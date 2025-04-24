Obtenez un impact commercial réel grâce à des insights sociaux en temps réel. Avec Hootsuite, c'est simple.
Voyez les risques, prouvez l’impact et repérez les opportunités
Programmez, engagez, surveillez et analysez les publications sur les médias sociaux. Le tout depuis un tableau de bord convivial.
Gardez une longueur d’avance sur la négativité et la désinformation grâce aux alertes de mentions en temps réel, au suivi des sentiments et à la surveillance prédictive des crises. Suivez les mentions sur plus de 30 réseaux sociaux, plus de 300 sites d’avis et plus de 150 millions de sites web.
Suivez des centaines de métriques sur les réseaux sociaux et accélérez votre croissance grâce à des rapports personnalisés et des modèles de rapports, au benchmarking sectoriel et concurrentiel, à la planification et à l’exportation des rapports, aux analyses des performances payantes et organiques, et plus encore.
Apprenez à connaître votre marché dans les moindres détails grâce à des outils d’étude de marché alimentés par l’IA. Surveillez des millions de conversations en temps réel et découvrez des données démographiques d’audience plus approfondies, des prévisions de conversations et des tendances issues des avis.
Planifiez ou publiez vos contenus sur les réseaux sociaux depuis une seule plateforme. Générez instantanément des légendes, des scripts vidéo, des briefs créatifs et des messages approuvés par votre marque. Créez des textes et des visuels conformes à votre marque ou utilisez les modèles intégrés Canva et Adobe Express.
Que peut faire Hootsuite pour vous ?
Publication récente : rapport sur les tendances des médias sociaux pour 2026
Téléchargez le rapport gratuit sur les tendances de cette année et obtenez des données approfondies, des informations des initiés de la plateforme, des pistes pour votre équipe de direction et des conseils tactiques pour l'analyse et le suivi des tendances.
Gagnez du temps, simplifiez et développez-vous plus rapidement sur les médias sociaux
Hootsuite est conçu pour vous aider à gérer les médias sociaux plus rapidement, plus intelligemment et en faisant beaucoup moins d'efforts.
Optimisez l’engagement, la portée et le nombre d’abonnés tout en faisant moins d’efforts
Découvrez le contenu qui génère le plus d'interactions et de revenus et évaluez vos résultats par rapport à ceux de vos concurrents. Vous bénéficierez aussi de conseils adaptés à votre situation particulière pour vous aider à mieux réussir dans votre secteur d’activité. Et grâce aux rapports qui vous préciseront le meilleur moment de publier sur chaque réseau, vous pourrez dire adieu à jamais aux vérifications constantes de vos onglets de réseau.
Répondez aux messages et commentaires sur les réseaux sociaux depuis un seul endroit
Centralisez toutes vos interactions dans une boîte de réception unique pour les messages privés et publics. Répondez plus rapidement aux messages privés et aux commentaires grâce aux réponses enregistrées et suggérées, aux messages automatisés sur Instagram et au routage des messages. Gérez votre boîte de réception en équipe avec l’attribution des messages, des notes internes et plus encore.
Restez à la pointe des dernières tendances et augmentez vos chances de devenir viral
Déterminez exactement ce qui engage votre public grâce au suivi des tendances et aux flux de découverte. Consultez les sujets d’actualité par secteur, puis demandez à l’IA de rédiger instantanément des articles en fonction de ces tendances. Vous pouvez également effectuer une recherche par sujet, par entreprise et par hashtag pour découvrir ce qui suscite le plus d'intérêt dans votre secteur.
Devancez vos concurrents sur la prochaine grande tendance
Suivez les performances, la fréquence de publication et les stratégies de vos concurrents sur tous les médias. Gardez un œil sur la perception du public envers vos concurrents grâce à des analyses de sentiment approfondies qui révèlent ce que les gens pensent et disent de votre marque et de vos concurrents.
Transformez des employés passionnés en moteurs d’engagement et de portée
Ne passez pas à côté de votre plus grand levier de croissance inexploité : la défense de la marque par les employés. Hootsuite Amplify fournit à votre équipe du contenu préapprouvé et conforme à votre marque que vos employés peuvent partager sur leurs réseaux sociaux en quelques secondes.
Pourquoi Hootsuite ?
Ne vous inquiétez pas, nous ne vous obligerons pas à lire nos plus de 2 000 avis cinq étoiles. Quelques points forts : un service client exceptionnel, des fonctionnalités de sécurité de premier ordre et le meilleur blog, les meilleurs webinaires et la meilleure académie de médias sociaux du secteur.
17 ans et 25 millions d'utilisateurs
Hootsuite a été la première, et nous sommes toujours les plus populaires 17 ans plus tard. Plus de 25 millions d'utilisateurs ont utilisé Hootsuite pour publier, suivre et surpasser leurs concurrents sur les médias sociaux.
L'IA ultime pour les médias sociaux
Hootsuite vous aide à automatiser chaque partie de la gestion des médias sociaux : publication, rédaction, messagerie et social listening. Notre IA a été conçue par des professionnels des réseaux sociaux pour des professionnels des réseaux sociaux.
La plus grande bibliothèque d'intégrations
Connectez plus de 100 intégrations pour regrouper tous vos outils préférés dans le tableau de bord Hootsuite. C’est plus que toute autre plateforme de gestion des médias sociaux (et de loin).
Ressources pour les professionnels des médias sociaux
Comment une marque de vente au détail a utilisé Hootsuite pour augmenter ses ventes de 750 %
Découvrez comment le légendaire fabricant de bonbons Stuckey's a tiré parti de Hootsuite pour faire grimper en flèche ses ventes en ligne et son audience.
Analyse de la concurrence sur les médias sociaux : modèle gratuit pour 2025
Découvrez comment surpasser la concurrence avec le guide ultime de l'analyse concurrentielle et un modèle gratuit pour commencer.
Suivez le cours de certification en marketing sur les médias sociaux de Hootsuite
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Prenez l'avis d'utilisateurs réels : Hootsuite est un incontournable
Suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est là que nous prospérons.
Hootsuite
Dec 29, 2025
Ce message s'adresse uniquement aux cadres supérieurs : votre responsable des médias sociaux sait ce qui est le mieux sur les médias sociaux.
Hootsuite
Jan 05, 2026
Hey vous, vous avez fait du bon travail cette semaine ❤️
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