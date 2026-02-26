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Interface de segmentation du public Hootsuite proposant des options de public personnalisées et des catégories prédéfinies pour la génération Y, les adeptes du fitness et les gourmets

Gagner plus de clients avec des informations sur les consommateurs basées sur l'IA

Accédez à des informations sur les consommateurs en temps réel pour prévoir les tendances, comprendre le comportement des acheteurs et orienter les décisions en toute confiance. Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est une plateforme complète d'informations sur les consommateurs conçue pour les équipes qui ont besoin de précision, de rapidité et de clarté.

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Prendre des décisions plus éclairées dans toute l'organisation

Donnez à chaque équipe les moyens d'agir plus vite, de réfléchir plus intelligemment et de remporter de plus grands succès grâce à de véritables analyses et informations sur les consommateurs.

Les informations en temps réel sur les consommateurs, les analyses, les données démographiques et les signaux concurrentiels aident votre équipe à évaluer les opportunités, à affiner le positionnement et à lancer des produits sur le marché en s'appuyant sur les données plutôt que sur des conjectures.

Créez et optimisez des campagnes qui trouvent un véritable écho. Grâce à une compréhension approfondie des motivations du public et des tendances culturelles, votre équipe peut créer un contenu qui sort du lot, renforce votre marque et génère un RSI mesurable.

Gardez une longueur d'avance sur chaque conversation. L'analyse des sentiments en temps réel, le suivi des médias et la détection précoce des crises donnent à votre équipe les moyens de protéger sa réputation, d'influencer les récits et de réagir avec assurance sur tous les marchés.

Des informations unifiées sur les consommateurs, le marché et les marques aident les équipes chargées de l'analyse à fournir plus rapidement des informations pertinentes, des recommandations plus précises et les prévisions dont les dirigeants ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées.

Tableau de bord Analytics montrant les indicateurs de performance des médias, les connexions des réseaux sociaux et la répartition du public mondial avec les taux d'engagement
Tableau de bord d'Analytics comparant les clubs de sport américains et européens à l'aide de graphiques en anneau indiquant des indicateurs de 14,6 % et 17,4 % et des données démographiques
Tableau de bord Hootsuite montrant un graphique d'analyse prédictive de crise avec une ligne de tendance rose et une nouvelle section d'alertes pour la période du 10 au 27 mars
Tableau de bord d'analyse des médias sociaux affichant l'annonce de la Nike Air Jordan 11 Retro avec des points de données de parcours client et une image du produit

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Logo de Callaway Golf Company
J'adore la plateforme Talkwalker, elle m'a vraiment aidé à comprendre les analyses des consommateurs, ce dont les gens parlent, ce qui est tendance dans l'univers du golf, etc.
Kim Eason
Responsable principal(e), Insights consommateurs
Callaway Golf Company

Transformez des conversations non structurées en insights consommateurs stratégiques

Obtenez une vision complète de ce que les consommateurs pensent, ressentent et attendent grâce à la meilleure plateforme d’intelligence consommateur du secteur.

Audience demographics dashboard showing age groups 18-40, brand preferences for Netflix and Hulu, language usage, and interest categories by percentage

Comprendre votre public comme jamais auparavant

Obtenez une vision complète de qui anime les conversations grâce à des informations démographiques riches : âge, sexe, profession, centres d'intérêt, etc. Détectez les sentiments, les thèmes principaux, les influenceurs et les données géographiques pour comprendre non seulement qui est votre public, mais aussi ce qui l'intéresse et pourquoi.

Five emoji faces showing sentiment scale from detractors (negative) to passives (neutral) to promoters (positive)

Décoder les sentiments et les émotions grâce à l'IA

Allez au-delà des sentiments positifs ou négatifs pour comprendre les émotions qui sous-tendent la conversation, y compris la joie, la frustration, l'excitation, la confusion, etc. L'analyse des sentiments et des émotions alimentée par l'IA vous aide à identifier précisément les besoins des clients et à y répondre avec précision.

Line graph showing engagement trends for 4 competitors from April to August, with bar chart inset displaying total engagement metrics

Garder une longueur d'avance sur les tendances et les concurrents

Repérez rapidement les tendances émergentes et comparez votre marque à vos concurrents grâce à la recherche en temps réel, au suivi des sujets à long terme et à la prévision des tendances. Observez comment les conversations évoluent, où les concurrents gagnent du terrain et où de nouvelles opportunités s'ouvrent avant que quiconque ne s'en aperçoive.

Hootsuite dashboard showing sentiment analysis with three donut charts comparing social media, survey and support metrics, plus trend graph

Transformer les informations en résultats concerts grâce aux tableaux de bord et à l'automatisation

Créez des tableaux de bord personnalisés, définissez des alertes automatisées et générez des rapports qui permettent à vos équipes de rester alignées et informées. Grâce aux indicateurs en temps réel, aux comparaisons avec les périodes précédentes et aux tableaux de bord prédéfinis, vous pouvez transformer des données complexes en stories claires et exploitables qui permettent de prendre des décisions plus éclairées.

La plateforme d’études consommateurs qui révèle ce qui motive réellement vos clients

Centralisez vos études clients dans un tableau de bord unique conçu pour offrir clarté, rapidité et insights plus approfondis.

Écoute visuelle

Utilisez la reconnaissance d'image et de logo pour suivre la manière dont votre marque, vos produits ou vos concurrents apparaissent dans les photos et vidéos générées par les utilisateurs.

