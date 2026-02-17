Oui. Le moteur de recherche de médias sociaux basé sur l'IA de Hootsuite vous aide à localiser des conversations, des hashtags, des influenceurs et du contenu généré par les utilisateurs sur plus de 30 réseaux sociaux en quelques secondes. Vous pouvez ainsi découvrir les sujets émergents, suivre les publications à fort impact et identifier rapidement les créateurs ou les communautés qui animent la conversation.



Et Hootsuite est bien meilleur que la recherche de médias sociaux gratuite de chaque réseau, et pas seulement parce que vous pouvez rechercher plusieurs réseaux à la fois. Vous pouvez également comparer plusieurs résultats de recherche, suivre les performances dans le temps, et même configurer des alertes basées sur votre requête. Aucune de ces fonctionnalités n'est disponible de manière native dans chaque plateforme.