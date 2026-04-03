Tutto ciò che è incluso nel piano Standard, in più:

– Account social illimitati



– Report e modelli di analisi personalizzabili



– Risposte salvate e risposte automatiche ai messaggi



– Pianificazione di massa fino a 350 post contemporaneamente



– Instradamento automatico e tag dei messaggi



– Confronto con 20 concorrenti



– Esportazione, invio tramite e-mail e programmazione dei report



– Ricerca delle menzioni del brand e della concorrenza negli ultimi 30 giorni



– Tag e report sui post in uscita



… e molto altro ancora!