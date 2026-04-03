Ottieni più clic con l'abbreviatore di link Ow.ly
Accorcia e monitora le prestazioni dei tuoi link con il miglior strumento di abbreviazione di link disponibile.
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Non dovrai più sprecare spazio prezioso per i sottotitoli con URL lunghi e indisciplinati. Abbrevia i link con Ow.ly per un aspetto più ordinato nei tuoi post sui social.
Monitora
Monitora il numero di persone che fanno clic sui link nei suoi post. Inoltre, scopri come i link incrementano le visite al sito web, le conversioni e l'engagement.
Analizza
Crea report che mostrino il traffico e i clic dei link Ow.ly e vedi i dati in Google Analytics e Adobe Analytics.
Ow.ly fa a pezzi (e non intendiamo solo link lunghi).
Ogni altra parte del tuo post rappresenta il tuo marchio e dovrebbe essere così anche per il tuo URL. Con Hootsuite, puoi creare vanity URL personalizzati per fare ricordare meglio i tuoi post.
Vuoi sapere se più persone fanno clic sui suoi link da un social network piuttosto che da un altro? Crea parametri univoci per monitorare il post, il social network o l'account da cui provengono i visitatori.
Ottieni reportistica approfondita relativa ai clic sui link Ow.ly in Hootsuite Analytics. Visualizza le tabelle che mostrano i clic, il traffico dai link Ow.ly e i post con link che hanno ottenuto i migliori risultati su Facebook, Twitter e LinkedIn.
L'abbreviazione e il monitoraggio dei link sono modi semplici per sostenere i tuoi obiettivi di social media marketing. Possono aiutarti a indirizzare più traffico al tuo sito web, portando a più vendite, iscrizioni, lead e altro ancora.
a proposito, Hootsuite è molto più di un semplice strumento per abbreviare i link a siti Web.
Con il suo piano Hootsuite ottieni analitica approfondita dei social media, programmazione dei post, un'AI che scrive sottotitoli e hashtag, strumenti di ascolto social e molto altro ancora.
Standardal meseper utente/mese*
Funzionalità incluse:
– Fino a 5 account social
– Programmazione illimitata dei post
– Consigli sul momento migliore per pubblicare
– Assistente AI con generatore di immagini e didascalie
– Modelli Canva e libreria di contenuti
– Un'unica casella di posta per tutti gli account social
– Automazioni per i DM
– Ricerca dei tag del brand e della concorrenza negli ultimi 7 giorni
– Analisi del sentiment del brand e della concorrenza
– Confronto con 5 concorrenti
– Assegnazione di DM ai membri del team**
… e molto altro ancora!
Più apprezzato
Avanzatoal meseper utente/mese*
Tutto ciò che è incluso nel piano Standard, in più:
– Account social illimitati
– Report e modelli di analisi personalizzabili
– Risposte salvate e risposte automatiche ai messaggi
– Pianificazione di massa fino a 350 post contemporaneamente
– Instradamento automatico e tag dei messaggi
– Confronto con 20 concorrenti
– Esportazione, invio tramite e-mail e programmazione dei report
– Ricerca delle menzioni del brand e della concorrenza negli ultimi 30 giorni
– Tag e report sui post in uscita
… e molto altro ancora!
* Prezzi visualizzati in dollari USA, con fatturazione annuale, escluse eventuali tasse aggiuntive.
Domande frequenti
Ow.ly è l'abbreviatore di URL integrato di Hootsuite. Consente di abbreviare i link gratuitamente mentre componi e pianifichi i post nella dashboard di Hootsuite. Ciascun link può essere personalizzato con i parametri di monitoraggio necessari per monitorare il successo utilizzando gli strumenti di analisi che conosci e ami, come Google Analytics o Adobe Analytics.
