Raggiungi un maggior numero di clienti con approfondimenti sui consumatori basati sull'AI
Accedi alle informazioni sui consumatori in tempo reale per prevedere le tendenze, comprendere il comportamento degli acquirenti e prendere decisioni con sicurezza. Hootsuite Powered by Talkwalker AI è una piattaforma completa di analisi sui consumatori progettata per team che necessitano di precisione, rapidità e chiarezza.
Prendi decisioni più intelligenti in tutta l'organizzazione
Consenti a ogni team di agire più velocemente, pensare in modo più intelligente e ottenere più risultati con dati e analisi reali sui consumatori.
Gli approfondimenti in tempo reale sui consumatori, le analisi, i dati demografici e i segnali della concorrenza aiutano il team a valutare le opportunità, perfezionare il posizionamento e portare i prodotti sul mercato supportati dai dati anziché da supposizioni.
Crea e ottimizza campagne davvero efficaci. Grazie a una profonda comprensione delle motivazioni dell'audience e delle tendenze culturali, il tuo team può creare contenuti che si distinguono dalla massa, rafforzano il tuo brand e generano un ROI misurabile.
Rimani al passo con ogni conversazione. Il sentiment in tempo reale, il monitoraggio dei media e il rilevamento precoce delle crisi danno al tuo team il potere di proteggere la reputazione, modellare le narrazioni e rispondere con fiducia in ogni mercato.
L'intelligence unificata sui consumatori, sul mercato e sui brand aiuta i team a fornire approfondimenti più rapidi, raccomandazioni più precise e una visione strategica su cui la leadership può fare affidamento per prendere decisioni più intelligenti.
Adoro la piattaforma Talkwalker. Mi ha davvero aiutato a comprendere le informazioni sui consumatori: di cosa parlano le persone, quali sono le tendenze nel settore del golf e tutto il resto.
Trasforma conversazioni non strutturate in approfondimenti strategici sui consumatori
Ottieni un quadro completo di ciò che le persone pensano, sentono e si aspettano con la migliore piattaforma di intelligence sui consumatori del settore.
Comprendi la tua audience come mai prima d'ora
Ottieni un quadro completo di chi guida le conversazioni con approfondimenti demografici approfonditi: età, sesso, occupazione, interessi e altro ancora. Rileva sentiment, temi principali, influencer e dati geografici per capire non solo chi è il tuo pubblico, ma anche cosa gli interessa e perché.
Decodifica sentimenti ed emozioni con l'AI
Vai oltre il sentiment positivo o negativo per scoprire le emozioni che stanno dietro alla conversazione, tra cui gioia, frustrazione, eccitazione, confusione e molto altro. L'analisi del sentiment e delle emozioni alimentata dall'AI aiuta a individuare con precisione le esigenze dei clienti e a rispondere con precisione.
Rimani al passo con le tendenze e la concorrenza
Individua presto le tendenze in crescita e confronta il tuo brand con la concorrenza tramite ricerca in tempo reale, monitoraggio a lungo termine degli argomenti e previsione delle tendenze. Osserva come cambiano le conversazioni, dove la concorrenza sta guadagnando terreno e dove si aprono nuove opportunità prima che altri se ne accorgano.
Trasforma gli approfondimenti in risultati concreti con dashboard e automazione
Crea dashboard personalizzate, imposta avvisi automatici e genera report che mantengano i team allineati e informati. Grazie a parametri in tempo reale, confronti con periodi precedenti e dashboard predefinite, puoi tradurre dati complessi in storie chiare e fruibili che consentono decisioni più intelligenti.
La piattaforma di ricerca sui consumatori che rivela cosa guida veramente i tuoi clienti
Riunisci le ricerche sui clienti in un'unica dashboard progettata per offrire chiarezza, velocità e informazioni più approfondite.
Ascolto visivo
Utilizza il riconoscimento di immagini e loghi per monitorare il modo in cui il tuo brand, i tuoi prodotti o i tuoi concorrenti appaiono nelle foto e nei video generati dagli utenti.
Mappatura di interessi e sentiment
Utilizza l'analisi del sentiment basata sull'intelligenza artificiale e il clustering degli argomenti per scoprire gli interessi, i valori e i fattori emotivi dell'audience.
Monitoraggio delle recensioni
Consolida le recensioni di Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon e altri in un'unica dashboard per un'analisi unificata.
