Sehen Sie, wie KI Ihre Wettbewerber positioniert – nicht nur, wie sie sich selbst positionieren. Ermitteln Sie in kurzer Zeit, wie die Sichtbarkeit, die durchschnittliche Position, die Gesamtzahl der Erwähnungen und der Anteil der Stimmen Ihrer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern abschneiden. Nutzen Sie anschließend diese Erkenntnisse zur Entwicklung einer Wettbewerbsstrategie.