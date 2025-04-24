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Woman in suit jacket surrounded by social listening and social media management dashboard features

Obtenez un impact commercial réel grâce à des insights sociaux en temps réel. Avec Hootsuite, c'est simple.

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Voyez les risques, prouvez l’impact et repérez les opportunités

Programmez, engagez, surveillez et analysez les publications sur les médias sociaux. Le tout depuis un tableau de bord convivial.

Gardez une longueur d’avance sur la négativité et la désinformation grâce aux alertes de mentions en temps réel, au suivi des sentiments et à la surveillance prédictive des crises. Suivez les mentions sur plus de 30 réseaux sociaux, plus de 300 sites d’avis et plus de 150 millions de sites web.

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Suivez des centaines de métriques sur les réseaux sociaux et accélérez votre croissance grâce à des rapports personnalisés et des modèles de rapports, au benchmarking sectoriel et concurrentiel, à la planification et à l’exportation des rapports, aux analyses des performances payantes et organiques, et plus encore.

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Apprenez à connaître votre marché dans les moindres détails grâce à des outils d’étude de marché alimentés par l’IA. Surveillez des millions de conversations en temps réel et découvrez des données démographiques d’audience plus approfondies, des prévisions de conversations et des tendances issues des avis.

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Planifiez ou publiez vos contenus sur les réseaux sociaux depuis une seule plateforme. Générez instantanément des légendes, des scripts vidéo, des briefs créatifs et des messages approuvés par votre marque. Créez des textes et des visuels conformes à votre marque ou utilisez les modèles intégrés Canva et Adobe Express.

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Hootsuite dashboard showing media reputation metrics, social media trends, and a world map with regional engagement numbers in millions
Two analytics charts showing social media performance metrics: a line graph comparing engagement over time and a donut chart of post types
Social media analytics dashboard showing trends in electric vehicles with bubble chart visualization and EV charging photo
Screenshot of Hootsuite interface showing template options and an image editor with a glowing portrait against a light background

Que peut faire Hootsuite pour vous ?

46%
Barceló Hotel Group a utilisé Hootsuite pour centraliser sa stratégie de marque, offrir un meilleur service client et augmenter son nombre de nouveaux abonnés de 46 %.
Source
1,5 M $
DaVita a économisé l’équivalent de 1,5 M $ en valeur publicitaire grâce à Hootsuite Amplify et à son équipe d’ambassadeurs employés.
Source
31 %
Mapfre a augmenté ses interactions en ligne de 31 % en utilisant Hootsuite Enterprise pour centraliser la gestion de ses comptes sur une seule plateforme.
Source
Rapports des tendances sur les médias sociaux de Hootsuite empilés avec fond dégradé rouge et éléments de design représentant des silhouettes de profils

Publication récente : rapport sur les tendances des médias sociaux pour 2026

Téléchargez le rapport gratuit sur les tendances de cette année et obtenez des données approfondies, des informations des initiés de la plateforme, des pistes pour votre équipe de direction et des conseils tactiques pour l'analyse et le suivi des tendances.

Lire le rapport

Gagnez du temps, simplifiez et développez-vous plus rapidement sur les médias sociaux

Hootsuite est conçu pour vous aider à gérer les médias sociaux plus rapidement, plus intelligemment et en faisant beaucoup moins d'efforts. 

Social media analytics dashboard showing post scheduling interface and weekly engagement heatmap with peak times in purple

Optimisez l’engagement, la portée et le nombre d’abonnés tout en faisant moins d’efforts

Découvrez le contenu qui génère le plus d'interactions et de revenus et évaluez vos résultats par rapport à ceux de vos concurrents. Vous bénéficierez aussi de conseils adaptés à votre situation particulière pour vous aider à mieux réussir dans votre secteur d’activité. Et grâce aux rapports qui vous préciseront le meilleur moment de publier sur chaque réseau, vous pourrez dire adieu à jamais aux vérifications constantes de vos onglets de réseau.

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Social media interface showing comment replies, DM automation settings, and scheduled posts with self-care product images and National Doctor's Day content

Répondez aux messages et commentaires sur les réseaux sociaux depuis un seul endroit

Centralisez toutes vos interactions dans une boîte de réception unique pour les messages privés et publics. Répondez plus rapidement aux messages privés et aux commentaires grâce aux réponses enregistrées et suggérées, aux messages automatisés sur Instagram et au routage des messages. Gérez votre boîte de réception en équipe avec l’attribution des messages, des notes internes et plus encore.

