Rechercher plus de 30 réseaux sociaux depuis une interface unique
Recherchez des conversations en temps réel sur des dizaines de réseaux sociaux et sur le web, le tout depuis une plateforme unifiée de recherche sur les médias sociaux. Suivez les mentions de votre marque, découvrez les tendances et surveillez vos concurrents.
Découvrir tout grâce au plus grand ensemble de données au monde
Plus de 30 médias sociaux
Suivez les mots-clés et les mentions sur 30 médias sociaux.
Plus de 150 millions de sites web
Surveillez les mentions sur plus de 150 millions de sites web dans 239 pays et régions.
Télévision et streaming
Détectez les mentions de la marque sur 172 chaînes TV et services de streaming.
Vidéos, images et podcasts
Découvrez des références à votre marque dans des vidéos, des images, des podcasts, etc.
Le moteur de recherche des médias sociaux qui affiche
tout, partout, en temps réel
Vous avez besoin d'un outil de recherche de mentions sur les médias sociaux qui va plus loin que le texte. Hootsuite, qui repose sur l'IA Talkwalker, explore tous les principaux réseaux sociaux et au-delà.
Allez au-delà de la surveillance basée sur le texte. Détectez automatiquement les mentions dans les photos, le contenu vidéo et les clips audio pour obtenir une vue d'ensemble de la présence de votre marque sur Internet.
Effectuez une recherche dans 239 pays et 186 langues pour une visibilité globale complète sur la façon dont les gens parlent de votre marque, ainsi que les dernières tendances et suivez l'activité de vos concurrents.
Hootsuite est une solution complète de surveillance de marque qui repose sur Talkwalker. Il effectue des recherches sur les médias sociaux et sur plus de 150 millions de sites web, forums, podcasts, sites d'actualités, presse écrite et diffusée.
Obtenez des résultats précis sans surcharge mentale. L'IA agentique intégrée à Hootsuite et le générateur intelligent de requêtes vous permettent de découvrir des résultats de recherche très spécifiques, sans booléens complexes.
Accédez à des informations exploitables rapidement grâce à l'outil de recherche IA ultime pour les médias sociaux
Transformez des milliards de signaux sur les médias sociaux quotidiens en avantages clairs, stratégiques et concurrentiels. Hootsuite de Talkwalker transforme des millions de conversations en réponses instantanées en langage clair et en résumés qui reposent sur l'IA.
Suivre vos concurrents et comparer votre marque
Maintenez votre marque à la pointe de la technologie grâce à des informations détaillées sur vos concurrents. La recherche sur les médias sociaux Talkwalker vous tient informé de l'activité des concurrents et vous aide à établir des repères réalistes afin de vous différencier et de gagner davantage de parts de marché.
Mesurer la santé de la marque et l'opinion publique
Grâce à la recherche sur les médias sociaux alimentée par l'IA qui analyse quotidiennement des milliards de points de données, vous obtenez une vision instantanée de l'image de marque, des opinions des clients et des risques émergents. Détectez les crises à l'apparition, comprenez les réactions du public et calibrez la stratégie en temps réel.
Stimuler l'innovation produit grâce à des informations authentiques sur les consommateurs
Découvrez les besoins des clients sur les médias sociaux, les forums, les actualités, les blogs, les images, les vidéos et l'audio. Suivez les réactions à vos produits et intégrez directement les informations recueillies dans votre feuille de route produit.
Devancer vos concurrents sur les dernières tendances
Identifiez les conversations qui prennent de l'ampleur bien avant qu'elles deviennent virales. Tirez parti des cartes de viralité, des groupes thématiques et de l'IA prédictive pour saisir les moments culturels le plus tôt possible, et non une fois qu'ils sont passés.
Transformer automatiquement les données de recherche en informations exploitables
Vous avez besoin d'un outil de recherche sur les médias sociaux qui vous donne une vue d'ensemble, et pas seulement des bribes d'informations. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, transforme les conversations en plans d'action et en informations exploitables, sans intervention manuelle.
Alertes en temps réel
Recevez des alertes lorsque votre marque est mentionnée ou lorsque l'opinion évolue, afin que vous puissiez agir rapidement.
Cartes de conversation mondiales
Voyez où se déroulent les conversations sur votre marque dans le monde entier afin d'identifier les risques régionaux, les points d'accès émergents et les nouvelles opportunités de marché.
Détection des pics
Identifiez automatiquement les pics inhabituels de volume, de portée ou d'engagement afin de pouvoir enquêter immédiatement sur les stories qui évoluent rapidement.
