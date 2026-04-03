All social networks have character limits, and lengthy links can eat into them quickly. On top of that, many social media platforms don’t allow you to put hyperlinks in captions. That means that users have to copy the URL text and paste it into their browser to navigate to the page you’re sharing. Or worse: type it out by hand. 😱

En plus de vous aider à soigner vos publications et à effectuer un suivi des performances, le raccourcisseur de liens Ow.ly vous permet de raccourcir les URL longues et de renforcer votre crédibilité sur les médias sociaux. Les liens longs ressemblent à du spam et n'inspirent pas confiance, de sorte que les utilisateurs sont moins enclins à cliquer dessus. De plus, les URL personnalisées peuvent contribuer à booster la notoriété de votre marque et à garder votre entreprise sur le devant de la scène.

