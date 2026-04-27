Come usare questo strumento per le tendenze degli hashtag

Ottieni il massimo dal nostro strumento di monitoraggio degli hashtag seguendo questi semplici passaggi.

Passaggio 1: filtra per tipo

Seleziona “Hashtag” per concentrarti specificamente sugli hashtag di tendenza (anziché su marchi o eventi).

Passaggio 2: filtra per regione

Restringi i risultati in base all'audience e al mercato target.

Passaggio 3: seleziona il tuo settore

Filtra per settore per scoprire hashtag più pertinenti e di nicchia.

Passaggio 4: agisci rapidamente

Le tendenze cambiano rapidamente. Utilizza il nostro generatore gratuito di didascalie per i social media per creare post basati su hashtag specifici.



Trova più che semplici hashtag di tendenza

Sebbene questo strumento sia progettato per aiutarti a scoprire gli hashtag di tendenza, può fare molto di più. Puoi anche far emergere argomenti di tendenza come brand, eventi e conversazioni tra diversi settori, offrendoti una visione più ampia di ciò che interessa alla tua audience in questo momento.

Usa filtri come regione, lingua, tipo e settore per restringere i risultati e scoprire tendenze realmente rilevanti per la tua nicchia. Sia che tu stia cercando conversazioni locali, argomenti specifici del settore o tendenze globali, questi filtri ti aiutano a passare da hashtag generici a opportunità ad alto impatto.

Cerchi qualcosa di specifico? Usa la barra di ricerca per scorrere rapidamente gli argomenti di tendenza e trovare hashtag che si allineano con il tuo brand, la tua campagna o i tuoi contenuti. Questo è particolarmente utile per individuare tendenze rilevanti nel tuo settore o per verificare se un hashtag sta guadagnando terreno prima di utilizzarlo.





Come trovare gli hashtag di tendenza

La ricerca manuale degli hashtag può richiedere molto tempo. Esistono modi più rapidi ed efficaci per rimanere al passo con le tendenze.

Usa un tracker delle tendenze in tempo reale

Uno strumento dedicato, come quello sopra, ti mostra cosa sta guadagnando terreno su tutte le piattaforme in tempo reale.

Osserva i segnali delle piattaforme

Se desideri un'analisi più approfondita delle tendenze per piattaforma, puoi sempre partire dalla fonte: il social network in questione. Ecco dove cercare gli hashtag di tendenza per social network.

Instagram: Esplora e Reel

X: Argomenti popolari

TikTok: Creative Center e Pagina Discover

LinkedIn: Post e hashtag di tendenza

Video di tendenza e Shorts su YouTube

Pinterest: Tendenze e suggerimenti di ricerca

Argomenti di tendenza su Facebook e post popolari

Bluesky: Feed e hashtag di tendenza

Bluesky: Community e thread di tendenza

Questi mettono in evidenza i contenuti più popolari, ma non sempre sono adatti alla tua nicchia. Hootsuite powered by TalkwalkerAI ti aiuta a distinguerti dalla massa identificando gli hashtag più rilevanti per la tua specifica audience, sulla base di conversazioni reali, tendenze del settore e performance della concorrenza.

Utilizzi strumenti per generare idee

Se hai bisogno di aiuto per iniziare subito, il generatore gratuito di hashtag di Hootsuite può creare rapidamente set di hashtag pertinenti in base ai tuoi contenuti.



Vai oltre gli hashtag con Hootsuite

Se vuoi andare oltre trovare hashtag di tendenza per capire davvero cosa funziona, prendi in considerazione uno strumento di analisi e monitoraggio degli hashtag come Hootsuite powered by TalkwalkerAI.

Hootsuite offre molto più del semplice monitoraggio degli hashtag: fornisce informazioni fruibili su ciò che è di tendenza, virale e che ha successo con la tua audience nel panorama digitale.

Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo di Hootsuite per guidare la tua strategia di ricerca delle tendenze :

Monitora le tendenze oltre gli hashtag su social, notizie, blog, forum e altro ancora

Individua le tendenze prima che si diffondano con rilevamento precoce dei segnali

Identifica cosa sta diventando virale in tempo reale attraverso picchi di tag ed engagement

Comprendi la storia completa dietro le tendenze con l'analisi di argomenti e conversazioni basata sull'AI

Analizza il sentiment e la reazione emotiva per capire davvero come si sentono le persone

Scopri i principali influencer e le community che guidano ogni tendenza

Monitora la concorrenza e confronta le prestazioni all'interno del tuo settore

Suddividi le tendenze per audience, regione o piattaforma:

Invece di indovinare quali sono le tendenze, ottieni il quadro completo e gli insight per trasformarli in risultati.



