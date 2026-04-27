So verwenden Sie dieses Hashtag-Trends-Tool

Holen Sie das Beste aus unserem Hashtag-Tracker heraus, indem Sie diese einfachen Schritte befolgen.

Schritt 1: Nach Typ filtern

Wählen Sie „Hashtag“, um sich gezielt auf Trend-Hashtags zu konzentrieren (anstatt auf Marken oder Veranstaltungen).

Schritt 2: Nach Region filtern

Filtern Sie die Ergebnisse, um sie an Ihre Zielgruppe und Ihren Markt anzupassen.

Schritt 3: Ihre Branche auswählen

Filtern Sie nach Branche, um relevantere, nischenspezifische Hashtags zu finden.

Schritt 4: Schnell handeln

Trends entwickeln sich schnell. Nutzen Sie unseren kostenlosen Social-Media-Bildunterschriftengenerator , um Beiträge basierend auf bestimmten Hashtags zu erstellen.

Dieses Tool soll Ihnen dabei helfen, trendige Hashtags zu entdecken, aber es kann noch viel mehr. Sie können auch Trendthemen wie Marken, Veranstaltungen und branchenübergreifende Unterhaltungen anzeigen und erhalten so einen umfassenderen Überblick darüber, was Ihre Zielgruppe gerade interessiert.

Verwenden Sie Filter wie Region, Sprache, Typ und Branche, um Ergebnisse einzugrenzen und Trends zu entdecken, die tatsächlich für Ihre Nische relevant sind. Ob Sie nach lokalen Unterhaltungen, branchenspezifischen Themen oder globalen Trends suchen, diese Filter helfen Ihnen, von generischen Hashtags zu hochwirksamen Möglichkeiten überzugehen.

Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nutzen Sie die Suchleiste, um aktuelle Trendthemen schnell zu durchsuchen und Hashtags zu finden, die zu Ihrer Marke, Kampagne oder Ihrem Content passen. Dies ist besonders nützlich, um relevante Trends in Ihrer Branche zu erkennen oder zu überprüfen, ob ein Hashtag an Bedeutung gewinnt, bevor Sie ihn verwenden.



Die manuelle Suche nach Hashtags kann zeitaufwändig sein. Es gibt schnellere und effektivere Wege, um über Trends auf dem Laufenden zu bleiben.

Nutzen Sie einen Echtzeit-Trendtracker

Ein spezielles Tool wie das oben genannte zeigt Ihnen in Echtzeit, was auf verschiedenen Plattformen an Bedeutung gewinnt.

Schauen Sie sich die Plattform-Signale an

Wenn Sie eine detailliertere Analyse der Trends auf den verschiedenen Plattformen wünschen, können Sie immer bei der Quelle beginnen – dem jeweiligen Netzwerk. Hier finden Sie Trend-Hashtags in den verschiedenen Social Media-Netzwerken.

Instagram Explore und Reels

Im Trend liegende Themen auf X

TikTok Creative Center und Entdecken-Seite

Trendbeiträge und Hashtags auf LinkedIn

YouTube-Trendvideos und Shorts

Pinterest-Trends und Suchvorschläge

Facebook-Trendthemen und beliebte Beiträge

Bluesky-Trendfeeds und Hashtags

Beliebte Communitys und Diskussionsfäden auf Reddit

Sie heben beliebten Content hervor, sind aber nicht immer auf Ihre Nische zugeschnitten. Hootsuite powered by TalkwalkerAI hilft Ihnen, das Rauschen zu durchbrechen, indem es die Hashtags identifiziert, die für Ihre spezifische Zielgruppe am wichtigsten sind – basierend auf echten Gesprächen, Branchentrends und der Performance von Wettbewerbern.

Verwenden Sie Tools zur Ideenfindung

Wenn Sie Hilfe beim Einstieg benötigen, kann der kostenlose Hashtag-Generator von Hootsuite schnell relevante Hashtag-Sets basierend auf Ihrem Content erstellen.

Wenn Sie über das Auffinden von Trend-Hashtags hinausgehen und tatsächlich verstehen möchten, was funktioniert, sollten Sie ein Hashtag-Analyse- und Tracking-Tool wie Hootsuite powered by TalkwalkerAI in Betracht ziehen.

Hootsuite bietet Ihnen mehr als nur Hashtag-Tracking. Es liefert umsetzbare Einblicke in das, was gerade angesagt ist, viral ist und bei Ihrer Zielgruppe in der gesamten digitalen Landschaft Anklang findet.

Hier sind einige Vorteile, die Sie mit Hootsuite für Ihre Trendforschungsstrategie nutzen können:

Verfolgen Sie Trends über Hashtags hinaus in sozialen Netzwerken, Nachrichten, Blogs, Foren und mehr

Erkennen Sie Trends, bevor sie Mainstream werden, mit frühzeitiger Signalerkennung

Identifizieren Sie, was in Echtzeit viral geht durch Spitzen bei Erwähnungen und Interaktion

Verstehen Sie die volle Story hinter Trends mit KI-gestützten Themen- und Gesprächsanalysen

Analysieren Sie Stimmung und emotionale Reaktionen , um zu sehen, wie sich die Menschen wirklich fühlen

Entdecken Sie wichtige Influencer und Communitys, die jeden Trend beeinflussen

Überwachen Sie Wettbewerber und vergleichen Sie die Leistung Ihrer Branche

Analysieren Sie Trends nach Zielgruppe, Region oder Plattform

Anstatt zu raten, was im Trend liegt, erhalten Sie das vollständige Bild – und die Erkenntnisse, um es in Ergebnisse zu verwandeln.