Icône Cible

Cartographie des intérêts et des sentiments

Utilisez l'analyse des sentiments et le regroupement par thèmes basés sur l'IA pour découvrir les intérêts, les valeurs et les motivations émotionnelles de votre public.

Suivi des avis

Consolidez les avis de Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon, et plus encore dans un seul tableau de bord pour une analyse unifiée.

Analyse démographique

Analysez les données du public par âge, sexe, localisation, langue et autres facteurs démographiques pour identifier les segments clés.

person with magnifying glass icon

Découverte d'influenceurs

Découvrez les voix les plus influentes qui façonnent la perception des clients et les conversations sur votre marque ou votre secteur.

Assistance IA

Laissez l'IA extraire des montagnes de données grâce aux résumés Blue Silk AI™, à la détection de pics, aux prévisions et à l'étiquetage automatique.

Segmentation du public par l'IA

Demandez à l'IA d'identifier et de créer des segments de public en décrivant des critères basés sur les modèles que vous avez observés dans vos propres données. 

person icon

Informations sur le profil

Optimisez vos profils de public en y ajoutant des données démographiques, des modèles de comportement, des centres d'intérêt et des niveaux d'engagement.

Tableaux de bord personnalisés

Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs clés, suivre les indicateurs clés de performance et partager des informations exploitables avec les décisionnaires.

HelloFresh logo
Chez HelloFresh, les données sont au cœur de tout ce que nous faisons. Talkwalker nous a permis d’accéder à une conversation autour de notre marque bien plus large que jamais auparavant.
Jordan Schultz
Responsable des réseaux sociaux
HelloFresh

Insights et ressources

Overlapping business analytics cards showing graphs, charts and data visualizations in coral red and navy blue colors

Veille concurrentielle : comment trouver des informations sur les réseaux sociaux et au-delà

Améliorez votre compréhension du marché grâce à des conseils, des idées approfondies et une liste des meilleurs outils de veille concurrentielle disponibles dès maintenant.

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Grid of nine coral-colored social media icons with gray text lines, including hashtag, user, notification bell, and sharing symbols

15 outils de surveillance des médias sociaux + conseils pour obtenir de meilleures analyses

Surveillez et gérez les conversations en ligne concernant votre marque avec les meilleurs outils de surveillance des médias sociaux.

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Smartphone displaying a red ringing notification bell icon with animated sound waves on white background

Social listening en 2025 : comment transformer les informations en valeur commerciale

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Questions fréquentes

Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est un logiciel d'analyse des consommateurs basé sur l'IA qui vous aide à analyser les conversations, les données démographiques, le sentiment et les tendances, provenant des réseaux sociaux, des actualités, des blogs, des forums et de millions de sources en ligne.

Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, offre une suite complète de fonctionnalités spécialement conçues pour aider les marques à recueillir des renseignements approfondis sur les clients à partir des données de médias sociaux, en ligne et des avis. Ces outils vous permettent de comprendre les besoins, les préférences et les comportements des clients, permettant une prise de décision basée sur les données au sein des équipes marketing, produit et expérience client.

Les informations sur les consommateurs sont des résultats significatifs sur les comportements, les motivations, les besoins et les préférences des clients, recueillies sur les réseaux sociaux, en ligne et sur les avis. Ces informations expliquent pourquoi les gens agissent comme ils le font et aident les équipes à prendre des décisions plus judicieuses en matière de marketing, de développement de produits et d'expérience client. 

Vous pouvez recueillir des informations sur les consommateurs en surveillant conversation sur les médias sociaux, les forums, les actualités, les blogs et les sites d'avis, puis en analysant les sentiments, la démographie et les tendances émergentes. Les logiciels d'études de marché comme Hootsuite accélèrent ce processus en transformant de grandes quantités de données non structurées en informations claires et exploitables en temps réel.

Les solutions d'intelligence client basées sur l'IA utilisent le machine learning pour analyser le sentiment, détecter les thèmes, identifier les segments de public et révéler les tendances. Des plateformes telles que Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, aident les équipes à passer rapidement des données brutes à des recommandations stratégiques.

Un outil performant d'analyse des consommateurs offre une écoute omnicanale, une analyse des sentiments et des émotions, la détection des tendances, la segmentation démographique, le benchmarking concurrentiel et des rapports flexibles. Les meilleures plateformes rassemblent tous les renseignements sur les clients en un seul endroit afin que les équipes puissent prendre des décisions rapides et sûres.

Les équipes marketing utilisent les informations sur les consommateurs pour comprendre ce qui intéresse public, personnaliser la messagerie, identifier les tendances et comparer leur marque par rapport à celle des concurrents. Ces informations permettent de renforcer les campagnes, d'améliorer le RSI et de rendre le storytelling de marque plus efficace. La bonne plateforme d'informations sur les clients peut également guider la prise de décision des équipes chargées de la communication, des relations publiques, des produits et de la stratégie.

Oui. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, est conçu pour faciliter la collecte d'OSINT (renseignements en sources ouvertes) et de PAI (informations accessibles au public). Adopté par plus de 2 000 agences gouvernementales et institutions publiques, il s'impose comme un outil OSINT de référence pour la recherche et l'analyse stratégique des données. L'outil de recherche sur les médias sociaux intégré à Hootsuite constitue un levier clé pour permettre aux agences de comprendre l'opinion publique et d'anticiper les risques.

Un professionnel des affaires en blazer gris clair se tient à côté d'un graphique de statistiques des médias et d'icônes de réseaux sociaux sur un fond corail

Transformez les conversations en clarté, et la clarté en croissance

Demandez une démo pour découvrir comment Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, vous fournit des informations complètes sur vos clients pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

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