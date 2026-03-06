Beleuchten Sie blinde Flecken im Marketing mit Talkwalker LLM Insights
KI verändert die Art und Weise, wie Ihre Zielgruppe sucht. Daher ist Ihre KI-Sichtbarkeit wichtiger denn je. Talkwalker LLM Insights gibt Ihnen die Klarheit und Kontrolle, die Sie benötigen, um Ihren Ruf zu schützen, Ihre Wettbewerber zu überholen und strategisch zu planen.
Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie verfolgen, wie LLMs Ihre Marke darstellen. Überwachen Sie aktuellen Positionierungssignale, Reputationsrisiken und aufkommende Wettbewerbsdynamiken.
Sehen Sie, wie LLMs Ihre Marke im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern positionieren. Vergleichen Sie Ihre KI-Sichtbarkeit, durchschnittliche Position, Gesamtanzahl der Erwähnungen und den Share of Voice.
Beeinflussen Sie die Strategie und die Markenwahrnehmung über LLM-Modelle hinweg, bevor die Entdeckung von KI Ihren Ruf oder Umsatz beeinträchtigt.
Erfahren Sie, was LLMs gerade über Ihre Marke sagen
Mehr als die Hälfte der Verbraucher nutzt mittlerweile LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude, um Kaufentscheidungen zu treffen. LLMs geben Empfehlungen, vergleichen Sie mit Wettbewerbern und beantworten Fragen zu Produkten. Aber die meisten Unternehmen haben weder Einblick noch Kontrolle darüber, wie diese KI-Systeme sie interpretieren. Talkwalker LLM Insights ändert das.
Identifizieren Sie Risiken und Vorurteile, bevor sie sich ausweiten
LLM Insights gibt Führungskräften Einblicke darüber, wie KI-Assistenten ihre Marke, Produkte und Kategorien beschreiben, empfehlen und vergleichen. Verfolgen Sie ganz einfach die Stimmung, erkennen Sie Fehlinformationen und identifizieren Sie narrative Lücken in KI-generierten Contents, damit Sie stets auf Risiken, Wahrnehmungen und Kategorieänderungen vorbereitet sind.
Überwachen Sie Ihre Sichtbarkeit im Vergleich zu Wettbewerbern
Sehen Sie, wie KI Ihre Wettbewerber positioniert – nicht nur, wie sie sich selbst positionieren. Ermitteln Sie in kurzer Zeit, wie die Sichtbarkeit, die durchschnittliche Position, die Gesamtzahl der Erwähnungen und der Anteil der Stimmen Ihrer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern abschneiden. Nutzen Sie anschließend diese Erkenntnisse zur Entwicklung einer Wettbewerbsstrategie.
Verfolgen Sie die KI-Wahrnehmung Ihrer Marke im Laufe der Zeit
Beobachten Sie, wie sich die KI-Interpretation verändert, wenn sich Modelle ändern, wie Ihre Marke sich weiterentwickelt und wie neue menschliche Unterhaltungen die Ergebnisse beeinflussen. Außerdem gewinnen Sie durch integrierte KI-Zusammenfassungen wichtige Erkenntnisse, die dazu beitragen, Wahrnehmungsschwankungen zu erklären. Sie müssen nicht nach Antworten suchen.
Beseitigen Sie blinde Flecken sofort, ohne Komplexität
Mit nur wenigen Klicks können Sie überwachen, wie Ihre Marke in LLMs erscheint. Das ist entscheidungsreife Intelligenz, aber ohne komplexes Prompt-Engineering oder Integrationen. Für bestehende Nutzer ist LLM Insights mit nur fünf Klicks einsatzbereit.
Kontrollieren Sie die Signale, die Ihre Marke prägen
Nutzen Sie fragmentierte KI-Erkenntnisse zur klaren Richtungsweisung, damit Ihr Team selbstbewusst führen kann.
KI-Zusammenfassungen
Erhalten Sie übersichtliche Zusammenfassungen von Positionierungssignalen, Reputationsrisiken und sich abzeichnenden Wettbewerbsdynamiken, damit Sie agieren statt reagieren können.
Vorlagen für Eingabeaufforderungen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen oder generieren Sie innerhalb von Sekunden automatisch eine Liste basierend auf Ihren Zielen wie Markenüberwachung, Wettbewerberbeobachtung, Produktfeedback, Trends, Risikoerkennung und mehr.
Modellfilter
Erstellen Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen oder generieren Sie eine Liste basierend auf Ihren Zielen wie Markenüberwachung, Wettbewerberbeobachtung, Produktfeedback, Trends, Risikoerkennung und mehr.
Sehen Sie, wie KI Ihre Marke definiert, bevor sie Ihr Geschäft definiert
Erfahren Sie, wie LLM Insights Ihnen hilft, die KI-gesteuerte Wahrnehmung zu verstehen und zu beeinflussen, bevor sie Ihr Unternehmen beeinflusst.