Analisi demografica
Analizza i dati dell'audience in base a età, sesso, posizione geografica, lingua e altri fattori demografici per identificare i segmenti chiave.
Scoperta degli influencer
Scopri le voci più influenti che plasmano le percezioni e le conversazioni dei clienti sul tuo brand o settore.
Assistenza AI
Lascia che l'AI elabori montagne di dati con i riepiloghi, il rilevamento dei picchi, le previsioni e il tagging automatico di Blue Silk AI™.
Segmentazione dell'audience con l'AI
Chiedi all'AI di identificare e creare segmenti di audience descrivendo criteri basati su modelli osservati nei tuoi dati.
Approfondimenti sui profili
Ottimizza i profili della tua audience con dati demografici aggiuntivi, modelli comportamentali, interessi e livelli di engagement.
Dashboard personalizzate
Crea dashboard su misura per visualizzare le metriche chiave, monitorare i KPI e condividere approfondimenti utili con gli stakeholder.
In HelloFresh, i dati sono al centro di tutto ciò che facciamo. Talkwalker ci ha permesso di accedere a una conversazione sul nostro brand molto più ampia rispetto al passato
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Domande frequenti
Hootsuite powered by Talkwalker è un software di analisi dei consumatori basato sull'AI che consente di analizzare conversazioni, dati demografici, sentiment e tendenze provenienti da social, notizie, blog, forum e milioni di fonti online.
Hootsuite powered by Talkwalker offre una suite completa di funzionalità progettate appositamente per aiutare i brand a raccogliere informazioni approfondite sui clienti da dati social, online e recensioni. Questi strumenti consentono di comprendere le esigenze, le preferenze e i comportamenti dei clienti, consentendo decisioni basate sui dati tra i team di marketing, prodotto e customer experience.
Gli approfondimenti sui consumatori sono informazioni significative su comportamenti, motivazioni, esigenze e preferenze dei clienti raccolti dai dati sui social, online e dalle recensioni. Questi approfondimenti spiegano perché le persone agiscono in un certo modo e aiutano i team a prendere decisioni più intelligenti in ambito di marketing, sviluppo prodotti ed esperienza del cliente.
Puoi raccogliere informazioni sui consumatori monitorando le conversazioni su social media, forum, notizie, blog e siti di recensioni e analizzando quindi sentiment, dati demografici e tendenze emergenti. I software di ricerca sui clienti come Hootsuite velocizzano questo processo trasformando grandi quantità di dati non strutturati in approfondimenti chiari e fruibili in tempo reale.
Le soluzioni di customer intelligence basate sull'AI utilizzano l'apprendimento automatico per analizzare il sentiment, rilevare temi, identificare segmenti di audience e rivelare tendenze. Piattaforme come Hootsuite powered by Talkwalker aiutano i team a passare rapidamente dai dati non elaborati alle raccomandazioni strategiche.
Un potente strumento di analisi dei consumatori offre ascolto omnicanale, analisi del sentiment e delle emozioni, rilevamento delle tendenze, segmentazione demografica, benchmarking competitivo e reporting flessibile. Le migliori piattaforme riuniscono tutta l'intelligence sui clienti in un unico posto, consentendo ai team di prendere decisioni rapide e sicure.
I team di marketing utilizzano gli approfondimenti sui consumatori per scoprire cosa interessa all'audience, personalizzare la messaggistica, identificare le tendenze e confrontare il proprio brand con la concorrenza. Questi approfondimenti consentono campagne più efficaci, un ROI migliore e uno storytelling del brand più incisivo. La piattaforma di analisi dei clienti più adatta può anche guidare il processo decisionale per i team di comunicazione, relazioni pubbliche, prodotto e strategia.
Sì. Hootsuite powered by Talkwalker è progettato per semplificare la raccolta di informazioni OSINT (open source intelligence) e PAI (informazioni pubblicamente disponibili). È utilizzato da oltre 2.000 enti governativi e pubblici, il che lo rende lo strumento standard OSINT per l'approvvigionamento e l'analisi dei dati. La ricerca social integrata di Hootsuite è una funzionalità fondamentale per aiutare le agenzie a comprendere il sentiment pubblico e rilevare i rischi.
Trasforma le conversazioni in chiarezza e la chiarezza in crescita
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