtanzahl der Erwähnungen und den Share of Voice.

Symbol, das einen funkelnden Pfeil zeigt

Beeinflussen Sie die Strategie und die Markenwahrnehmung über LLM-Modelle hinweg, bevor die Entdeckung von KI Ihren Ruf oder Umsatz beeinträchtigt.

Erfahren Sie, was LLMs gerade über Ihre Marke sagen

Mehr als die Hälfte der Verbraucher nutzt mittlerweile LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude, um Kaufentscheidungen zu treffen. LLMs geben Empfehlungen, vergleichen Sie mit Wettbewerbern und beantworten Fragen zu Produkten. Aber die meisten Unternehmen haben weder Einblick noch Kontrolle darüber, wie diese KI-Systeme sie interpretieren. Talkwalker LLM Insights ändert das.

Datenvisualisierung, die eine Sentiment-Analyse von LLM-Erwähnungen in Bezug auf Preisgestaltung, Funktionen und Support zeigt, mit einem dazugehörigen Donut-Diagramm für den Markenanteil

Identifizieren Sie Risiken und Vorurteile, bevor sie sich ausweiten

LLM Insights gibt Führungskräften Einblicke darüber, wie KI-Assistenten ihre Marke, Produkte und Kategorien beschreiben, empfehlen und vergleichen. Verfolgen Sie ganz einfach die Stimmung, erkennen Sie Fehlinformationen und identifizieren Sie narrative Lücken in KI-generierten Contents, damit Sie stets auf Risiken, Wahrnehmungen und Kategorieänderungen vorbereitet sind.

Dashboard zur Markenüberwachung mit Vergleich des Share of Voice von ChatGPT, Gemini, Perplexity und Claude gegenüber Wettbewerbern

Überwachen Sie Ihre Sichtbarkeit im Vergleich zu Wettbewerbern

Sehen Sie, wie KI Ihre Wettbewerber positioniert – nicht nur, wie sie sich selbst positionieren. Ermitteln Sie in kurzer Zeit, wie die Sichtbarkeit, die durchschnittliche Position, die Gesamtzahl der Erwähnungen und der Anteil der Stimmen Ihrer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern abschneiden. Nutzen Sie anschließend diese Erkenntnisse zur Entwicklung einer Wettbewerbsstrategie.

Liniendiagramm, das den Markenanteil des Share of Voice über 5 Tage zeigt, wobei ein Unternehmen mit 3 Wettbewerbern verglichen wird und positive Erkenntnisse aufgelistet sind

Verfolgen Sie die KI-Wahrnehmung Ihrer Marke im Laufe der Zeit

Beobachten Sie, wie sich die KI-Interpretation verändert, wenn sich Modelle ändern, wie Ihre Marke sich weiterentwickelt und wie neue menschliche Unterhaltungen die Ergebnisse beeinflussen. Außerdem gewinnen Sie durch integrierte KI-Zusammenfassungen wichtige Erkenntnisse, die dazu beitragen, Wahrnehmungsschwankungen zu erklären. Sie müssen nicht nach Antworten suchen.

Dashboard zur Analyse von Markenerwähnungen, das 1,2 Mio. Ergebnisse mit einem Anstieg von 29,3 % sowie Metriken für Erwähnungsraten und Ergebnisse über verschiedene Zeiträume zeigt

Beseitigen Sie blinde Flecken sofort, ohne Komplexität

Mit nur wenigen Klicks können Sie überwachen, wie Ihre Marke in LLMs erscheint. Das ist entscheidungsreife Intelligenz, aber ohne komplexes Prompt-Engineering oder Integrationen. Für bestehende Nutzer ist LLM Insights mit nur fünf Klicks einsatzbereit.

Kontrollieren Sie die Signale, die Ihre Marke prägen

Nutzen Sie fragmentierte KI-Erkenntnisse zur klaren Richtungsweisung, damit Ihr Team selbstbewusst führen kann.

Symbol für KI-Zusammenfassungen

KI-Zusammenfassungen

Erhalten Sie übersichtliche Zusammenfassungen von Positionierungssignalen, Reputationsrisiken und sich abzeichnenden Wettbewerbsdynamiken, damit Sie agieren statt reagieren können.

Vorlagen für Eingabeaufforderungen

Vorlagen für Eingabeaufforderungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen oder generieren Sie innerhalb von Sekunden automatisch eine Liste basierend auf Ihren Zielen wie Markenüberwachung, Wettbewerberbeobachtung, Produktfeedback, Trends, Risikoerkennung und mehr.

Symbol für die Modellfilterung von LLM Insights

Modellfilter

Erstellen Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen oder generieren Sie eine Liste basierend auf Ihren Zielen wie Markenüberwachung, Wettbewerberbeobachtung, Produktfeedback, Trends, Risikoerkennung und mehr.

Fachkraft mit Brille und schwarzem Rollkragenpullover, abgebildet neben Datenvisualisierungsdiagrammen, die die Sichtbarkeitskennzahlen und den Markenanteil von LLM zeigen

Sehen Sie, wie KI Ihre Marke definiert, bevor sie Ihr Geschäft definiert

Erfahren Sie, wie LLM Insights Ihnen hilft, die KI-gesteuerte Wahrnehmung zu verstehen und zu beeinflussen, bevor sie Ihr Unternehmen beeinflusst.