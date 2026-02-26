Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est un logiciel d'analyse des consommateurs basé sur l'IA qui vous aide à analyser les conversations, les données démographiques, le sentiment et les tendances, provenant des réseaux sociaux, des actualités, des blogs, des forums et de millions de sources en ligne.



Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, offre une suite complète de fonctionnalités spécialement conçues pour aider les marques à recueillir des renseignements approfondis sur les clients à partir des données de médias sociaux, en ligne et des avis. Ces outils vous permettent de comprendre les besoins, les préférences et les comportements des clients, permettant une prise de décision basée sur les données au sein des équipes marketing, produit et expérience client.