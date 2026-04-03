Obtenez plus de clics grâce au raccourcisseur de liens Ow.ly
Raccourcissez et évaluez les performances de vos liens avec le meilleur outil de raccourcissement de liens disponible sur le marché.
Rognez
Ne gaspillez plus l’espace précieux dans vos sous-titres avec des URL longues et complexes. Raccourcissez vos liens avec ow.ly pour un look plus soigné de vos publications sur les réseaux sociaux.
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Découvrez combien de personnes cliquent sur les liens de vos publications. De plus, vous pouvez voir s'ils génèrent des visites sur le site web, des conversions et de l'engagement.
Analyse
Créez des rapports illustrant le trafic et les clics à partir des liens Ow.ly et visualisez les données dans Google Analytics et Adobe Analytics.
Ow.ly fait des merveilles (et nous ne parlons pas que des longs liens).
Toutes les autres composantes de votre publication représentent votre marque, et votre URL se doit d'en faire autant. Avec Hootsuite, vous pouvez créer des URL personnalisées pour rendre vos publications encore plus mémorables.
Vous voulez savoir si davantage de personnes cliquent sur vos liens depuis tel ou tel réseau social ? Créez des paramètres uniques pour déterminer la publication, le réseau social ou le compte qui a attiré les visiteurs.
Obtenez des rapports détaillés sur le nombre de clics sur les liens Ow.ly grâce à Hootsuite Analytics. Affichez des tableaux montrant le nombre de clics, le trafic issu des liens Ow.ly et les publications contenant des liens qui ont obtenu les meilleurs résultats sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
Le raccourcissement et le suivi des liens sont des moyens simples de soutenir vos objectifs en matière de médias sociaux. Ils peuvent vous aider à générer plus de trafic vers votre site Web, ce qui entraîne davantage de ventes, d'inscriptions, de prospects et plus encore.
Par ailleurs, Hootsuite est bien plus qu'un simple raccourcisseur de liens.
Bénéficiez d'analyses approfondies des médias sociaux, d'une programmation des publications, d'un rédacteur de sous-titres et de hashtags, d'outils de social listening et bien plus encore grâce à votre abonnement Hootsuite.
Standardpar moispar personne/mo*
Fonctionnalités incluses :
— Jusqu'à 5 comptes de médias sociaux
— Programmation illimitée de publications
— Recommandations pour le meilleur moment de publication
— Assistant IA avec générateur de légendes et d'images
— Modèles Canva et bibliothèque de contenu
— Une boîte de réception unique pour tous les comptes de réseaux sociaux
— Automatisations des messages privés
— Rechercher les mentions de marque et de concurrents sur les 7 derniers jours
— Analyser le sentiment de marque et les concurrents
— Comparaison avec 5 concurrents
— Attribuer les messages privés aux collègues**
… et bien plus encore !
Le plus populaire
Avancépar moispar personne/mo*
Toutes les fonctionnalités incluses dans le forfait Standard, plus :
— Comptes de réseaux sociaux illimités
— Rapports et modèles d'analyse personnalisables
— Réponses enregistrées et automatiques aux messages
— Programmation groupée jusqu'à 350 publications à la fois
— Acheminement automatique et étiquetage des messages
— Comparaison avec 20 concurrents
— Exportation, envoi par e-mail et programmation de rapports
— Recherche des mentions de marques et de concurrents au cours des 30 derniers jours
— Tags et rapports des publications sortantes
… et bien plus encore !
* Tarifs affichés en USD sur la base d'une facturation annuelle. Taxes applicables non comprises.
Questions fréquentes
Ow.ly est le raccourcisseur d'URL intégré de Hootsuite. Il vous permet de raccourcir les liens gratuitement lorsque vous rédigez et programmez des publications dans le tableau de bord Hootsuite. Chaque lien peut être personnalisé avec les paramètres de suivi nécessaires pour évaluer les résultats à l'aide des outils d'analyse que vous connaissez et appréciez, tels que Google Analytics ou Adobe Analytics.
Vous avez probablement vu des liens Ow.ly en faisant défiler vos propres flux sur les médias sociaux. Rien de surprenant ! Ow.ly est l'un des raccourcisseurs de liens web les plus populaires. Lorsque vous voyez l'une de vos marques préférées partager une publication avec un lien Ow.ly, cela signifie qu'elle utilise Hootsuite pour raccourcir les liens et suivre ses performances sur les médias sociaux. (De vrais génies !).
