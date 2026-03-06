Mettre en lumière les angles morts du marketing avec Talkwalker LLM Insights
L'IA transforme la manière dont votre public cible effectue ses recherches, donc votre visibilité en matière d'IA est plus importante que jamais. Talkwalker LLM Insights vous offre la clarté et le contrôle nécessaires pour préserver votre réputation, devancer vos concurrents et planifier de manière stratégique.
Préservez votre réputation en surveillant la manière dont les LLM présentent votre marque. Surveillez les signaux de positionnement actuels, les risques pour la réputation et les dynamiques concurrentielles émergentes.
Découvrez comment les LLM positionnent votre marque par rapport à celle de vos concurrents. Comparez votre visibilité IA, votre position moyenne, le nombre total de mentions et votre part de voix.
Stratégie d'influence et perception de la marque à travers les modèles LLM avant que la découverte de l'IA n'ait un impact sur votre réputation ou votre chiffre d'affaires.
Comprendre ce que les LLM disent à propos de votre marque en ce moment
Aujourd'hui, plus de la moitié des consommateurs utilisent des LLM comme ChatGPT, Gemini ou Claude pour prendre leurs décisions d'achat. Ces modèles formulent des recommandations, comparent les marques et répondent aux questions sur les produits. Pourtant, la plupart des organisations n'ont ni visibilité ni contrôle sur la manière dont ces systèmes d'IA interprètent leurs informations. Talkwalker LLM Insights change la donne.
Identifier les risques et les biais avant qu'ils ne se développent
LLM Insights offre aux dirigeants une visibilité sur la manière dont les assistants IA décrivent, recommandent et comparent leur marque, leurs produits et leur catégorie. Suivez facilement l'évolution des sentiments, repérez les informations erronées et identifiez les lacunes narratives dans le contenu généré par l'IA afin d'être toujours préparé aux risques, aux changements de perception et de catégorie.
Surveillez comment votre visibilité se compare à celle de vos concurrents
Découvrez comment l'IA positionne vos concurrents, et pas seulement comment ils se positionnent eux-mêmes. Évaluez rapidement la visibilité de votre marque par l'IA, sa position moyenne, le nombre total de mentions et sa part de voix par rapport à vos concurrents. Utilisez ensuite ces informations pour donner à votre stratégie un avantage concurrentiel.
Suivre la perception de votre marque par l'IA au fil du temps
Surveillez comment l'interprétation de l'IA évolue à mesure que les modèles changent, que votre marque se développe et que de nouvelles conversations humaines façonnent les résultats. De plus, avec les résumés d'IA intégrés, vous obtenez des informations clés qui aident à expliquer les fluctuations de perception. Inutile de chercher des réponses.
Éliminer instantanément les angles morts, sans complexité
En quelques clics seulement, vous pouvez commencer à suivre la visibilité de votre marque dans les modèles de langage (LLM). Il s'agit d'informations exploitables pour la prise de décision, mais sans ingénierie ni intégrations complexes. Pour les utilisateurs existants, LLM Insights est prêt à l'emploi en cinq clics seulement.
Contrôlez les signaux qui façonnent votre marque
Transformez les informations fragmentées issues de l'IA en orientations claires afin que votre équipe puisse diriger en toute confiance.
Résumés d'IA
Obtenez des résumés clairs des signaux de positionnement, des risques de réputation et des dynamiques concurrentielles émergentes pour agir plutôt que réagir.
Modèles d'invites
Créez des invites personnalisées ou générez automatiquement une liste en quelques secondes en fonction de vos objectifs : surveillance de la marque, veille concurrentielle, avis sur les produits, tendances, détection des risques, etc.
Filtrage des modèles
Créez des invites personnalisées ou générez une liste en fonction de vos objectifs, tels que la surveillance de la marque, la veille concurrentielle, l'avis sur les produits, les tendances, la détection des risques, etc.
Découvrir comment l'IA définit votre marque avant de définir votre activité
Découvrez comment LLM Insights vous aide à comprendre et à influencer la perception basée sur l'IA avant qu'elle n'affecte votre entreprise.