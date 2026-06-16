Bientôt disponible : une nouvelle ère des réseaux sociaux est presque là
Les réseaux sociaux évoluent vite. Hootsuite est sur le point de vous aider à garder une longueur d'avance.
Faites partie des premiers à découvrir une nouvelle génération d'outils de gestion des réseaux sociaux propulsés par l'IA, conçus pour vous aider à repérer ce qui compte, créer du contenu de meilleure qualité, aller plus vite et agir avec confiance.
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Avant-première : quoi de neuf chez Hootsuite ?
Des insights plus intelligents, une assistance boostée par l'IA et des workflows connectés qui vous permettent de passer de la compréhension de ce qui se passe à la connaissance de ce qu'il faut faire ensuite.
Wisdom, votre coéquipier IA pour les réseaux sociaux
Posez des questions, découvrez des tendances, créez du contenu et obtenez des recommandations sur les prochaines étapes, le tout en une seule conversation ancrée dans vos données sociales.
Connectez Hootsuite à ChatGPT, Claude, Gemini et bien plus encore
Intégrez vos données sociales, vos workflows et votre contenu dans les outils d'IA que vous utilisez déjà grâce aux nouveaux connecteurs MCP de Hootsuite.
Faites croître votre marque sans recruter
Laissez l'IA gérer les tâches répétitives : recherche, reporting, création de contenu et coordination, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre croissance.
Gardez une longueur d'avance sur ce qui vient
Les réseaux sociaux ne s'arrêtent jamais. Hootsuite vous aide à repérer ce qui compte, à agir plus vite avec confiance et à transformer chaque moment social en opportunité.