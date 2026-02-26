Sì. Hootsuite powered by Talkwalker è progettato per semplificare la raccolta di informazioni OSINT (open source intelligence) e PAI (informazioni pubblicamente disponibili). È utilizzato da oltre 2.000 enti governativi e pubblici, il che lo rende lo strumento standard OSINT per l'approvvigionamento e l'analisi dei dati. La ricerca social integrata di Hootsuite è una funzionalità fondamentale per aiutare le agenzie a comprendere il sentiment pubblico e rilevare i rischi.