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Interfaccia di segmentazione dell'audience di Hootsuite che mostra opzioni di audience personalizzate e categorie predefinite per millennial, fitness e appassionati di gastronomia

Raggiungi un maggior numero di clienti con approfondimenti sui consumatori basati sull'AI

Accedi alle informazioni sui consumatori in tempo reale per prevedere le tendenze, comprendere il comportamento degli acquirenti e prendere decisioni con sicurezza. Hootsuite Powered by Talkwalker AI è una piattaforma completa di analisi sui consumatori progettata per team che necessitano di precisione, rapidità e chiarezza.

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Prendi decisioni più intelligenti in tutta l'organizzazione

Consenti a ogni team di agire più velocemente, pensare in modo più intelligente e ottenere più risultati con dati e analisi reali sui consumatori.

Gli approfondimenti in tempo reale sui consumatori, le analisi, i dati demografici e i segnali della concorrenza aiutano il team a valutare le opportunità, perfezionare il posizionamento e portare i prodotti sul mercato supportati dai dati anziché da supposizioni.

Crea e ottimizza campagne davvero efficaci. Grazie a una profonda comprensione delle motivazioni dell'audience e delle tendenze culturali, il tuo team può creare contenuti che si distinguono dalla massa, rafforzano il tuo brand e generano un ROI misurabile.

Rimani al passo con ogni conversazione. Il sentiment in tempo reale, il monitoraggio dei media e il rilevamento precoce delle crisi danno al tuo team il potere di proteggere la reputazione, modellare le narrazioni e rispondere con fiducia in ogni mercato.

L'intelligence unificata sui consumatori, sul mercato e sui brand aiuta i team a fornire approfondimenti più rapidi, raccomandazioni più precise e una visione strategica su cui la leadership può fare affidamento per prendere decisioni più intelligenti.

Dashboard di analisi che mostra le metriche delle prestazioni dei media, le connessioni ai social network e la distribuzione dell'audience globale con l'engagement rate
Dashboard di analisi che confronta i club sportivi americani ed europei con grafici a ciambella che mostrano metriche e dati demografici del 14,6% e del 17,4%
Dashboard di Hootsuite che mostra un grafico di analisi predittiva della crisi con linea di tendenza rosa e sezione nuovi avvisi dal 10 al 27 marzo
Dashboard di analisi dei social media che mostra l'annuncio della Nike Air Jordan 11 Retro con punti dati sul percorso del cliente e immagine del prodotto

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Logo della Callaway Golf Company
Adoro la piattaforma Talkwalker. Mi ha davvero aiutato a comprendere le informazioni sui consumatori: di cosa parlano le persone, quali sono le tendenze nel settore del golf e tutto il resto.
Kim Eason
Senior Manager, Consumer Insights
Callaway Golf Company

Trasforma conversazioni non strutturate in approfondimenti strategici sui consumatori

Ottieni un quadro completo di ciò che le persone pensano, sentono e si aspettano con la migliore piattaforma di intelligence sui consumatori del settore.

Dashboard dei dati demografici del pubblico che mostra le fasce d'età (18–40), le preferenze di brand per Netflix e Hulu, l'utilizzo delle lingue e le categorie di interesse espresse in percentuale

Comprendi la tua audience come mai prima d'ora

Ottieni un quadro completo di chi guida le conversazioni con approfondimenti demografici approfonditi: età, sesso, occupazione, interessi e altro ancora. Rileva sentiment, temi principali, influencer e dati geografici per capire non solo chi è il tuo pubblico, ma anche cosa gli interessa e perché.

Cinque emoji di volti che rappresentano la scala del sentiment: da detrattori (negativo) a passivi (neutro) fino a promotori (positivo)

Decodifica sentimenti ed emozioni con l'AI

Vai oltre il sentiment positivo o negativo per scoprire le emozioni che stanno dietro alla conversazione, tra cui gioia, frustrazione, eccitazione, confusione e molto altro. L'analisi del sentiment e delle emozioni alimentata dall'AI aiuta a individuare con precisione le esigenze dei clienti e a rispondere con precisione.

Grafico a linee che mostra le tendenze di engagement per 4 concorrenti da aprile ad agosto, con un grafico a barre inserito che mostra le metriche totali di engagement

Rimani al passo con le tendenze e la concorrenza

Individua presto le tendenze in crescita e confronta il tuo brand con la concorrenza tramite ricerca in tempo reale, monitoraggio a lungo termine degli argomenti e previsione delle tendenze. Osserva come cambiano le conversazioni, dove la concorrenza sta guadagnando terreno e dove si aprono nuove opportunità prima che altri se ne accorgano.

Dashboard di Hootsuite che mostra l'analisi del sentiment con tre grafici a ciambella che confrontano le metriche dei social media, dei sondaggi e del supporto, oltre a un grafico delle tendenze

Trasforma gli approfondimenti in risultati concreti con dashboard e automazione

Crea dashboard personalizzate, imposta avvisi automatici e genera report che mantengano i team allineati e informati. Grazie a parametri in tempo reale, confronti con periodi precedenti e dashboard predefinite, puoi tradurre dati complessi in storie chiare e fruibili che consentono decisioni più intelligenti.