Groupement de thèmes
Regroupez les sujets et les mots-clés connexes pour montrer les récits qui façonnent la réputation de votre marque, vous aidant ainsi à traiter les causes profondes des changements de sentiment.
Outil de recherche d'influenceurs
Trouvez les influenceurs qui ont déjà établi un lien avec votre public cible. De plus, trouvez rapidement le contenu généré par les utilisateurs le plus susceptible d'être partagé.
Cartes de viralité
Découvrez les sujets d'actualité et les tendances virales avant qu'ils ne deviennent populaires en analysant l'enthousiasme du public sur une variété de sujets.
Insights et ressources
Les moteurs de recherche sur les médias sociaux : comprendre leur rôle et leur importance
Les moteurs de recherche sur les médias sociaux ont le potentiel de transformer votre manière de planifier votre stratégie. Pour en savoir plus, consultez le blog.
Référencement sur les médias sociaux : Guide pour augmenter votre portée sur les médias sociaux + outil gratuit
Apprenez à optimiser votre contenu sur les médias sociaux pour que les internautes puissent le trouver lorsqu'ils effectuent des recherches sur leurs plateformes préférées.
Social listening en 2026 : comment transformer les informations en valeur commerciale
Lisez notre guide complet sur le social listening pour obtenir des conseils d'experts, des exemples concrets et un guide pratique.
Questions fréquentes (FAQ)
Oui. Hootsuite repose sur Talkwalker et est conçu pour faciliter la collecte d'OSINT (renseignements en sources ouvertes) et de PAI (informations accessibles au public). Adopté par plus de 2 000 agences gouvernementales et institutions publiques, il s'impose comme un outil OSINT de référence pour la recherche et l'analyse stratégique des données. L'outil de recherche sur les médias sociaux intégré à Hootsuite constitue un levier clé pour permettre aux agences de comprendre l'opinion publique et d'anticiper les risques.
Oui. Talkwalker Free Social Search est l'une des meilleures alternatives gratuites à Google Alerts et suit des plateformes que Google ne couvre pas. La version payante étend considérablement la couverture grâce à la recherche de mentions sur les médias sociaux en temps réel, à l'analyse par IA, à plus de 150 millions de sites web, à plus de 30 réseaux sociaux, à l'écoute visuelle, aux alertes et à la prédiction des tendances.
Avec Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, vous pouvez effectuer une recherche sur tous les médias sociaux, sur les médias traditionnels et sur des millions de sites web. À la recherche de publications, d'articles d'actualité ou de mentions sur des forums ? Vous pouvez les trouver facilement grâce à la recherche rapide ou aux requêtes avancées.
Selon votre forfait, vous pouvez rechercher et suivre les mentions sur Facebook, Reddit, TikTok, Snapchat, Truth Social, Quora, Bluesky, X, Threads, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Line, Twitch, Tumblr, WeChat, etc.
Vous pouvez également utiliser notre moteur de recherche sur les médias sociaux pour rechercher des mots-clés et des mentions dans les podcasts, la presse écrite, la radio, les critiques et les sites d'actualités.
Oui. Vous pouvez facilement exporter des tableaux de bord, des graphiques, des alertes et des résumés à partager avec votre équipe ou votre direction. Les rapports alimentés par l'IA transforment vos résultats sur les médias sociaux en informations précises et prêtes à être présentées, mettant en évidence les principales tendances, les risques et les opportunités.
Oui. Le moteur de recherche de médias sociaux basé sur l'IA de Hootsuite vous aide à localiser des conversations, des hashtags, des influenceurs et du contenu généré par les utilisateurs sur plus de 30 réseaux sociaux en quelques secondes. Vous pouvez ainsi découvrir les sujets émergents, suivre les publications à fort impact et identifier rapidement les créateurs ou les communautés qui animent la conversation.
Et Hootsuite est bien meilleur que la recherche de médias sociaux gratuite de chaque réseau, et pas seulement parce que vous pouvez rechercher plusieurs réseaux à la fois. Vous pouvez également comparer plusieurs résultats de recherche, suivre les performances dans le temps, et même configurer des alertes basées sur votre requête. Aucune de ces fonctionnalités n'est disponible de manière native dans chaque plateforme.
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Profitez d'une démo personnalisée pour découvrir exactement comment Hootsuite, Repose sur l'IA de Talkwalker, peut vous aider à capturer toutes les mentions, où que vous soyez.