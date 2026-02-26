Ja. Hootsuite powered by Talkwalker AI wurde entwickelt, um die Erfassung von OSINT (Open Source Intelligence) und PAI (öffentlich verfügbare Informationen) zu optimieren. Es wird von über 2.000 Regierungs- und öffentlichen Einrichtungen genutzt und ist damit der Branchenstandard für OSINT-Tools zur Datenbeschaffung und -analyse. Der integrierte Social Searcher von Hootsuite ist eine wichtige Funktion, die Agenturen dabei hilft, die Stimmung in der Öffentlichkeit zu verstehen und Risiken zu erkennen.