La piattaforma di ricerca sui consumatori che rivela cosa guida veramente i tuoi clienti

Riunisci le ricerche sui clienti in un'unica dashboard progettata per offrire chiarezza, velocità e informazioni più approfondite.

Ascolto visivo

Utilizza il riconoscimento di immagini e loghi per monitorare il modo in cui il tuo brand, i tuoi prodotti o i tuoi concorrenti appaiono nelle foto e nei video generati dagli utenti.

Icona target

Mappatura di interessi e sentiment

Utilizza l'analisi del sentiment basata sull'intelligenza artificiale e il clustering degli argomenti per scoprire gli interessi, i valori e i fattori emotivi dell'audience.

Monitoraggio delle recensioni

Consolida le recensioni di Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon e altri in un'unica dashboard per un'analisi unificata.

Analisi demografica

Analizza i dati dell'audience in base a età, sesso, posizione geografica, lingua e altri fattori demografici per identificare i segmenti chiave.

persona con icona a forma di lente di ingrandimento

Scoperta degli influencer

Scopri le voci più influenti che plasmano le percezioni e le conversazioni dei clienti sul tuo brand o settore.

Assistenza AI

Lascia che l'AI elabori montagne di dati con i riepiloghi, il rilevamento dei picchi, le previsioni e il tagging automatico di Blue Silk AI™.

Segmentazione dell'audience con l'AI

Chiedi all'AI di identificare e creare segmenti di audience descrivendo criteri basati su modelli osservati nei tuoi dati. 

icona di persona

Approfondimenti sui profili

Ottimizza i profili della tua audience con dati demografici aggiuntivi, modelli comportamentali, interessi e livelli di engagement.

Dashboard personalizzate

Crea dashboard su misura per visualizzare le metriche chiave, monitorare i KPI e condividere approfondimenti utili con gli stakeholder.

Logo HelloFresh
In HelloFresh, i dati sono al centro di tutto ciò che facciamo. Talkwalker ci ha permesso di accedere a una conversazione sul nostro brand molto più ampia rispetto al passato
Jordan Schultz
Social Media Manager
HelloFresh

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Uno smartphone che mostra una campanella di notifica rossa con onde sonore animate su uno sfondo bianco

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Domande frequenti

Hootsuite powered by Talkwalker è un software di analisi dei consumatori basato sull'AI che consente di analizzare conversazioni, dati demografici, sentiment e tendenze provenienti da social, notizie, blog, forum e milioni di fonti online.

Hootsuite powered by Talkwalker offre una suite completa di funzionalità progettate appositamente per aiutare i brand a raccogliere informazioni approfondite sui clienti da dati social, online e recensioni. Questi strumenti consentono di comprendere le esigenze, le preferenze e i comportamenti dei clienti, consentendo decisioni basate sui dati tra i team di marketing, prodotto e customer experience.

Gli approfondimenti sui consumatori sono informazioni significative su comportamenti, motivazioni, esigenze e preferenze dei clienti raccolti dai dati sui social, online e dalle recensioni. Questi approfondimenti spiegano perché le persone agiscono in un certo modo e aiutano i team a prendere decisioni più intelligenti in ambito di marketing, sviluppo prodotti ed esperienza del cliente. 

Puoi raccogliere informazioni sui consumatori monitorando le conversazioni su social media, forum, notizie, blog e siti di recensioni e analizzando quindi sentiment, dati demografici e tendenze emergenti. I software di ricerca sui clienti come Hootsuite velocizzano questo processo trasformando grandi quantità di dati non strutturati in approfondimenti chiari e fruibili in tempo reale.

Le soluzioni di customer intelligence basate sull'AI utilizzano l'apprendimento automatico per analizzare il sentiment, rilevare temi, identificare segmenti di audience e rivelare tendenze. Piattaforme come Hootsuite powered by Talkwalker aiutano i team a passare rapidamente dai dati non elaborati alle raccomandazioni strategiche.

Un potente strumento di analisi dei consumatori offre ascolto omnicanale, analisi del sentiment e delle emozioni, rilevamento delle tendenze, segmentazione demografica, benchmarking competitivo e reporting flessibile. Le migliori piattaforme riuniscono tutta l'intelligence sui clienti in un unico posto, consentendo ai team di prendere decisioni rapide e sicure.

I team di marketing utilizzano gli approfondimenti sui consumatori per scoprire cosa interessa all'audience, personalizzare la messaggistica, identificare le tendenze e confrontare il proprio brand con la concorrenza. Questi approfondimenti consentono campagne più efficaci, un ROI migliore e uno storytelling del brand più incisivo. La piattaforma di analisi dei clienti più adatta può anche guidare il processo decisionale per i team di comunicazione, relazioni pubbliche, prodotto e strategia.

Sì. Hootsuite powered by Talkwalker è progettato per semplificare la raccolta di informazioni OSINT (open source intelligence) e PAI (informazioni pubblicamente disponibili). È utilizzato da oltre 2.000 enti governativi e pubblici, il che lo rende lo strumento standard OSINT per l'approvvigionamento e l'analisi dei dati. La ricerca social integrata di Hootsuite è una funzionalità fondamentale per aiutare le agenzie a comprendere il sentiment pubblico e rilevare i rischi.

Trasforma le conversazioni in chiarezza e la chiarezza in crescita

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