Probabilmente hai visto i collegamenti Ow.ly mentre scorrevi i feed dei tuoi social media. Questo perché Ow.ly è uno degli abbreviatori di link web più popolari in circolazione. Quando vedi uno dei tuoi marchi preferiti condividere un post con un link Ow.ly, significa che utilizza Hootsuite per abbreviare i link e monitorare le sue prestazioni social. (Che geni!).
L'abbreviazione dei link è un modo più semplice e intelligente per condividere gli URL collegati nei post o nei profili di social media.
Un abbreviatore di URL ritaglia e ripulisce i link in modo che non occupino molto spazio per i sottotitoli prezioso. Gli utenti vengono comunque indirizzati alla destinazione originale del link, ma non dovranno perdere tempo a copiare e incollare un URL lungo e complicato.
All social networks have character limits, and lengthy links can eat into them quickly. On top of that, many social media platforms don’t allow you to put hyperlinks in captions. That means that users have to copy the URL text and paste it into their browser to navigate to the page you’re sharing. Or worse: type it out by hand. 😱
Non solo l'abbreviazione di URL lunghi con l'abbreviatore di link Ow.ly ti aiuta a ripulire i post e a monitorare le prestazioni, ma può anche migliorare la tua credibilità sui social media. I link lunghi sembrano spam e inaffidabili, pertanto è meno probabile che vengano cliccati. Inoltre, i vanity URL possono contribuire ad aumentare la brand awareness e mantenere la tua attività al primo posto.
L'abbreviatore di link di Hootsuite fa molto di più che limitarsi a troncare i link in modo da renderli più fruibili nei tuoi post sui social. Inoltre aggiunge informazioni chiave a ciascun link in modo da poter monitorare e analizzare le prestazioni. Ow.ly monitora il traffico proveniente da ciascun link. Ti aiuta anche a individuare i network che generano più traffico e i tipi di contenuti che ti garantiscono più engagement.
Ovviamente Ow.ly è il nostro preferito, ma esistono anche altri abbreviatori di link eccellenti. Abbiamo redatto un elenco dei migliori abbreviatori di link per aiutarti a individuare il migliore per te.
Absolutely! If you already use Bit.ly, you can still easily track your link clicks and performance with some Hootsuite plans. When you’re in the Composer window within the Hootsuite dashboard, you’ll see an option to add tracking to your Bit.ly links as you’re drafting content.
Ow.ly si trova in Hootsuite Composer. Quando aggiungi un link nella casella dei contenuti di Composer, Hootsuite ti offre automaticamente la possibilità di abbreviarlo con Ow.ly e di aggiungere parametri di tracciamento.
Semplicissimo. La dashboard di Hootsuite è pensata per essere semplice da utilizzare, quindi abbreviare link e tracciare i clic è un gioco da ragazzi.
Tanta roba! Hootsuite è la piattaforma per la gestione del social media marketing più famosa al mondo, che ti consente di gestire tutti i tuoi social account da un'unica piattaforma, programmare la messaggistica, tracciare le conversazioni importanti, creare un link nella biografia e, ovviamente, usare l'abbreviatore di link Ow.ly.
Certo che sì! Hootbio è il nostro link nella biografia che ti aiuterà a creare una grafica più ordinata nei tuoi profili Instagram e TikTok. Consente di creare un hub elegante e di facile navigazione, che ospiti collegamenti al tuo blog, sito Web o link di segnalazione.
Desideri maggiori informazioni su come utilizzare Ow.ly al massimo delle sue potenzialità? Visita il centro assistenza Hootsuite.
Yes, you can create custom links with Ow.ly as long as you have an Advanced plan or above. Create a vanity URL in Hootsuite by navigating to Account & Settings and then selecting Vanity URLs.
Un tempo l'abbreviatore di link Ow.ly era accessibile a tutti. Poi, però, lo abbiamo spostato all'interno della dashboard di Hootsuite per aumentare la sicurezza dei nostri utenti. Per accedervi, iscriviti per una prova gratuita di Hootsuite qui e crea subito un link abbreviato.
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