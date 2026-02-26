Gagner plus de clients avec des informations sur les consommateurs basées sur l'IA
Accédez à des informations sur les consommateurs en temps réel pour prévoir les tendances, comprendre le comportement des acheteurs et orienter les décisions en toute confiance. Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est une plateforme complète d'informations sur les consommateurs conçue pour les équipes qui ont besoin de précision, de rapidité et de clarté.
Prendre des décisions plus éclairées dans toute l'organisation
Donnez à chaque équipe les moyens d'agir plus vite, de réfléchir plus intelligemment et de remporter de plus grands succès grâce à de véritables analyses et informations sur les consommateurs.
Les informations en temps réel sur les consommateurs, les analyses, les données démographiques et les signaux concurrentiels aident votre équipe à évaluer les opportunités, à affiner le positionnement et à lancer des produits sur le marché en s'appuyant sur les données plutôt que sur des conjectures.
Créez et optimisez des campagnes qui trouvent un véritable écho. Grâce à une compréhension approfondie des motivations du public et des tendances culturelles, votre équipe peut créer un contenu qui sort du lot, renforce votre marque et génère un RSI mesurable.
Gardez une longueur d'avance sur chaque conversation. L'analyse des sentiments en temps réel, le suivi des médias et la détection précoce des crises donnent à votre équipe les moyens de protéger sa réputation, d'influencer les récits et de réagir avec assurance sur tous les marchés.
Des informations unifiées sur les consommateurs, le marché et les marques aident les équipes chargées de l'analyse à fournir plus rapidement des informations pertinentes, des recommandations plus précises et les prévisions dont les dirigeants ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées.
J'adore la plateforme Talkwalker, elle m'a vraiment aidé à comprendre les analyses des consommateurs, ce dont les gens parlent, ce qui est tendance dans l'univers du golf, etc.
Transformez des conversations non structurées en insights consommateurs stratégiques
Obtenez une vision complète de ce que les consommateurs pensent, ressentent et attendent grâce à la meilleure plateforme d’intelligence consommateur du secteur.
Comprendre votre public comme jamais auparavant
Obtenez une vision complète de qui anime les conversations grâce à des informations démographiques riches : âge, sexe, profession, centres d'intérêt, etc. Détectez les sentiments, les thèmes principaux, les influenceurs et les données géographiques pour comprendre non seulement qui est votre public, mais aussi ce qui l'intéresse et pourquoi.
Décoder les sentiments et les émotions grâce à l'IA
Allez au-delà des sentiments positifs ou négatifs pour comprendre les émotions qui sous-tendent la conversation, y compris la joie, la frustration, l'excitation, la confusion, etc. L'analyse des sentiments et des émotions alimentée par l'IA vous aide à identifier précisément les besoins des clients et à y répondre avec précision.
Garder une longueur d'avance sur les tendances et les concurrents
Repérez rapidement les tendances émergentes et comparez votre marque à vos concurrents grâce à la recherche en temps réel, au suivi des sujets à long terme et à la prévision des tendances. Observez comment les conversations évoluent, où les concurrents gagnent du terrain et où de nouvelles opportunités s'ouvrent avant que quiconque ne s'en aperçoive.
Transformer les informations en résultats concerts grâce aux tableaux de bord et à l'automatisation
Créez des tableaux de bord personnalisés, définissez des alertes automatisées et générez des rapports qui permettent à vos équipes de rester alignées et informées. Grâce aux indicateurs en temps réel, aux comparaisons avec les périodes précédentes et aux tableaux de bord prédéfinis, vous pouvez transformer des données complexes en stories claires et exploitables qui permettent de prendre des décisions plus éclairées.
La plateforme d’études consommateurs qui révèle ce qui motive réellement vos clients
Centralisez vos études clients dans un tableau de bord unique conçu pour offrir clarté, rapidité et insights plus approfondis.
Écoute visuelle
Utilisez la reconnaissance d'image et de logo pour suivre la manière dont votre marque, vos produits ou vos concurrents apparaissent dans les photos et vidéos générées par les utilisateurs.
Cartographie des intérêts et des sentiments
Utilisez l'analyse des sentiments et le regroupement par thèmes basés sur l'IA pour découvrir les intérêts, les valeurs et les motivations émotionnelles de votre public.
