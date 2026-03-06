Comprendre ce que les LLM disent à propos de votre marque en ce moment

Aujourd'hui, plus de la moitié des consommateurs utilisent des LLM comme ChatGPT, Gemini ou Claude pour prendre leurs décisions d'achat. Ces modèles formulent des recommandations, comparent les marques et répondent aux questions sur les produits. Pourtant, la plupart des organisations n'ont ni visibilité ni contrôle sur la manière dont ces systèmes d'IA interprètent leurs informations. Talkwalker LLM Insights change la donne.