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Social media analytics dashboard showing finance-related hashtag bubbles and channel growth metrics for TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram

Restez à la pointe des dernières tendances et augmentez vos chances de devenir viral

Déterminez exactement ce qui engage votre public grâce au suivi des tendances et aux flux de découverte. Consultez les sujets d’actualité par secteur, puis demandez à l’IA de rédiger instantanément des articles en fonction de ces tendances. Vous pouvez également effectuer une recherche par sujet, par entreprise et par hashtag pour découvrir ce qui suscite le plus d'intérêt dans votre secteur.

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Social media analytics dashboard showing account metrics and engagement graph, with a featured food photo of a colorful salad bowl

Devancez vos concurrents sur la prochaine grande tendance

Suivez les performances, la fréquence de publication et les stratégies de vos concurrents sur tous les médias. Gardez un œil sur la perception du public envers vos concurrents grâce à des analyses de sentiment approfondies qui révèlent ce que les gens pensent et disent de votre marque et de vos concurrents.

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Job posting interface showing Credit Analyst position in Toronto with social media sharing options and company mission about healthcare services

Transformez des employés passionnés en moteurs d’engagement et de portée

Ne passez pas à côté de votre plus grand levier de croissance inexploité : la défense de la marque par les employés. Hootsuite Amplify fournit à votre équipe du contenu préapprouvé et conforme à votre marque que vos employés peuvent partager sur leurs réseaux sociaux en quelques secondes.

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Pourquoi Hootsuite ?

Ne vous inquiétez pas, nous ne vous obligerons pas à lire nos plus de 2 000 avis cinq étoiles. Quelques points forts : un service client exceptionnel, des fonctionnalités de sécurité de premier ordre et le meilleur blog, les meilleurs webinaires et la meilleure académie de médias sociaux du secteur.

17 ans et 25 millions d'utilisateurs

Hootsuite a été la première, et nous sommes toujours les plus populaires 17 ans plus tard. Plus de 25 millions d'utilisateurs ont utilisé Hootsuite pour publier, suivre et surpasser leurs concurrents sur les médias sociaux.

En savoir plus sur nous

L'IA ultime pour les médias sociaux

Hootsuite vous aide à automatiser chaque partie de la gestion des médias sociaux : publication, rédaction, messagerie et social listening. Notre IA a été conçue par des professionnels des réseaux sociaux pour des professionnels des réseaux sociaux.

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La plus grande bibliothèque d'intégrations

Connectez plus de 100 intégrations pour regrouper tous vos outils préférés dans le tableau de bord Hootsuite. C’est plus que toute autre plateforme de gestion des médias sociaux (et de loin).

Découvrir les intégrations

Ressources pour les professionnels des médias sociaux

Sacs à provisions avec des pièces de monnaie empilées à côté

Comment une marque de vente au détail a utilisé Hootsuite pour augmenter ses ventes de 750 %

Découvrez comment le légendaire fabricant de bonbons Stuckey's a tiré parti de Hootsuite pour faire grimper en flèche ses ventes en ligne et son audience.

Lire maintenant →
Icône montrant un ordinateur portable avec des tableaux et des graphiques

Analyse de la concurrence sur les médias sociaux : modèle gratuit pour 2025

Découvrez comment surpasser la concurrence avec le guide ultime de l'analyse concurrentielle et un modèle gratuit pour commencer.

Lire maintenant →
Icône montrant un certificat avec un badge et Owly

Suivez le cours de certification en marketing sur les médias sociaux de Hootsuite

Devenez un expert des médias sociaux et ajoutez une nouvelle certification brillante à votre CV grâce à la norme du secteur en matière de formation aux médias sociaux.

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Prenez l'avis d'utilisateurs réels : Hootsuite est un incontournable

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Nos clients nous adorent
Découvrez les témoignages de véritables utilisateurs Hootsuite.
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Apr 24, 2025
“Hootsuite vous rend la vie 10 fois plus facile !”
“Je travaille pour des salles de sport et franchises et Hootsuite me permet de publier sur toutes mes plateformes et de faire de la promotion croisée quand nécessaire ! Il est très utile de pouvoir personnaliser mes légen...”
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Courtney W.
Courtney W.
Responsable des médias sociaux
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est là que nous prospérons.

Capture d'écran TikTok avec Owly et la phrase « Bon débarras. Vous savez de qui nous parlons. »
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Dec 29, 2025

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Ce message s'adresse uniquement aux cadres supérieurs : votre responsable des médias sociaux sait ce qui est le mieux sur les médias sociaux.

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Jan 05, 2026

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Hey vous, vous avez fait du bon travail cette semaine ❤️

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Dimensions des images pour les médias sociaux 2025
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Hootsuite social media trends 2025 est disponible
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Vacances de juin 2025 sur les médias sociaux
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Miniature d’Owly sur TikTok
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Capture d'écran TikTok avec Owly et la phrase « Bon débarras. Vous savez de qui nous parlons. »
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Professional in white blazer using phone next to analytics charts and schedule post interface with age group data visualization

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