Suivi des avis
Consolidez les avis de Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon, et plus encore dans un seul tableau de bord pour une analyse unifiée.
Analyse démographique
Analysez les données du public par âge, sexe, localisation, langue et autres facteurs démographiques pour identifier les segments clés.
Découverte d'influenceurs
Découvrez les voix les plus influentes qui façonnent la perception des clients et les conversations sur votre marque ou votre secteur.
Assistance IA
Laissez l'IA extraire des montagnes de données grâce aux résumés Blue Silk AI™, à la détection de pics, aux prévisions et à l'étiquetage automatique.
Segmentation du public par l'IA
Demandez à l'IA d'identifier et de créer des segments de public en décrivant des critères basés sur les modèles que vous avez observés dans vos propres données.
Informations sur le profil
Optimisez vos profils de public en y ajoutant des données démographiques, des modèles de comportement, des centres d'intérêt et des niveaux d'engagement.
Tableaux de bord personnalisés
Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs clés, suivre les indicateurs clés de performance et partager des informations exploitables avec les décisionnaires.
Chez HelloFresh, les données sont au cœur de tout ce que nous faisons. Talkwalker nous a permis d’accéder à une conversation autour de notre marque bien plus large que jamais auparavant.
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Questions fréquentes
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est un logiciel d'analyse des consommateurs basé sur l'IA qui vous aide à analyser les conversations, les données démographiques, le sentiment et les tendances, provenant des réseaux sociaux, des actualités, des blogs, des forums et de millions de sources en ligne.
Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, offre une suite complète de fonctionnalités spécialement conçues pour aider les marques à recueillir des renseignements approfondis sur les clients à partir des données de médias sociaux, en ligne et des avis. Ces outils vous permettent de comprendre les besoins, les préférences et les comportements des clients, permettant une prise de décision basée sur les données au sein des équipes marketing, produit et expérience client.
Les informations sur les consommateurs sont des résultats significatifs sur les comportements, les motivations, les besoins et les préférences des clients, recueillies sur les réseaux sociaux, en ligne et sur les avis. Ces informations expliquent pourquoi les gens agissent comme ils le font et aident les équipes à prendre des décisions plus judicieuses en matière de marketing, de développement de produits et d'expérience client.
Vous pouvez recueillir des informations sur les consommateurs en surveillant conversation sur les médias sociaux, les forums, les actualités, les blogs et les sites d'avis, puis en analysant les sentiments, la démographie et les tendances émergentes. Les logiciels d'études de marché comme Hootsuite accélèrent ce processus en transformant de grandes quantités de données non structurées en informations claires et exploitables en temps réel.
Les solutions d'intelligence client basées sur l'IA utilisent le machine learning pour analyser le sentiment, détecter les thèmes, identifier les segments de public et révéler les tendances. Des plateformes telles que Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, aident les équipes à passer rapidement des données brutes à des recommandations stratégiques.
Un outil performant d'analyse des consommateurs offre une écoute omnicanale, une analyse des sentiments et des émotions, la détection des tendances, la segmentation démographique, le benchmarking concurrentiel et des rapports flexibles. Les meilleures plateformes rassemblent tous les renseignements sur les clients en un seul endroit afin que les équipes puissent prendre des décisions rapides et sûres.
Les équipes marketing utilisent les informations sur les consommateurs pour comprendre ce qui intéresse public, personnaliser la messagerie, identifier les tendances et comparer leur marque par rapport à celle des concurrents. Ces informations permettent de renforcer les campagnes, d'améliorer le RSI et de rendre le storytelling de marque plus efficace. La bonne plateforme d'informations sur les clients peut également guider la prise de décision des équipes chargées de la communication, des relations publiques, des produits et de la stratégie.
Oui. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, est conçu pour faciliter la collecte d'OSINT (renseignements en sources ouvertes) et de PAI (informations accessibles au public). Adopté par plus de 2 000 agences gouvernementales et institutions publiques, il s'impose comme un outil OSINT de référence pour la recherche et l'analyse stratégique des données. L'outil de recherche sur les médias sociaux intégré à Hootsuite constitue un levier clé pour permettre aux agences de comprendre l'opinion publique et d'anticiper les risques.
Transformez les conversations en clarté, et la clarté en croissance
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