Le raccourcissement du lien est une façon plus soignée et plus intelligente de partager des URL liées à des publications ou à des profils sur les médias sociaux.
Un raccourcisseur d'URL permet de rogner et d'épurer les liens afin qu'ils n'occupent pas trop d'espace, pourtant si précieux, dans les sous-titres. Les utilisateurs sont toujours dirigés vers la destination du lien original, mais ils ne perdent pas de temps à copier et coller une URL longue et compliquée.
All social networks have character limits, and lengthy links can eat into them quickly. On top of that, many social media platforms don’t allow you to put hyperlinks in captions. That means that users have to copy the URL text and paste it into their browser to navigate to the page you’re sharing. Or worse: type it out by hand. 😱
En plus de vous aider à soigner vos publications et à effectuer un suivi des performances, le raccourcisseur de liens Ow.ly vous permet de raccourcir les URL longues et de renforcer votre crédibilité sur les médias sociaux. Les liens longs ressemblent à du spam et n'inspirent pas confiance, de sorte que les utilisateurs sont moins enclins à cliquer dessus. De plus, les URL personnalisées peuvent contribuer à booster la notoriété de votre marque et à garder votre entreprise sur le devant de la scène.
Le raccourcisseur de liens de Hootsuite ne se contente pas de tronquer les liens pour qu'ils soient plus agréables à lire dans vos publications sur les réseaux sociaux. Il ajoute également des informations clés à chaque lien afin que vous puissiez en superviser et en analyser les performances. Ow.ly suit le volume de trafic généré par chaque lien. Il vous aide également à identifier les réseaux qui génèrent le plus de trafic et les types de contenu qui suscitent le plus d'engagement.
Nous aimons Ow.ly, bien sûr, mais il existe de nombreux excellents raccourcisseurs de liens. Nous avons dressé une liste des meilleurs raccourcisseurs de liens pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.
Absolutely! If you already use Bit.ly, you can still easily track your link clicks and performance with some Hootsuite plans. When you’re in the Composer window within the Hootsuite dashboard, you’ll see an option to add tracking to your Bit.ly links as you’re drafting content.
Ow.ly se trouve dans Hootsuite Composer. Lorsque vous ajoutez un lien dans la zone de contenu de Rédiger, Hootsuite vous donne automatiquement la possibilité de le raccourcir avec Ow.ly et d'ajouter des paramètres de suivi.
Simple comme bonjour. Grâce au tableau de bord convivial de Hootsuite, il n'a jamais été aussi simple de raccourcir les liens et suivre les clics.
Énormément ! Grâce à Hootsuite, la plateforme de gestion des médias sociaux la plus utilisée au monde, vous pourrez gérer l’ensemble de vos comptes de réseaux sociaux depuis un seul et même endroit, programmer vos messages, suivre les conversations importantes, créer un lien dans la bio et, bien entendu, utiliser le raccourcisseur de lien Ow.ly.
Bien sûr que oui ! Hootbio est notre outil de lien dans la bio qui vous aidera à soigner la présentation de vos profils Instagram et TikTok. Il vous permet de créer un hub élégant et facile à parcourir qui abrite des liens vers votre blog, votre site web ou des liens de référence.
Vous souhaitez savoir comment utiliser Ow.ly au maximum de son potentiel ? Consultez notre centre d'aide Hootsuite.
Yes, you can create custom links with Ow.ly as long as you have an Advanced plan or above. Create a vanity URL in Hootsuite by navigating to Account & Settings and then selecting Vanity URLs.
Au départ, Ow.ly était accessible à tous. Pour améliorer la sécurité de nos utilisateurs, nous avons toutefois déplacé le raccourcisseur d'URL Ow.ly vers le tableau de bord Hootsuite. Pour y accéder, créez votre compte Hootsuite gratuit ici et créez immédiatement votre lien raccourci.
Vous n'êtes plus qu'à un clic de devenir une légende des liens
Il suffit d'une minute pour s'inscrire et commencer à raccourcir vos liens immédiatement.