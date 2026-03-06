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Mettre en lumière les angles morts du marketing avec Talkwalker LLM Insights

L'IA transforme la manière dont votre public cible effectue ses recherches, donc votre visibilité en matière d'IA est plus importante que jamais. Talkwalker LLM Insights vous offre la clarté et le contrôle nécessaires pour préserver votre réputation, devancer vos concurrents et planifier de manière stratégique.

L'icône de la police locale pour un aperçu des modèles de langage

Préservez votre réputation en surveillant la manière dont les LLM présentent votre marque. Surveillez les signaux de positionnement actuels, les risques pour la réputation et les dynamiques concurrentielles émergentes.  

Icône de trophée

Découvrez comment les LLM positionnent votre marque par rapport à celle de vos concurrents. Comparez votre visibilité IA, votre position moyenne, le nombre total de mentions et votre part de voix.

icône en forme de flèche qui scintille

Stratégie d'influence et perception de la marque à travers les modèles LLM avant que la découverte de l'IA n'ait un impact sur votre réputation ou votre chiffre d'affaires.

Comprendre ce que les LLM disent à propos de votre marque en ce moment

Aujourd'hui, plus de la moitié des consommateurs utilisent des LLM comme ChatGPT, Gemini ou Claude pour prendre leurs décisions d'achat. Ces modèles formulent des recommandations, comparent les marques et répondent aux questions sur les produits. Pourtant, la plupart des organisations n'ont ni visibilité ni contrôle sur la manière dont ces systèmes d'IA interprètent leurs informations. Talkwalker LLM Insights change la donne.

Visualisation des données montrant l'analyse des sentiments exprimés à propos des mentions LLM en matière de prix, de fonctionnalités et d'assistance, accompagnée d'un graphique circulaire représentant la part de marché de la marque

Identifier les risques et les biais avant qu'ils ne se développent

LLM Insights offre aux dirigeants une visibilité sur la manière dont les assistants IA décrivent, recommandent et comparent leur marque, leurs produits et leur catégorie. Suivez facilement l'évolution des sentiments, repérez les informations erronées et identifiez les lacunes narratives dans le contenu généré par l'IA afin d'être toujours préparé aux risques, aux changements de perception et de catégorie.

Tableau de bord de suivi de marque affichant une comparaison de la part de voix entre ChatGPT, Gemini, Perplexity et Claude face à leurs concurrents

Surveillez comment votre visibilité se compare à celle de vos concurrents

Découvrez comment l'IA positionne vos concurrents, et pas seulement comment ils se positionnent eux-mêmes. Évaluez rapidement la visibilité de votre marque par l'IA, sa position moyenne, le nombre total de mentions et sa part de voix par rapport à vos concurrents. Utilisez ensuite ces informations pour donner à votre stratégie un avantage concurrentiel.

Graphique linéaire montrant la part de voix de marque sur 5 jours, comparant une entreprise à 3 concurrents, avec des informations positives listées

Suivre la perception de votre marque par l'IA au fil du temps

Surveillez comment l'interprétation de l'IA évolue à mesure que les modèles changent, que votre marque se développe et que de nouvelles conversations humaines façonnent les résultats. De plus, avec les résumés d'IA intégrés, vous obtenez des informations clés qui aident à expliquer les fluctuations de perception. Inutile de chercher des réponses.

Tableau de bord d'analyse des mentions de marque affichant 1,2 million de résultats, soit une augmentation de 29,3 %, avec des indicateurs relatifs aux taux de mention et aux résultats sur toutes les périodes

Éliminer instantanément les angles morts, sans complexité

En quelques clics seulement, vous pouvez commencer à suivre la visibilité de votre marque dans les modèles de langage (LLM). Il s'agit d'informations exploitables pour la prise de décision, mais sans ingénierie ni intégrations complexes. Pour les utilisateurs existants, LLM Insights est prêt à l'emploi en cinq clics seulement.

Contrôlez les signaux qui façonnent votre marque

Transformez les informations fragmentées issues de l'IA en orientations claires afin que votre équipe puisse diriger en toute confiance.

Icône de résumés d'IA

Résumés d'IA

Obtenez des résumés clairs des signaux de positionnement, des risques de réputation et des dynamiques concurrentielles émergentes pour agir plutôt que réagir.

Modèles d'invites

Modèles d'invites

Créez des invites personnalisées ou générez automatiquement une liste en quelques secondes en fonction de vos objectifs : surveillance de la marque, veille concurrentielle, avis sur les produits, tendances, détection des risques, etc.

Icône de filtrage du modèle LLM Insights

Filtrage des modèles

Créez des invites personnalisées ou générez une liste en fonction de vos objectifs, tels que la surveillance de la marque, la veille concurrentielle, l'avis sur les produits, les tendances, la détection des risques, etc.

Un professionnel portant des lunettes et un col roulé noir est présenté à côté de graphiques de visualisation de données affichant les mesures de visibilité du modèle de langage (LLM) et la part de marché de la marque

Découvrir comment l'IA définit votre marque avant de définir votre activité

Découvrez comment LLM Insights vous aide à comprendre et à influencer la perception basée sur l'IA avant qu'elle n'affecte votre entreprise.